Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 379

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :


https://habrahabr.ru/post/243211/

işte NN'nin yeniden eğitilebilirliği hakkında iyi bir yazı, sonuçları çoğalttım, ARIMA tahminleri benimle aynı zamana denk geldi, ancak NN tamamen yanlış bir şey verdi :)


ARIMA, finansal piyasalarda son derece sınırlı kullanımı olan bir model olduğundan, yukarıdaki bağlantı NA için sadece bir katildir.

Makale ARCH için test yapmadı, bu nedenle bu modelin gelecekte nasıl davranacağını söylemek tamamen imkansız.


GARCH'a katılmak gereklidir. Ardından, ilk verileri iyileştirmek için bu modeller makine öğrenimi ile birlikte kullanılır.

[Silindi]  
San Sanych Fomenko :


GARCH'a katılmak gereklidir. Ardından, ilk verileri iyileştirmek için bu modeller makine öğrenimi ile birlikte kullanılır.


Evet, öyle görünüyor ki bilincimin treni bunu anlamaya doğru ilerliyor.
[Silindi]  
San Sanych Fomenko :

ARIMA, finansal piyasalarda son derece sınırlı kullanımı olan bir model olduğundan, yukarıdaki bağlantı NA için sadece bir katildir.

Makale ARCH için test yapmadı, bu nedenle bu modelin gelecekte nasıl davranacağını söylemek tamamen imkansız.


GARCH'a katılmak gereklidir. Ardından, ilk verileri iyileştirmek için bu modeller makine öğrenimi ile birlikte kullanılır.


Azure makine öğrenimi stüdyosunu henüz kullandınız mı? bence güzel şeyler

Eğitilen model bulutta depolanır ve sonuçlar, her türlü dll atlanarak bir web hizmeti aracılığıyla alınabilir. Başlangıç sürümü ücretsizdir. R desteği.

 
Maksim Dmitrievski :


Azure makine öğrenme stüdyosunu henüz kullandınız mı? bence güzel şeyler

Eğitilen model bulutta depolanır ve sonuçlar, her türlü dll atlanarak bir web hizmeti aracılığıyla alınabilir. Başlangıç sürümü ücretsizdir. R desteği.


Hayır, denemedim.

İnovasyon konusunda son derece şüpheciyim. Her zaman bir soruya cevap vermeye çalışırım: İlerlemeyi takip edersem, hayallerimde bile kazancım artar.

Ve bulut... nerede o? Böylece İnternet kapatıldı, ancak bilgisayar kaldı ve çalışabilirsiniz

[Silindi]  
San Sanych Fomenko :


Hayır, denemedim.

İnovasyon konusunda son derece şüpheciyim. Her zaman bir soruya cevap vermeye çalışırım: İlerlemeyi takip edersem, hayallerimde bile kazancım artar.

Ve bulut... nerede o? Böylece İnternet kapatıldı, ancak bilgisayar kaldı ve çalışabilirsiniz


Yani internet olmadan pazarlık yapamazsınız :) Neredeyse tamamen bulut teknolojilerine geçtim .. sistem çöktü veya bilgisayar öldü - iyileştim ve bunun bir sorun olduğunu biliyorum .. Dizüstü bilgisayarım bile olmadan bir yere gittim, birinden içeri girdim başka ve ihtiyacım olanı buluttan aldım. Ve buluttaki kendi sinir ağınız genellikle bir vızıltıdır, ona bağlantılar satabilirsiniz, insanlar botlarla bağlantı kurar ve ticaret yapar. Ayrıca, eğitim çok hızlı.
 
Maksim Dmitrievski :

Evet, öyle görünüyor ki bilincimin treni bunu anlamaya doğru ilerliyor.


Düşüncem bir daire içinde hareket ediyor: TA'dan ARIMA'ya gittim. Pratik sonuç yok. ARIMA'nın son derece nadir olduğu finansal seriler. Sonra makine öğrenimine. Burada pratik bir sonuç elde etmek mümkün oldu ama beni tatmin etmedi. Şimdi GARCH'a döndüm ve en şaşırtıcı şey olan forex de dahil olmak üzere finans piyasalarında GARCH modellerinin kullanımı hakkında çok sayıda yayın olduğunu görünce şaşırdım. Bu, Moskova Bölgesi için benzer yayınların pratik olarak yokluğunun arka planına aykırıdır.

Nedenmiş?

[Silindi]  
San Sanych Fomenko :


Düşüncem bir daire içinde hareket ediyor: TA'dan ARIMA'ya gittim. Pratik sonuç yok. ARIMA'nın son derece nadir olduğu finansal seriler. Sonra makine öğrenimine. Burada pratik bir sonuç elde etmek mümkün oldu ama beni tatmin etmedi. Şimdi GARCH'a döndüm ve en şaşırtıcı şey olan forex de dahil olmak üzere finans piyasalarında GARCH modellerinin kullanımı hakkında çok sayıda yayın olduğunu görünce şaşırdım. Bu, Moskova Bölgesi için benzer yayınların pratik olarak yokluğunun arka planına aykırıdır.

Nedenmiş?


iyi, çünkü grarch hazır anlamlı bir modeldir ve MO sadece MO'dur. Kulede bir ders kitabı aldım, orada bir kurtçuk var, okudum)
 
San Sanych Fomenko :


Düşüncem bir daire içinde hareket ediyor: TA'dan ARIMA'ya gittim. Pratik sonuç yok. ARIMA'nın son derece nadir olduğu finansal seriler. Sonra makine öğrenimine. Burada pratik bir sonuç elde etmek mümkün oldu ama beni tatmin etmedi. Şimdi GARCH'a döndüm ve en şaşırtıcı şey olan forex de dahil olmak üzere finans piyasalarında GARCH modellerinin kullanımı hakkında çok sayıda yayın olduğunu görünce şaşırdım. Bu, Moskova Bölgesi için benzer yayınların pratik olarak yokluğunun arka planına aykırıdır.

Nedenmiş?

işte bulduğum bir şey

http://www.quantalgos.ru/?p=2037

Прибыльны ли модели ARIMA/GARCH? Часть 1 | QuantAlgos
  • 2016.08.27
  • www.quantalgos.ru
Продолжая мои исследования в области моделирования временных серий, я решил изучить авторегрессивные и условные гетероскедатичные модели. В частности, я взял авторегрессивную модель ARIMA и общую авторегрессивную гетероскедатичную модель GARCH, так как на них часто сылаются в финансовой литературе. Далее следует описание того, что я узнал об...
 
Renat Akhtyamov :

işte bulduğum bir şey

http://www.quantalgos.ru/?p=2037


Garch, GARCH, rugarch, ARCH testi, APARCH ve daha fazlası için googling. Garch'ın finansal piyasalarda ve diğer varyasyonlarda kullanımı. Büyük listeler.

Kemerlerin bir listesi eklendi. Listeden herhangi birini puanlayın ve kaşlara ulaşın



not

Şimdi rugarch paketinden eğimli bir öğrenci ile APARCH modelinde ustalaşmaya çalışıyorum

Dosyalar:
Glossary_to_ARCH_-_GARCH.zip  759 kb
 
San Sanych Fomenko :


Googling garch, GARCH , rugarch, ARCH testi, APARCH, vb. Garch'ın finansal piyasalarda ve diğer varyasyonlarda kullanımı. Büyük listeler.

Kemerlerin bir listesi eklendi. Listeden herhangi birini puanlayın ve kaşlara ulaşın



not

Şimdi rugarch paketinden eğimli bir öğrenci ile APARCH modelinde ustalaşmaya çalışıyorum

ve tahmin "Yaşasın!"

bu arada, oynaklık düşükken "EVET"in tolere edilebilir bir şekilde tahmin ettiğini yazıyorlar.

GARCH kullanımına dayanan, ancak piyasa zarar görür görmez kapanan bir hedge fonu örneği verin ...

1...372373374375376377378379380381382383384385386...3399
Yeni yorum