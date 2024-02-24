Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 542

Yuri Asaulenko :

Bu konu size yardımcı olur mu bilmiyorum.

Burada bulunarak bana yardım etti. akıllı insanlar ve bunu nasıl yapmayacağımı öğrendim.

Hiç çizmem ama kendim yaparım.

İlk olarak, karşılaştırmak mümkün

İkincisi, değişim deneyimi

Üçüncüsü, bir şey bul

 

Merhaba!!!. Burada bir şey buldum ve test etmek istiyorum. Bunu yapmak için geri yayılımlı çok katmanlı bir algılayıcıya ihtiyacım var. Böyle bir yapıyı kolayca oluşturabilmeniz ve öğretmeye çalışabilmeniz için hangi yazılım ürününü almalı???? Artı, matematik olasılığı vb.

 
Yuri Asaulenko :

Aslında altyapı en önemli şey değildir, bazen her şeyden vazgeçmek daha iyidir. Çok kolay - üç kez attım.)) Ve belki. hatta dört.)

R için kampanya yapmıyorum, başladım, ustalaştım ve bıraktım. M.b. orada, R'de elmaslar var, ama bu sistematik olmayan çöplüğü araştırmaya hazır değilim. Hayat beni zorlamadıkça tabii ki söz vermem.

Peki, ver!

İstatistik alanında daha sistematik bir sistem bilmiyorum (makine öğrenimi burada istatistik olarak kabul edilir) - her şey ders kitaplarındaki gibidir. Mükemmel bir değerlendirme listesi, arama...

Bunu matlab ile karıştırıyor olmalısınız - bizimle hiçbir ilgisi yok, hiçbir şey bulamıyorsunuz, ancak her şeyin orada olduğundan şüpheleniyorum.

 
Maksim Dmitrievski :

......

Maxim, arbitraj çizelgeleri çizdin

Bu 4'te mümkün mü?

Grafiği çizmek için ne kullandığınızı söyler misiniz?

Yani, hazır inşaat noktaları ile herhangi bir grafiğin nasıl çizileceğiyle ilgileniyor musunuz?

 
Maksim Dmitrievski :

chocho, hangi grafikler? ) MT4'ü zaten uzun zamandır kullanmıyorum, neyin mümkün olduğunu ve şimdi neyin olmadığını bile bilmiyorum

böyle tablolar? İndikatörü kendim için yazdım..

kullan ne demek lin aracılığıyla eşbütünleşik portföyün standart hesaplaması. regresyon .. mb Pek standart değilim, ben xs .. ama hoşuma gitti)


Örneğin, bu bir gösterge değildir:

ah, anlıyorum .. GraphPlot () aracılığıyla çıktı alıyorum

https://www.mql5.com/ru/articles/2866

mt4'te desteklenip desteklenmediğini bilmiyorum

Teşekkür ederim, aydınlanmaya gidiyorum...
Renat Akhtyamov :
Teşekkür ederim, aydınlanmaya gidiyorum...

ama bunu bir gösterge aracılığıyla yapmak benim için daha uygun .. Plot(), araştırma ve hata ayıklama sırasında yalnızca hızlı görselleştirme için kullanmak iyidir

 

Madde

LIME ile Makine Öğrenimi Modellerinin Tahminlerini Açıklama


Bununla ilgili en dikkat çekici şey şu resimdir:

Kavşak, azaltılamayan bir hatadır.

Yani: modele bu tür resimler eşlik etmiyorsa, tüm bunlar sadece bir sayı oyunudur.

Kimin yapacak bir şeyi yok.. birazdan başlayacak :)

Mağazalar kalabalık olduğunda ve arama robotları giderek daha fazla "Olivier tarifleri" verdiğinde, Veri bilimcileri yılın özetini çıkarmak için bir araya geliyor. Aralık 2017'de, son NIPS'de açıklanan çözümleri tartışacağız, pekiştirmeli öğrenmedeki yenilikleri konuşacağız. , ayrıca yılın hizmetleri ve ürünleri hakkında. Elbette önümüzdeki on iki ayın planlarını unutmayacağız. "


