Grigory Chaunin :

Python'u MT5'e bağlamak için kütüphanenin yeni bir sürümü yayınlandı. Bağlantıyı hatırlatıyorum https://github.com/RandomKori/Py36MT5 Ama sorunlar var. Visual Studio'da test projesi olması gerektiği gibi çalışıyor ancak MT'de anlaşılmaz sorunlar var. Artık kütüphane, Python betiğinin bulunduğu dizinle iyi çalışıyor. MT ile bir grupta nasıl hata ayıklanacağını hayal edemiyorum. MT, hata ayıklayıcıdan korunur. Belki birileri nasıl hata ayıklanacağını biliyordur?


anladığım kadarıyla, sonuçta, MT5'te python desteği planlanmadı :( sadece bir tür editör

İyi tamam :)

 

Evet, planlanmadı. Yukarıda yazdığım sorunu çözdüm. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdilik, terminal başına yalnızca bir komut dosyası çalıştırabilirsiniz. Bununla ne yapacağımı düşüneceğim.

 
San Sanych Fomenko :
Örneğin, randomForest.....
Aynı türden en ilginç ve verimli algoritma ada..

Fa, boş konuşmayı bırak. İskele ve güçlendirme iki farklı şeydir. Garhların pratik uygulamasını yapalım)))

 

Tesisatçı paketiyle makine öğrenimi modelinizi API olarak nasıl kullanıma sunabilirsiniz?

How to make your machine learning model available as an API with the plumber package
How to make your machine learning model available as an API with the plumber package
  • Dr. Shirin Glander
  • www.r-bloggers.com
Let’s say we have trained a machine learning model as in this post about LIME. I loaded a data set on chronic kidney disease, did some preprocessing (converting categorical features into dummy variables, scaling and centering), split it into training and test data and trained a Random Forest model with . We can use this trained model to make...
 
Sihirbaz_ :

Fa, boş konuşmayı bırak. İskele ve güçlendirme iki farklı şeydir. Garhların pratik uygulamasını yapalım)))


Endişelenme, farklı ama tartışmanın olduğu düzeyde..

Ada'nın rf'den daha iyi bir sonuç verdiğini belirtmek isterim: hem daha doğru hem de fazla takmaya daha az eğilimli. Ve rf değil ada kullanmanız gerekiyor.

Yani hepsi bir demet halinde değil.

GARCH takılıyken - çok zor. Şimdiye kadar ARIMA ve ayrıca GARCH ve dağıtım yoluyla yolumu yaptım.

 

Makine öğreniminin özellik mühendisliği gibi bir şey kullandığını öğrendim. Tek bir fiyatla çok uzağa gidemezsiniz. Bizim durumumuzdaki işaret, fiyatın belirli bir işlevidir. Soru, hangi özelliklerin kullanılacağıdır. Farklı parametrelere sahip göstergeleri aptalca sıralamak bir seçenek değildir. Bu konuyla ilgili ilginç materyaller. Google her zaman olduğu gibi her türlü çöpü dağıtıyor, daha doğrusu konuyla ilgili hiçbir şey vermiyor. Runet'te arandı. Belki birisi konuyla ilgili materyalleri biliyordur.

not. Yeniden başlaman gerekiyor. İşte o zaman akılda olmayan işaretlerin nasıl tasarlanacağını öğrendim, seçimlerine geçebilirsiniz.

 
Grigory Chaunin :

Makine öğreniminin özellik mühendisliği gibi bir şey kullandığını öğrendim. Tek bir fiyatla çok uzağa gidemezsiniz. Bizim durumumuzdaki işaret, fiyatın belirli bir işlevidir. Soru, hangi işlevlerin kullanılacağıdır. Farklı parametrelere sahip göstergeleri aptalca sıralamak bir seçenek değildir. Bu konuyla ilgili ilginç materyaller. Google her zaman olduğu gibi her türlü çöpü dağıtıyor, daha doğrusu konuyla ilgili hiçbir şey vermiyor. Runet'te arandı. Belki birisi konuyla ilgili malzemeleri biliyordur.

not. Yeniden başlaman gerekiyor. İşte o zaman akılda olmayan işaretlerin nasıl tasarlanacağını öğrendim, seçimlerine geçebilirsiniz.


Bu başlıkta bu konuyla ilgili birçok şey var.

 

Hey!


Peki nasıl olmuş süper bot yapmışlar???

San Sanych Fomenko :

Endişelenme, farklı ama tartışmanın olduğu düzeyde..

Ada'nın rf'den daha iyi bir sonuç verdiğini belirtmek isterim: hem daha doğru hem de fazla takmaya daha az eğilimli. Ve rf değil ada kullanmanız gerekiyor.

Yani hepsi bir demet halinde değil.

GARCH takılıyken - çok zor. Şimdiye kadar ARIMA ve ayrıca GARCH ve dağıtım yoluyla yolumu yaptım.


Tartışmanın yürütüldüğü düzeyde, Rusya Federasyonu'ndaki tahmin edicilerin öneminin nasıl belirlendiğini bile bilmiyordunuz, açıklama yapmadan tavlama vb.

Bankların özellikle Forex'te kullanım için nerede olduğunu kim söyledi? neden GBM değil de Ada? cevaplarınızda çok fazla bulanık soyutlama var. Gerçekte, daha fazla aşırı antrenmanla artış %5'ten fazla olmayacaktır.

Aleksandr İvanov :

Hey!


Peki nasıl olmuş süper bot yapmışlar???


