Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 645
Serinin durağan olmadığı çıplak gözle açıkça görüldüğünden, ilk alıntı için yf'yi test etmenin bir anlamı yoktur.
Ve ilginç (benim için değil - her zaman kullanırım) log(p/p-1) zaman serileri için grafiklerdir.
Orada ne var? Ve tabii ki y ekseni boyunca bir ölçeğe ihtiyacınız var.
Yer kazanmak için iki grafiği tek bir çerçeveye sığdırmak için ölçeği kullanmadım, ancak Y koordinatları başlangıçta farklıydı.
Sonuç geçen seferden tamamen farklı, işte en ilginç grafikler, geri kalanı burada 10 resim heykel yapmamak için arşivde. Ancak entropi grafiğiyle tamamen ilgisiz olduğu ortaya çıktı.
Komut dosyası saldırısında, R-Studio'da, tüm arsa grafiklerinin geçmişini ileri geri kaydırabilirsiniz.
ayy, yine kodda bir yazım hatası, .txt dosyasını yeniden ekledim
Ana bileşenleri tartıştı ve algoritmanın denetimsiz olmasının dezavantajını gördünüz.
Burada öğretmenle:
spls paketi
Teşekkürler, vinçteki açıklamaya göre tahmin bile edemezdim (Sparse Kısmi En Küçük Kareler (SPLS) Regresyon ve Sınıflandırma)
Harika resimler!
Kemer testinden arima modellerinin çalıştığı alanlar olduğu yargısına varılabilir. Ama sorun hep aynı: Hepimiz tarih konusunda çok zekiyiz ve Arima'yı ancak onu geçtikten sonra kullanabileceğimizi öğreniyoruz! Ve böylece tüm teorilerimizde: geçmişe bakıldığında güçlü.
Bunun peşinde - https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page643#comment_6472393
Tahmini bırakma işlevi random.forest.importance() bazı testlerde oldukça iyi sonuçlar verdi. Onun görüşüne göre, genel olarak, tüm tahmin edicilerin en azından biraz önemli olması sakıncalıdır, ancak örneğin, ortalama önemi hesaplarsak ve yalnızca ortalamanın üzerinde önemli olan tahmin edicileri alırsak, çok iyi bir sonuç elde ederiz. sonuç.
ne önemi var Gini veya Permütasyon (MDA)
not başka yöntemler de var, mb da karşılaştırmayı deneyin http://blog.datadive.net/selecting-good-features-part-iv-stability-selection-rfe-and-everything-side-by-side/
Tahmin edicileri filtrelemek için başka bir ilginç paket buldum. Adı FSelector. Entropi kullanımı da dahil olmak üzere, tahmin edicileri ayıklamak için bir düzine yöntem sunar.
Tahmin ediciler ve hedef içeren dosya buradan alınmıştır - https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page6#comment_2534058
Sonunda, her bir yöntemle tahmin edicinin tahminini grafikte gösterdim -
Mavi iyidir, kırmızı kötüdür (düzgün için, sonuçlar [-1:1] olarak ölçeklenmiştir, doğru bir değerlendirme için, işlevlerin kendilerini çağırma sonuçlarına bakın cfs(targetFormula, trainTable), chi.squared(targetFormula, trainTable ), vb.)
X3, X4, X5, X19, X20'nin hemen hemen tüm yöntemlerle iyi değerlendirildiği görülebilir, başlangıç için bunları alabilir, daha sonra eklemeyi / çıkarmayı deneyebilirsiniz.
Ancak çıngıraktaki modeller Rat_DF2'deki bu 5 tahminci ile testi geçemedi, yine mucize gerçekleşmedi. Onlar. Kalan öngörücülerle bile, model parametrelerini seçmeniz, çapraz doğrulama yapmanız, öngörücüleri kendiniz eklemeniz/kaldırmanız gerekir.
FSelector WEKA'dan gelir, yani Java kullanır. Hafıza yiyor ölçülmez. FSelectorRcpp kullanmak daha iyidir.
İyi şanlar
İşte aynı anda entropy(price) ve archTest(log(p/p-1)). Gözle ilişkili görünmüyorlar, herhangi bir sinyal görmüyorum. Göstergeler için gözü olan herkes bir şey fark edebilir.
ne önemi var Gini veya Permütasyon (MDA)
Seçilebilecek 2 tip vardır -
1=doğrulukta ortalama azalma (muhtemelen bu mda'dır, ilk harflerde yakınsar)
2=düğüm safsızlığında ortalama azalma
evet, o, teşekkürler, ikinci mdi
İşte aynı anda entropy(price) ve archTest(log(p/p-1)). Gözle ilişkili görünmüyorlar, herhangi bir sinyal görmüyorum. Göstergeler için gözü olan herkes bir şey fark edebilir.
Evet, olağan oynaklık göstergesi elde edildi)
ve kemer testinin ne gösterdiği net değil
Tahmin edicilerin önemini değerlendirmede şüphesiz ilgi görüyorum.
En çeşitli sistem CORElearn paketindedir (bir zamanlar Vladimir Perervenko bana şiddetle tavsiye etti)
Değerlendirme için çeşitli işlevleri vardır.
İlk adım fonksiyondur:
İkinci aşamada, fonksiyon
Görüldüğü gibi deniz, tahmin edicilerin önemini belirleme alanında alıştırmalarla dolu.