Makine öğreniminin özellik mühendisliği gibi bir şey kullandığını öğrendim. Tek bir fiyatla çok uzağa gidemezsiniz. Bizim durumumuzdaki işaret, fiyatın belirli bir işlevidir. Soru, hangi işlevlerin kullanılacağıdır. Farklı parametrelere sahip göstergeleri aptalca sıralamak bir seçenek değildir. Bu konuyla ilgili ilginç materyaller. Google her zaman olduğu gibi her türlü çöpü dağıtıyor, daha doğrusu konuyla ilgili hiçbir şey vermiyor. Runet'te arandı. Belki birisi konuyla ilgili malzemeleri biliyordur.
not. Yeniden başlaman gerekiyor. İşte o zaman akılda olmayan işaretlerin nasıl tasarlanacağını öğrendim, seçimlerine geçebilirsiniz.
Maxim, belirli bir Vizard_'ın gönderilerini dikkatlice okuyor musun ? Bu amca harika şeyler yapıyor - iş parçacığıma bakın.
Şuna, buna , buna ve belki de buna bakın .
Bütün bunları okudum, sorun şu ki, özelliklerin önemi örnekten örneğe büyük ölçüde değişiyor ve tüm bu manipülasyonlar istatistiksel analiz için iyi ve gerçek ticaret için değil
diğer bir deyişle normal optimizasyon
Oh, benim için değil.. üzgünüm :D
evet ama o kadar mükemmel ki bu aşamada uzatmayayım :) + yılda %20 den fazla kazanmanın imkansız olduğunu yazmış :)
Soruma cevap bulamadığımı fark ettim. Okumanın mümkün olduğu yerlerde bunun sanat olduğunu yazıyorlar. Sorun şu ki, birçok gösterge var ve onlar için ayarlanabilecek daha da fazla parametre var. Tüm olası kombinasyonları kaba kuvvetle kontrol et? Nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Yine de, birincil seçim kurallarına ihtiyacımız var ve ardından seçilen göstergelerle özellik seçim yöntemlerine göre çalışıyoruz.
Bütün bunları okudum, sorun şu ki, özelliklerin önemi örnekten örneğe büyük ölçüde değişiyor,
İşaretlerin var olduğundan emin misin? Veya örneğin çok ve farklı Puanlar olabilir. Doğal olarak, bu durumda, onları numaralandırma ve her türlü kombinasyonla alamazsınız ve tek yol, sistemin bunları kendisi belirlemesidir. Bu ışıkta, belirli tahmin edicileri ve bunların kombinasyonlarını aramak çılgın bir alıştırma gibi görünüyor (tabii ki, tarihte onları her zaman başarılı bir şekilde bulacağız.)
Burada sadece bir yol görüyorum - sistem bu özellik setini eğitim sırasında kendi başına tanımlamalı ve sizin için değil, kendisi için. Ve görevimiz sadece eğitim için veri hazırlamaktır. Bu tür bir hazırlığın tek görevi, sistemi bir şekilde bazı a priori veriler hakkında bilgilendirmek, böylece sistemin kapsamını azaltmaktır. Veya başka bir deyişle, işlemlerin açıkça uygunsuz olduğu aralıkları kesin.
Sorunu sadece net bir şekilde formüle etmeliyiz, ancak sistem için çözmeye çalışmamalıyız. IMHO, orada her şey kaba kuvvetle çözmeye çalışmak için bile çok karmaşık.
Ada'nın rf'den daha iyi bir sonuç verdiğini belirtmek isterim: hem daha doğru hem de fazla takmaya daha az eğilimli. Ve rf değil ada kullanmanız gerekiyor.
Yani hepsi bir demet halinde değil.
GARCH takılıyken - çok zor. Şimdiye kadar ARIMA ve ayrıca GARCH ve dağıtım yoluyla yolumu yaptım.
SanSanych bizi rastgele sık ormanlara götürdü ve orada bıraktı ve şimdi ormana gitmeye hiç gerek olmadığını söylüyor. Sadece Susanin.
Ve onları yapmak üzereydim.)
hiçbir şeyden emin değilim :)
Peki, tamam, diyelim ki asıl özellik fiyatın kendisi. Görevimiz (örneğin, sınıflandırma) tarihte istikrarlı olacak ve kar sağlayacak böyle bir alım/satım kombinasyonu bulmak, değil mi? ve bir tür model şeklinde bu işlemlere karşılık gelen arka plan. Aynı zamanda, örneğin, belirli bir dizi özelliği kendiniz kullanıyorsunuz (yaklaşık 20). bunun sebebi nedir? Ve sistemin kendisini bu özellikleri vurgulamaya nasıl zorlayabilirim?
Aslında bu, "yapay zeka" şansı olmayan sıradan bir optimizasyon problemidir. Bu tür sistemlerin birçok versiyonu var, sonuncusunu dün tamamladım. Sonuç aynıdır - numunenin dışında kararsız çalışma ve eğitimde ve herhangi bir doğrulukta (seçim için) neredeyse %100 doğruluk elde etme yeteneği, ancak doğrulukta bir azalma, daha az fazla uydurma anlamına gelmez. Üstelik bunun için R ve karmaşık abstruse modelleri kullanmanıza gerek yok, sonuç birebir aynı olacaktır.
hiçbir şeyden emin değilim :)
Neden böyle düşünüyorsun? Neresi?
Sistem için işaret kullanmıyorum. İşaretlerle, yalnızca hiçbir şeyin analiz edilmesi gerekmeyen zaman serilerinden (hem öğrenmeden hem de işlevden) kestim.
NN'nin kendisi doğrudan zaman serilerini çiğniyor.
Zaten bir kitap yazdı ve hatta alıntı yaptı - NS, geleneksel yöntemlerle birlikte son derece uzmanlaşmış görevleri iyi bir şekilde yerine getirir.