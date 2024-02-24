Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 887
Düşük gecikme süresi bile değil, hft milisaniye ve hatta mikrosaniyedir, hesapta fazladan her metre kablo var
normal saç derisine sahipsin
Evet biliyorum. Demek istediğim, HFT metodolojisi daha uzun mesafelerde kullanılabilir. Biraz adaptasyon ile.
İşte kod örnekleri içeren daha fazla makale
https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications
3 kez tekrar okudum ve bu örneklerin nasıl çalıştığını denedim. O zaman zaten kendin bir şey yapabilirsin.
Evet, teşekkür ederim, mükemmel, okudum, ama tekrar okuyacağım - orada çok karmaşık, her eğitim seviyesinde geri dönmeniz gerekiyor, aksi takdirde kelimelerin yarısı net değil.
Ama Rattle'a yeni bir örneğin nasıl yükleneceğini anlamak istiyorum :)
Evet biliyorum. Yani HFT metodolojisi daha uzun mesafelerde kullanılabilir. Biraz adaptasyon ile.
peki, eğer bir tyama varsa yapabilirsiniz :D ama bu kesinlikle forex'te değil, en azından ECN'de
Yazık bana! Utanç!!! Ama şimdi, havalı olanlar gibi rastgele bir yürüyüşte %5 hata!
Piyasanın rastgele bir yürüyüş olduğunu ve bunun doğal hali olduğunu ve her türlü atlama ve dansın normdan sapma olduğunu gerçekten anladılar mı?)
Barın saati gibi bir tahmin edici ekledim - önemli bir sıçrama olduğu ortaya çıktı.
Eğitim versiyonunda Deductor Studio'da, modelin bir metin dosyasına boşaltılmasının engellenmediği, ancak yalnızca excel ve html'deki her türlü güzellik için boşaltmanın engellendiği ortaya çıktı. Bu nedenle, bu tür bir dizi kuralım var.
Soru ortaya çıkıyor, kolaylık ve çalışma hızı için bu veri dizilerini daraltmak (organize etmek) şimdi nasıl daha başarılı?
Googled - CollapseArray(pArray) - Bir dizideki yinelenen değerleri kaldırır.
Budur? Yinelenen satırlar kaldırılsın mı?
Asla daraltılmış diziler. Bunun nasıl yapıldığını ve en önemlisi - neden?
Şimdi yürüyordum ve nasıl yapacağımı düşünüyordum ... Genel olarak, evet, sanırım orada tekrarlar var ve bunların kaldırılması gerekecek, ancak asıl mesele, tüm verilerin gerekli olmadığı, ancak sadece ikisinden daha küçüğünü onaylayanlara ihtiyaç var 1 veya 0. Sonra dizileri bir merdivenle düzenlemeyi düşündüm, örneğin tekrar eden kısımları keserek ... ya da belki sadece bir satırda yazmanız gerekiyor ve buna göre , ayrıca verileri tahmin edicilerden gelen bir satırda birleştirir (gerçek zamanlı olarak alınan girdi verileri), ancak bu , dizenin uzunluğunu tahminci sayısıyla sınırlamak için henüz işe yaramaz.
Katılıyorum, Python, HFT'ler arasında en üst düzey AP'dir
araştırma için üretimde mümkündür - buna inanmıyorum.
Bana öyle geliyor ki tekrarlara ihtiyaç var, durumun önemini artıracaklar. Geçmişte 100 defa tekrar edildiyse, gelecekte 1-2 defa olandan muhtemelen gelecekte olacaktır.
Bu yüzden sadece büyük desteğe ve güvenilirliğe sahip olanları alacağım. Ben işi böyle hayal ediyorum - göstergede oluşturulmuş, bir dizgeye eklenmiş gerçek zamanlı ve tarihsel tahmincilerim var ve sonra bu dizge dizide aranıyor, eğer bulunursa, çubuğu giriş için uygun olarak işaretliyoruz ve değilse, o zaman hiçbir şey yapmıyoruz. Buna göre, çift satırlar yalnızca diziyi artıracaktır. Hayır, elbette, güvenilirlik ve destek hakkında bilgilerin olacağı renge göre bir derecelendirme yapabilirsiniz (birbiriyle çarparak, değere bağlı olarak rengi değiştirecek bir katsayı elde ederiz), ancak için bu, indeksli ayrı bir int dizisi yapmak daha kolaydır. Yoksa bir şey mi kaçırıyorum....