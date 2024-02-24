Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2028
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ekonofizik için temel alan (potansiyel oyunlar teorisi) orada hiç yansıtılmamış gibi görünüyor.
Bir makale koleksiyonu var, ilkinde yok, ikincisinde Maslov biraz var ve zor. ANCAK benim gibi Kolmogorov bile, başlangıçta aldığımız ve bir bilgisayarda sürekli bir işlev olarak işlediğimiz ayrık sayıları neden temsil etmeye çalıştığımızı anlayamadı))))
Enerjik olarak elverişli bir devlet ilkesi olan Bogolyubov, bir piyasa katılımcısının özlemlerine çok benzer.)
Evet, farklı ölçeklerde serilerin özelliklerine bağlı tahminlerin farklı olması gerektiğine dair anlamsız ifadem görünüşte doğru değil.)
Merhaba Max, ilerlemene göz gezdirdim ve sana yardım etmek istiyorum!!!!!
Tüm teklif hareketinden sorumlu haftalık seçenekler olduğu ortaya çıktı. CME'yi bilmiyorum, ancak Si enstrümanı için yerel ülkelerde, bu perşembeden perşembeye. Yani haftalık opsiyon perşembe günü sona eriyor. Bu günlerden tren modelleri ve belki de sonuç hafta sonunda daha istikrarlı olacaktır. Diğer bir deyişle, seçenek Perşembe günü sona erer, bu nedenle mevcut Perşembe günü sona eren ve N hafta önce, ancak Cuma'dan başlayan eğitim dönemini almanız gerekir. Haftalık seçeneklerin tam sayısı için eğitim almak. Diyelim ki son 8 seçeneği geri alıyorum. Perşembe günü kapanış. Teşekkür etmeyin!!!
Merhaba Max, ilerlemene göz gezdirdim ve sana yardım etmek istiyorum!!!!!
Tüm teklif hareketinden sorumlu haftalık seçenekler olduğu ortaya çıktı. CME'yi bilmiyorum, ancak Si enstrümanı için yerel ülkelerde, bu perşembeden perşembeye. Yani haftalık opsiyon perşembe günü sona eriyor. Bu günlerden tren modelleri ve belki de sonuç hafta sonunda daha istikrarlı olacaktır. Diğer bir deyişle, seçenek Perşembe günü sona erer, bu nedenle mevcut Perşembe günü sona eren ve N hafta önce, ancak Cuma'dan başlayan eğitim dönemini almanız gerekir. Haftalık seçeneklerin tam sayısı için eğitim almak. Diyelim ki son 8 seçeneği geri alıyorum. Perşembe günü kapanış. Teşekkür etmeyin!!!
gereksiz bilgiler için teşekkürler
gereksiz bilgiler için teşekkürler
Yine ağda daha akıllıca bir şey mi var? ters işlem)
Yine ağda daha akıllıca bir şey mi var? ters işlem)
zadolbala'yı siktir et .. nedense bazen anlaşmalar varmış gibi dönüyor
Tekrar çözeceğim .. yine de iyiydi, yeniden başladı
örneğin dezavantajlı kötü diziler olabilir
ama şu anki diziyi sevmiyorum, görünüşe göre hata kalmış
zadolbala'yı siktir et .. nedense bazen anlaşmalar varmış gibi dönüyor
Tekrar çözeceğim .. yine de iyiydi, yeniden başladı
örneğin dezavantajlı kötü diziler olabilir
ama şu anki diziyi sevmiyorum, görünüşe göre hata kalmış
bir model alın ve python'unuzda ticareti simüle edin, ızgaranın işlem yaptığı o iki gün...
Bu mümkünse, elbette, şebeke zaten günceldir ve dünden önceki gün değil.
bir model alın ve python'unuzda ticareti simüle edin, ızgaranın işlem yaptığı o iki gün...
Bu mümkünse, elbette, şebeke zaten günceldir ve dünden önceki gün değil.
kontrol edildi, test cihazında daha iyi çalışıyor. tekrar çözeceğim)
sadece tekrar için oturdu .. çok güzel öğrenme
ZY doğru olanı yaptı - ne yazık ki eğitimli.
Aşkı düşündüm, ama hayır - tekrar deneyim))
Tarihleri çıkardım, şimdi nasıl işleyeceğimi bilmiyorum, çok fazla gücüm yok ((((
Şimdi bir dizin sütunlu csv, bir konser ağırlığında. "Kod çözme" işleminden sonra ikili , 17 kat daha ağır olacaktır.
Naber?
Tarihleri çıkardım, şimdi nasıl işleyeceğimi bilmiyorum, çok fazla gücüm yok ((((
Şimdi bir dizin sütunlu csv, bir konser ağırlığında. "Kod çözme" işleminden sonra ikili , 17 kat daha ağır olacaktır.
Naber?