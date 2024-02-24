Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 872
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
katsayıların inşası
Alexey Vyazmikin , 2018.04.29 00:16
Yeni konu açmamak adına buradan sorayım belki akıllılar yardımcı olmak ister.
Benim görevim böyle bir görevdir - katsayının maksimum, minimum ve ortalama değeri verildiğinde ve katsayıyı minimum değerden maksimuma kadar olan aralıktaki katsayıyı, hızlanmadaki bir değişiklikle hesaplayacak bir işlev (kod) yapmanız gerekir. merkezden minimuma - yavaşlama ile ve merkezden maksimuma hızlanma ile, maksimum ve minimum değerler ise bu aralığın ötesinde katsayı değerinin ya taraflardan birinin koridoruna eşit olduğu iki koridordur veya katsayı son derece yavaş değişir (ilk seçenek daha karmaşıksa).
Grafiksel olarak böyle görünüyor
Bu konu nasıl koda konur ve önce bir fonksiyonda nasıl ifade edilir?
Bu katsayının davranışı için gereksinimlere bağlı olarak, herhangi bir biçimde yapılabilir.
Örneğin şöyle:
.
veya bunun gibi:
.
veya bunun gibi:
.
İsteğe bağlı olarak bir ofset (yukarı/aşağı) girebilirsiniz. Sıkıştırın veya uzatın. Verilen çerçeveye sürün. Veya örneğin, bükülme noktasında davranışını değiştirin. vb.
Bunlar iyi basit örnekler.
Daha karmaşık bağımlılıklar uygulanabilir.
.
bu senin sorunun çözümü.
Formüller için teşekkürler, ama bunun nasıl kodlanabileceği hakkında hiçbir fikrim yok.
Ve son resim bir çözüm değil, benim için önemli olan, eğrinin alt sınırdan hareket ederken merkeze daha yakın bir şekilde değişmesi, ardından yaklaşık 2/3'e kadar hafifçe değişmesi ve sonra tekrar üst sınıra doğru güçlü bir şekilde değişmesi , yani lineer olmamak.
Rica ederim.
Çok kolay ve basit bir şekilde kodlanabilir:
Ve son resim bir çözüm değil, benim için önemli olan, eğrinin alt sınırdan hareket ederken merkeze daha yakın bir şekilde değişmesi, ardından yaklaşık 2/3'e kadar hafifçe değişmesi ve sonra tekrar üst sınıra doğru güçlü bir şekilde değişmesi , yani lineer olmamak.
Bu durumda k(x)'in gerekli değişim yasasını belirtmek gerekir.
Çok kolay ve basit bir şekilde kodlanabilir:
Kod örneği için teşekkürler.
Bu durumda k(x)'in gerekli değişim yasasını belirtmek gerekir.
Mesele şu ki, onu nasıl oluşturacağımı bilmiyorum, böyle özelliklere sahip bir fonksiyon. Anlamı, merkezin en kararlı sistem olduğu ve geri kalanının genel olarak sınırlara kadar kabul edilebilir bir hata olduğu ve daha sonra - çöp, ki bu iyi değil.
Mesele şu ki, onu nasıl oluşturacağımı bilmiyorum, böyle özelliklere sahip bir fonksiyon. Anlamı, merkezin en kararlı sistem olduğu ve geri kalanının genel olarak sınırlara kadar kabul edilebilir bir hata olduğu ve daha sonra - çöp, ki bu iyi değil.
Bu birçok farklı şekilde tarif edilebilir.
Örneğin şöyle:
.
buna sadece bir yansıma örneği olarak bakın
son versiyonda gerekli/mümkün olan basitleştirmeler/indirgemeler yapılmış ve formüller mümkün olduğu kadar nispeten basit bir forma indirgenmiştir.
Bu birçok farklı şekilde tarif edilebilir.
Örneğin şöyle:
.
Harika görünüyor! Ve onu ölümlüler için anlaşılır bir koda nasıl çevirebiliriz?
Hey)
