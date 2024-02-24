Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 325
Hmm. serin.
yine de genel olarak fena değil.
Pekala, bu basit bir nöron, bu kadar çok bilgiye hakim olamıyor, ama evet, ilginç
Broşürdeki diyagramı görebiliyor musunuz? Girişlerde ne var, ortada ne var ve çıkış nerede. Ve sonra zaten bir sürü atık kağıdı yeniden okudum (gürültü bastırıcılar, tanıma vb.), ancak piyasada bir şey işe yaramayacak.)
https://c.mql5.com/3/126/RNN_MT5.zip
Orada danışman ve açıklama
Teşekkür ederim. Bir nörondaki gürültü bastırıcı gibi yapılır. Korktuğum şey buydu.
Diyelim ki fiyat serisinin 10 okuması + diyelim ki 5 tahmin edici - 10*5=50 + türevleri - 50 daha fazla, 20 ek bilgi girişi. Minimum toplam 120 giriş. Üzgün.)
Bu tür matrisleri saymak için, çok katmanlı bir ağ için evet, 1m TF için evet ve hatta mumun içinde - sona ereceksiniz. (
Ve genetik optimizasyon sırasında sonuçların türbülansa girmeye başlaması ne anlama gelir? :) program zamanla gelişmeli
Maxbalance'ı seçmenizi şiddetle tavsiye etmiyorum. optimizasyondaki hatalar "sınır" parametrelerindeki sorunları gösterir. dip bölgesinde ve resimde biraz solda olan seçeneklerle parametrelerin ne kadar farklı olduğunu bulmaya çalışın.
optimizasyon çok basit bir şekilde çalışır - optimizasyon kriterini artırma yönünde gider ve aynı zamanda daha iyi sonuçlara giden yolu (eğer varsa) kaçırmamak için "her itfaiyeci" için daha önce keşfedilmemiş bölgeleri ara sıra kontrol eder.
ancak her durumda, bu tür optimizasyon sonuçlarına karşı dikkatli olmalısınız. Grafiğin alt bölgesindeki nadir seçeneklerle birlikte seçenekler bulutunun kademeli olarak en üste kayması gerekir.
Evet, girdi parametrelerindeki bir artışla sorun olacak :) bu yüzden katman sayısını değil mantıksal çekirdeği iyileştirmeye bakmalısınız.
evet, yol boyunca takip eden durdurma optimizasyonunda bir sorun var, bot mantığını yeniden yazacağım ve tekrar kontrol edeceğim
Maxbalance'ı seçmenizi şiddetle tavsiye etmiyorum. optimizasyondaki başarısızlıklar "sınır" parametrelerindeki sorunları gösterir.
Tamamen destekliyorum - optimizasyon son derece tehlikeli bir şey: Gururla milyonerin tepesinde duruyorum ve deponun kanalizasyonlarının etrafında, bu optimizasyonun olağan sonucu.
İşte yukarıdaki olağan bakiyeler - bu bir satırdır. Ve neden rastgele girişli bir satır? Giriş rastgele ise, denge çizgisi rastgele olmalı ve güven aralıkları içine alınmalıdır!
Optimizasyonda üç boyutlu (renkli) bir grafik, güven aralıkları için vekil olarak hizmet edebilir. Ve dengeye optimizasyondan gelen bu çizelge eşlik ediyorsa ve bu üç boyutlu çizelgede yaklaşık olarak bir renk varsa, o zaman kâse yakındır. Aksi takdirde verilen grafikler bir kuruş etmez.
Bizim durumumuzda, optimize edici aracılığıyla nöronun ağırlıklarını seçiyoruz, hepsi bu.
2 ay boyunca %1000 kötü mü yoksa ne? :) mantık biraz düzeldi
Ancak burada, Nisan ayının ana ikramiyesi ortaya çıktı. Mayıs ortasından bu yana, sabit bir eğilim bile
İplik çok büyük.
tavsiye verebilecek olan var mı...
Birkaç döviz çiftinin hareket çizelgelerine sahibim. Sonucun mümkün olduğunca sık siyah olması için açma/kapama siparişleri için parametreleri (parti, yön) seçmek için makine öğrenimini nasıl kullanabilirsiniz?
Yani ne yapılmalı, program nasıl eğitilmeli?