"Deductor Studio" programında her şey görsel olarak açıkça görülebilir, ağaç, kurallar - R'de henüz bunu görmüyorum ve MT5'te daha da fazla olmayacak (yani her şeyi yapabilirsiniz, ancak ne kadar ödemek zorunda...). Yani rastgele ormanları MT5'e bağlamak için bir şekilde alglib kitaplığını kullanmanın gerekli olduğu ortaya çıktı?
Burada, R üzerinde C4.5 algoritması http://datascientist.one/algorithm-c4-5/ için bir kod parçası buldum, MT5'te uygulamak çok mu zor?
en kolay yolunu yukarıda yazdım
Hatta istenirse ithalat da yapılabilmektedir. I xs bu parçalar ne, önemsiz şeylerle dikkati dağıtacak zaman yok)
adam-saat önce stoklayın
2. R Veri Kümesi r dosyasıdır. Bu, Veri sekmesinde, ilk verilerin bir RData Dosyası olarak yüklendiği anlamına gelir - bu, R cinsinden bir çalışma alanıdır. Bu çalışma alanında iki veri çerçevesi hazırlanmıştır: biri modeli eğitmek ve test etmek için, diğeri bu olarak aynı R Veri Kümesi.
Sizin için en kolay yol, bitmiş excel dosyasını yüklemek, günlüğü indirmek, R'ye çıkmak ve orada alınan veri çerçevesini ikiye bölmek.
Aksi olabilir.
R'nin kendisini açın ve onunla excel dosyasını yükleyin - bu bir satırdır. Ardından alınan veri çerçevesini ikiye bölün.
Ancak eğitilmiş modelin ikinci dosyasındaki çalıştırma ZORUNLUDUR.
Dürüst olmak gerekirse, anlamıyorum. Excel'de 1 veri dosyasını 2'ye böldüm, ilk dosyayı eğittim, şimdi ikinci dosyadaki modeli kontrol etmem gerekiyor. Bunu yapmak için, bu ikinci dosyanın bir şekilde yüklenmesi gerekiyor, Veri sekmesinde yapılamıyor, çünkü yer zaten oradaki ilk dosya tarafından işgal edildi, Değerlendir sekmesinde sadece bir CSV dosyası yükleyebilirim, yükleyemiyorum bir hata nedeniyle:
"
Test veri kümeniz olarak bir CSV dosyasının kullanılmasını istediniz, ancak hangi dosyanın olduğunu belirlemediniz.
Yürütmeden önce test setiniz olarak kullanmak istediğiniz CSV dosyasını seçmek için lütfen Elektronik Tablo düğmesini kullanın.
Çıngırak 5.1.0
"
Ve cehennem bu hatayla ne yapmam gerektiğini biliyor.
Yoksa başlangıçta yanlış dosyayı mı bölüyorum, Excel'i bir şekilde kesmem gerekmiyor, ancak saf bir R dosyası mı kesmem gerekiyor? "Bölünmüş çerçeve" ne anlama geliyor?
Ve eğitim modellerinin sonuçlarını ilk dosyaya nasıl kaydedip, ikinci dosyada nasıl kontrol etmeliyim?
Muhtemelen gerçekten aptalım...
Evet, her şeyi yapamazsınız - R'de nasıl programlanacağını öğrenmek gibi bir hedefim yok, tahmin edicileri kontrol etme ve bir dizi kuralı MT5'e dönüştürme yeteneğine ihtiyacım var. Genel olarak, eğer bu bir satır ise, neden sadece size yazmıyorsunuz? Bu arada doğaçlama yöntemlerle idare ettim.
Kısacası, yerlilere sizin için her şeyi yapmalarını öneriyor musunuz?
Kısacası, yerlilere sizin için her şeyi yapmalarını öneriyor musunuz?
"Her şey" ne anlama geliyor?
Uzmanlaşmış programlar hakkında bilgi paylaşmak isteyen dost canlısı insanlarla iletişim kurarım ve NS'de herhangi bir sır vermeyi istemiyorum.
Tahmincilerimle ilgili bilgileri kendim paylaşırım.
Genel olarak, size özel olarak ne uymuyor? Kişisel bir kin mi var?
Burada İngilizceyi çok kötü biliyorum, bu yüzden bir tercüman kullanıyorum:
"
Test veri kümesi olarak bir CSV dosyasının kullanılmasını istediniz, ancak hangi dosyanın olduğunu belirtmediniz.
Yürütmeden önce test senaryosu olarak kullanmak istediğiniz CSV dosyasını seçmek için lütfen tablo düğmesini kullanın.
Çıngırak 5.1.0
"
Peki evet CSV dosyasının test dataset olarak kullanılmasını istiyorum ama hangi dosyayı tanımlamadım acaba ne yazıyor o seçilirse ekranda ne görülebilir? Ve onun Elektronik Tablo düğmesi nerede?
Dürüst olmak gerekirse, anlamıyorum.
Ve eğitim modellerinin sonuçlarını ilk dosyaya nasıl kaydedip, ikinci dosyada nasıl kontrol etmeliyim?
Dikkatlice oku! Açıkça yazmışsın:
Ancak eğitilmiş modelin ikinci dosyasındaki çalıştırma ZORUNLUDUR.
Ve bir şey buldun.
" İlk dosyadaki eğitim modellerinin sonuçları" değil, "eğitilmiş model".
Onlar. modeli ilk dosyada eğitin ve ardından ikinci dosyadaki verileri eğitilmiş modele besleyin.
Programcı mısınız, değil misiniz? Programcılar genellikle her şeyi kelimeye ve virgüle göre algılarlar. Çünkü unutulmuş veya gereksiz .,;:(){}[] daha sonra programların hatalarını ayıklarken çok zaman harcar. Sonuç olarak, hemen ayrıntılara çok dikkat etmelisiniz.
Hemen anlamayın - yazılı olarak 2-3 kez okuyun.
"Her şey" ne anlama geliyor?
Uzmanlaşmış programlar hakkında bilgi paylaşmak isteyen dost canlısı insanlarla iletişim kurarım ve NS'de herhangi bir sır vermeyi istemiyorum.
Tahmincilerimle ilgili bilgileri kendim paylaşırım.
Genel olarak, size özel olarak ne uymuyor? Kişisel bir kin mi var?
Ancak her temel hapşırma hakkında soru sormak, bu, afedersiniz, zaten uygunsuz.
Evet ben böyle anladım. Elbette eğitilen model yeni veriler üzerinde test edilmelidir. Dosyaları böldüğümü yazıyorum fakat yeni dosya yüklemeye çalıştığımda hata alıyorum.
Burada SanSanych şöyle yazıyor: " Sizin için en kolay yol, bitmiş excel dosyasını indirmek, günlüğü indirmek, R'ye gitmek ve oradan alınan veri çerçevesini ikiye bölmek. " Evet, günlüğü indireyim, R'ye git ama ben çerçeveyi orada nasıl böleceğimi bilmiyorum. Evet ve bölünmesine izin verin, o zaman günlükle ne yapmalı, nereye yerleştirmeli?
Veya burada " R'nin kendisini açın ve onunla excel dosyasını yükleyin - bu bir satırdır. Ardından ortaya çıkan veri çerçevesini ikiye bölün. ", yine - R'de nasıl bölüneceğimi bilmiyorum, bu yüzden Excel'de böldüm. Peki, o zaman ne yapmalı?
Ancak her temel hapşırma hakkında soru sormak, bu, afedersiniz, zaten uygunsuz.
Evet, bence oturmak aptal olmaktansa sormak daha iyidir. Ve genel olarak, sorularıma aktif olarak cevap verirsen iddianı anlarım, ama hayır ....
Evet, bence oturmak aptal olmaktansa sormak daha iyidir. Ve genel olarak, sorularıma aktif olarak cevap verirsen iddianı anlarım, ama hayır ....
Kitabı çevir ve herhangi bir şekilde referans olarak kullan? Bu yüzden sorularınıza cevap vermiyorum.