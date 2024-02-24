Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 579
Lütfen bana bir satır bırakın. Bu, sahip olduğum torrentle aynıysa, makine mühendisliği için bir sürüm var.
Bilim için de versiyonları var, ancak hap hakkında bir şey söylemiyor.
Görünüşe göre bütün süit orada)
Attı.
Bilenler için soru.
Eh, sadece bir ağaç var. Sınıflandırırken N boyutlu uzayda nasıl bir sınır oluşturacak?Sınır denklemi genel formda nasıl olacak?
tek bir kenarlık yok .. 2 boyutlu bir uzaya bakarsanız, o zaman aralıklara bölünür - dikdörtgenler. N-boyutlu için hiper figürler olacak
tek bir kenarlık yok .. 2 boyutlu bir uzaya bakarsanız, o zaman aralıklara bölünür - dikdörtgenler. N-boyutlu için hiper figürler olacak
Tek ağaç için mi?
Bir ağaç gibi görünüyor - uçakta bir satır mı? iki boyutlu bir görüntü için yoksa yanılıyor muyum?
hayır, 1 bölme 1 satırdır.. yani. numuneyi 2 parçaya bölmek.
sonunda böyle karmaşık görüntüler gibi görünebilir ve NS satırındaki gibi olmayabilir
Bu resim bir ağaç için mi? Şimdi bir ağaçtan RF ile ilgileniyorum. Bir ağacın anlaması için bana. O zaman kendim çözeceğim.
Okuduklarım net değil. Anlaşılır görünüyor, ancak yalnızca toplam için.
Bir ağacın N boyutlu uzayda bir hiperdüzlem verdiğini anlıyorum. Görünüşe göre her şeyi yanlış anladım.
evet, bu karar ağacı için
daha sonra torbalama yoluyla ağaç komitesi (önyükleme toplama) rastgele bir orman modeline monte edilir
ilkeye göre - ortalama olarak bir grup basit ağaç, bir karmaşık modelden daha iyi sonuç verecektirRF, torbalama yoluyla toplanan bir grup normal ağaçtır.
Bir ağacın N boyutlu uzayda bir hiperdüzlem verdiğini anlıyorum. Görünüşe göre her şeyi yanlış anladım.
düzlem doğrusal bir sınıflandırmadır, ağaçlar bunu yapamaz (veya doğrusal regresyondan daha kötü), yalnızca doğrusal değildir
Anlaşılır bir şeye bağlantılar varsa - herhangi bir pdf, kişisel bir plizde atın. Sadece Habr gerekli değildir)
Büyük ve ayrıntılı bir şey istiyorum.)
ama zaten hatırlamıyorum, Google'da birkaç makale okudum
burada örneğin https://basegroup.ru/community/articles/description
orada her şey basit
