Yuri Asaulenko :

Neden böyle düşünüyorsun? Neresi?

Sistem için işaret kullanmıyorum. İşaretlerle, yalnızca hiçbir şeyin analiz edilmesi gerekmeyen zaman serilerinden (hem öğrenmeden hem de işlevden) kestim.

NS'nin kendisi doğrudan zaman serilerini çiğniyor.

Zaten bir kitap yazdı ve hatta alıntı yaptı - NS, geleneksel yöntemlerle birlikte son derece uzmanlaşmış görevleri iyi bir şekilde yerine getirir.


ve pardon, Millet Meclisi'ne yaklaşık 15 giriş yazmışsın .. Bunu otomatik olarak işaret sayısıyla ilişkilendirdim :)

 
Maksim Dmitrievski :

İşte buradan geldi.

Bu arada, 2 gün çalıştıktan sonra, bana öyle geliyor ki ormanlar piyasa problemlerini çözmek için pek uygun değil (tabii ki, sorunun formülasyonuna da bağlı).

Doğru, uzun süre Ulusal Meclis hakkında da düşündüm.)

Yuri Asaulenko :

resmin yüklenmediği bir şey

bu baskıdan mı

 
Evet, buradan.

Mesajımda bir resmim var.

 
Aynı resim hemen görünmüyordu ve şimdi görünmüyor.

 
Resmi yeniden yükledim.
Ormanlar neden uygun değil? aynı görevleri çöz

ps evet, resimde her şey doğru, entegre bir yaklaşım .. yapmaya çalıştığım şey bu :) ve modeli "aptalca" eğitmek değil

 
Oraya bir zaman serisi koymaya çalışıyorum. Ve içinde ormanlar için hiçbir işaret yok. Tahmin edicilere sahip ormanlar az çok anlaşılabilir ve zaman serilerinde ormanlar tarafından paylaşılan neredeyse hiç küme yok. Ve tahmin edicilerin numaralandırılması bizim yöntemimiz değil.)
Katılıyorum, en azından otomatik özellik çıkarmaya ihtiyacımız var :)

 
Dolayısıyla Ulusal Meclis böyle bir çıkarıcıdır. Yapısı gereği NS bir dizi filtredir. Yani, NN'nin kendisi bir dizi kendi kendini organize eden tahmin edicidir.
