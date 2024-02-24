Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 583
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neden böyle düşünüyorsun? Neresi?
Sistem için işaret kullanmıyorum. İşaretlerle, yalnızca hiçbir şeyin analiz edilmesi gerekmeyen zaman serilerinden (hem öğrenmeden hem de işlevden) kestim.
NS'nin kendisi doğrudan zaman serilerini çiğniyor.
Zaten bir kitap yazdı ve hatta alıntı yaptı - NS, geleneksel yöntemlerle birlikte son derece uzmanlaşmış görevleri iyi bir şekilde yerine getirir.
ve pardon, Millet Meclisi'ne yaklaşık 15 giriş yazmışsın .. Bunu otomatik olarak işaret sayısıyla ilişkilendirdim :)
ve pardon, Millet Meclisi'ne yaklaşık 15 giriş yazmışsın .. Bunu otomatik olarak işaret sayısıyla ilişkilendirdim :)
İşte kitaptan bir alıntı. Onu zaten 3-4 kez buraya getirdim.))
İşte buradan geldi.
Bu arada, 2 gün çalıştıktan sonra, bana öyle geliyor ki ormanlar piyasa problemlerini çözmek için pek uygun değil (tabii ki, sorunun formülasyonuna da bağlı).
Doğru, uzun süre Ulusal Meclis hakkında da düşündüm.)
İşte kitaptan bir alıntı. Onu zaten 3-4 kez buraya getirdim.))
İşte buradan geldi.
resmin yüklenmediği bir şey
bu baskıdan mı
resmin yüklenmediği bir şey
bu baskıdan mı
Evet, buradan.
Mesajımda bir resmim var.
Evet, buradan.
Mesajımda bir resmim var.
Aynı resim hemen görünmüyordu ve şimdi görünmüyor.
Aynı resim hemen görünmüyordu ve şimdi görünmüyor.
Bu arada, 2 gün çalıştıktan sonra, bana öyle geliyor ki ormanlar piyasa problemlerini çözmek için pek uygun değil (tabii ki, sorunun formülasyonuna da bağlı).
Ormanlar neden uygun değil? aynı görevleri çöz
ps evet, resimde her şey doğru, entegre bir yaklaşım .. yapmaya çalıştığım şey bu :) ve modeli "aptalca" eğitmek değil
Ormanlar neden uygun değil? aynı görevleri çöz
Oraya bir zaman serisi koymaya çalışıyorum. Ve içinde ormanlar için hiçbir işaret yok. Tahmin edicilere sahip ormanlar az çok anlaşılabilir ve zaman serilerinde ormanlar tarafından paylaşılan neredeyse hiç küme yok. Ve tahmin edicilerin numaralandırılması bizim yöntemimiz değil.)
Katılıyorum, en azından otomatik özellik çıkarmaya ihtiyacımız var :)
Katılıyorum, en azından otomatik özellik çıkarmaya ihtiyacımız var :)