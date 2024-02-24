Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 579

Yuri Asaulenko :

Lütfen bana bir satır bırakın. Bu, sahip olduğum torrentle aynıysa, makine mühendisliği için bir sürüm var.

Bilim için de versiyonları var, ancak hap hakkında bir şey söylemiyor.

Görünüşe göre bütün süit orada)

Attı.

Yuri Asaulenko :

Bilenler için soru.

Eh, sadece bir ağaç var. Sınıflandırırken N boyutlu uzayda nasıl bir sınır oluşturacak?Sınır denklemi genel formda nasıl olacak?


tek bir kenarlık yok .. 2 boyutlu bir uzaya bakarsanız, o zaman aralıklara bölünür - dikdörtgenler. N-boyutlu için hiper figürler olacak

wikipedia'dan resim


 
Tek ağaç için mi?

Bir ağaç gibi görünüyor - uçakta bir satır mı? iki boyutlu bir görüntü için yoksa yanılıyor muyum?

hayır, 1 bölme 1 satırdır.. yani. numuneyi 2 parçaya bölmek.

sonunda böyle karmaşık görüntüler gibi görünebilir ve NS satırındaki gibi olmayabilir


 
Bu resim bir ağaç için mi? Şimdi bir ağaçtan RF ile ilgileniyorum. Bir ağacın anlaması için bana. O zaman kendim çözeceğim.

Okuduklarım net değil. Anlaşılır görünüyor, ancak yalnızca toplam için.

Bir ağacın N boyutlu uzayda bir hiperdüzlem verdiğini anlıyorum. Görünüşe göre her şeyi yanlış anladım.

evet, bu karar ağacı için

daha sonra torbalama yoluyla ağaç komitesi (önyükleme toplama) rastgele bir orman modeline monte edilir

ilkeye göre - ortalama olarak bir grup basit ağaç, bir karmaşık modelden daha iyi sonuç verecektir

RF, torbalama yoluyla toplanan bir grup normal ağaçtır.
Yuri Asaulenko :

Bir ağacın N boyutlu uzayda bir hiperdüzlem verdiğini anlıyorum. Görünüşe göre her şeyi yanlış anladım.


düzlem doğrusal bir sınıflandırmadır, ağaçlar bunu yapamaz (veya doğrusal regresyondan daha kötü), yalnızca doğrusal değildir

 
Anlaşılır bir şeye bağlantılar varsa - herhangi bir pdf, kişisel bir plizde atın. Sadece Habr gerekli değildir)

Büyük ve ayrıntılı bir şey istiyorum.)

ama zaten hatırlamıyorum, Google'da birkaç makale okudum

burada örneğin https://basegroup.ru/community/articles/description

orada her şey basit

Maksim Dmitrievski :

ama zaten hatırlamıyorum, Google'da birkaç makale okudum

burada örneğin https://basegroup.ru/community/articles/description

Teşekkür ederim. İlginçtir ki, herhangi bir monograf var mı, doğada bile var mı?
