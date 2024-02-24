Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 727
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bugün, tüm geceyi, ön işlemeden başlayıp, elde edilen modelin optimizasyonu ve değerlendirilmesiyle biten, modeller hazırlamak için bir algoritma test etmek ve geliştirmekle geçirdim. Çalışmanın sonucunu bir ay içinde OOS'ta almak mümkün oldu. Verim harika değil, ancak PF üçten fazla ve Özkaynak oldukça umut verici görünüyor...
Sonunda böyle bir model elde etmek için ortalama üç saat veya daha fazla zaman gerekiyor, bu modelin süresi göz önüne alındığında oldukça kabul edilebilir...
Yine, verim büyük değil, sürekli yukarı doğru. Ve bu sadece alımlar için bir model, özel bir ihtiyaç olmadığı için satış için yapmadım. İnşaata yaklaşımı test etmek için bir model yeterliydi.
. Şimdi modelleri yeniledim, bakalım bu ay nasıl olacak....
Hayır, kişisel olarak durağan olmayan BP'yi tahmin etmeyi taahhüt etmeyeceğim. Ve onu en azından yarı-durağan hale getirmeye yönelik tüm girişimlerim başarısızlıkla sonuçlandı.
Bitti la komedi.
Ancak! Konunun saçma olduğunu fark eden, uzun süredir NS ile uğraşan belirli bir kişi, insanların başka yaklaşımlar bulması ve durgunlaşmaması için sonuçları buraya göndermekle yükümlüdür.
İnsanların minnettarlığı - bu onun için bir ödül olacak, çünkü. Ulusal Meclis'te asla para bulamayacak.Para nerede???? Cevap, dağılımların "kuyruklarında". Markov olmayan bir sürecin "hafızasında". TÜMÜ.
Ve hemen size bunun ölü bir sayı olduğunu söylediler !!!!!
Kör gözlüklerinizi çıkarın ve sabit olmayan mutlu bir teklif olarak değil, piyasaya daha geniş bir bakış atın. Bir tüccar olarak ufkunuzu genişletin. Orada ve yaklaşımın doğru olduğu ortaya çıkabilir .....
Bugün, tüm geceyi, ön işlemeden başlayıp, elde edilen modelin optimizasyonu ve değerlendirilmesiyle biten, modeller hazırlamak için bir algoritma test etmek ve geliştirmekle geçirdim. Çalışmanın sonucunu bir ay içinde OOS'ta almak mümkün oldu. Verim harika değil, ancak PF üçten fazla ve Özkaynak oldukça umut verici görünüyor...
Sonunda böyle bir model elde etmek için ortalama üç saat veya daha fazla zaman gerekiyor, bu modelin süresi göz önüne alındığında oldukça kabul edilebilir...
Yine, verim büyük değil, sürekli yukarı doğru. Ve bu sadece alımlar için bir model, özel bir ihtiyaç olmadığı için satış için yapmadım. İnşaata yaklaşımı test etmek için bir model yeterliydi.
. Şimdi yeni modelleri yıkadım bakalım bu ay nasıl olacak....
eğri uydurma
İşte satılık bir model. Testlerde, bu modellerin piyasaya sürülmesinden elde edilen MUI, eğitim kalitesi yüksek olmasına rağmen önemli değildi, bu nedenle bu model 1,38'in üzerindeki verimden, 31.01.2018'den itibaren OOS'tan çıkmadı.
Genel olarak, her iki model de ay boyunca hem işlem sayısı hem de 2'nin üzerindeki PF göstergesi açısından kötü görünmüyordu.
Eh ... hesapta görmek için ......
Michael Marchukajtes :
Eh ... hesapta görmek için ......
Peki seni durduran ne?
Peki seni durduran ne?
İyi bilmiyorum. Şimdi yüklendi bakalım nasıl olacak....
Bugün, tüm geceyi, ön işlemeden başlayıp, elde edilen modelin optimizasyonu ve değerlendirilmesiyle biten, modeller hazırlamak için bir algoritma test etmek ve geliştirmekle geçirdim. Çalışmanın sonucunu bir ay içinde OOS'ta almak mümkün oldu. Verim harika değil, ancak PF üçten fazla ve Özkaynak oldukça umut verici görünüyor...
Sonunda böyle bir model elde etmek için ortalama üç saat veya daha fazla zaman gerekiyor, bu modelin süresi göz önüne alındığında oldukça kabul edilebilir...
Yine, verim büyük değil, sürekli yukarı doğru. Ve bu sadece alımlar için bir model, özel bir ihtiyaç olmadığı için satış için yapmadım. İnşaata yaklaşımı test etmek için bir model yeterliydi.
. Şimdi yeni modelleri yıkadım bakalım bu ay nasıl olacak....
net değil - hangi zaman dilimi, sembol?
Alt model daha kararlı görünüyor
// En üstteki çok uygun görünüyor...
net değil - hangi zaman dilimi, sembol?
Alt model daha kararlı görünüyor
// En üstteki çok uygun görünüyor...
31/01/2018 tarihinden itibaren CAB
Yukarıdaki gönderideki en üstteki resim "Satın Al" sinyalleri için bir model, diğeri ortadaki, bu "Sat" sinyalleri için, üçüncüsü ikisinin de çalışması. Bir ay boyunca, eğitim süresini neredeyse iki kez önemli ölçüde aşan yaklaşık 70 işlem.... Şaşırtıcı...
Alınan modelleri analiz ederek, sonunda alınan modelin kalitesinden ve ters olup olmadığından emin olmanın bir yolunu buldum.....
Numuneye karar verdikten sonra, genellikle dört olmak üzere birkaç model oluşturuyorum. Daha sonra, örnekle ilgili olarak her bir polinomun karşılıklı bilgisini hesapladığım R üzerinden polinomların sonuçlarını (gerçek değerleri) çalıştırırım. Bir modelin iki polin olduğunu hesaba katarsak, kural olarak, VI'ları farklıdır, ama işte bulduğum ilginç bir gerçek. İki polinom için VI değerlerini toplarsak, çıktı entropisinden daha büyük olması gerektiği ortaya çıktı. Belki de benim başıma böyle geldi, örneklemin segmentinde, ortaya çıkan modellerde vb. Ama içinde bir şey var. Genel olarak, 40 giriş ve çıktıda eşit sayıda sıfır ve bir ile. Yani, her ikisinin de 20'si, o zaman çıktının entropisi yaklaşık 0.693147'dir ve bunlar sıfırlar arasında nasıl durursa dursun değişmez.
Yani, “Satın Al” modelinin bulunduğu ilk resimde, eğitim alanındaki çıkışa giden toplam VI, 0.69'luk çıkış entropisinden biraz daha düşük olduğu ortaya çıkan Satış 0.65 için ortalama olarak yaklaşık 0.86 idi, bu da bu modelin tesadüfen puanlandığını gösterir ..... çeviremez ve çeviremez, ama en üstteki ... burada evet .... Dürüst olmak gerekirse şoktayım .......