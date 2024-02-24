Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 873
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Harika görünüyor! Ve onu ölümlüler için anlaşılır bir koda nasıl çevirebiliriz?
Çevirmek kadar kolay
X argümanının aralığı, K fonksiyonundaki karşılık gelen değişikliğin ayarlandığı gerekli alt aralıklara bölünür.
Güzel, yukarıdaki resimde olduğu gibi, görevde belirtilen belirli bir aralığı arar
Xmin=0.0;
Xmaks= 10.0;
Bu sınırlar değiştirilirse güzellik bozulur.
Ancak genel bir şekilde de yapılabilir, aralığın sınırları değiştirilebildiğinde ve çıktıda fonksiyonun istenen değeri elde edilebilir.
Umarım yapım ilkesi açık ve anlaşılır olmuştur.
İyi şanlar.
Yani daha iyi olacak, fazlalığı kaldırın
.
İyi şanlar.
Kırpma efektini artırabilir
.
Umarım her şey açık ve anlaşılırdır.
İyi şanlar.
Kırpma efektini artırabilir
.
Umarım her şey açık ve anlaşılırdır.
İyi şanlar.
Teşekkür ederim!
Açık ve anlaşılır bir şekilde konuşmak için çok erken - ayrıntılı olarak anlamak gerekli olacak!
Moderatörler burada kaybolmamaları için tüm konu mesajlarının katsayılara göre https://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 bu konuya aktarılmasını rica etmektedir.
Burada bir sorum var, göreviniz neden bu başlıkta göründü?
Onunla incir, elbette, çatıdan bir sel ve benzeri var, ama sadece ilginç. Hayır, umurumda bile değil, sadece ilgi, başka bir şey değil.
Burada bir sorum var, göreviniz neden bu başlıkta göründü?
Onunla incir, elbette, çatıdan bir sel ve benzeri var, ama bu sadece ilginç. Hayır, umurumda bile değil, sadece ilgi, başka bir şey değil.
Çünkü deneyimlerime göre, bu başlıktaki insanlar nadiren diğer başlıklara mesaj gönderir, bu da onları okumadıkları anlamına gelebilir.
Bu problem makine öğrenmesi için çözülmeli, çözümünün pekiştirmeli öğrenme için gerekli olduğunu düşündüğüm için bu konuya ait.
Çünkü deneyimlerime göre, bu başlıktaki insanlar nadiren diğer başlıklara mesaj gönderir, bu da onları okumadıkları anlamına gelebilir.
Bu problem makine öğrenmesi için çözülmeli, çözümünün pekiştirmeli öğrenme için gerekli olduğunu düşündüğüm için bu konuya ait.
Ve normal sigmoidler vb. Hiçbir şekilde uymuyor mu? Ve orada, herhangi bir ders kitabında bir incire kadarlar.
Ve ne okumazlar, o zaman öyle. Bazen, belki.
Ve normal sigmoidler vb. Hiçbir şekilde uymuyor mu? Ve orada, herhangi bir ders kitabında bir incire kadarlar.
Hangi durumda onları aramak ve uygun olup olmadığını kontrol etmek? Bilgim yok - bir aptal, bu yüzden akıllı olanlara soruyorum.
Hangi durumda onları aramak ve uygun olup olmadığını kontrol etmek? Bilgim yok - bir aptal, bu yüzden akıllı olanlara soruyorum.
Uyup uymadıklarını nasıl anlarız? NN'ler (sinir ağları) ile mi çalışıyorsunuz?
Ve değilse, o zaman ne? Ve MO konusuna daha yakın olacak.)