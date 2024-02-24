Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1971

Göndermemeye dayanamadım)) gözyaşlarına bağırdı)

 
Maksim Dmitrievski :

Max, bana python'da veri yükleyen ve bir şeyler öğrenen basit bir kod gönder, aksi halde bu eğitimlerden bir tekme alamam

 
Maksim Dmitrievski :

hangi eğitimlerde?

Ah falan, bir tür öğrenme gurusunun harika bir makalesi gibi bir makale okudum, makale 2008'den beri tüm örnekler çalışmıyor)) artık bunun için bir sözdizimi yok))

Vidyashki'yi izledim ve orada 2 saat boyunca değişkenlerin nasıl bildirileceğini öğretiyorlar ...


sonra arzu kayboldu)) ), böyle görevlere ihtiyacınız var, böylece motivasyonla ..

OP kullanıyor musunuz?

python prensipte OOP'dur, tüm nesneler vardır) Sınıflar anlamında mı? Eh, bazen, eğer istersen. Temelde gereksiz.

 
Evet, R orada da tamamen aynı, tüm nesneler, ancak sınıfları sadece birkaç gün önce öğrendim)))) "programcımız" koda baktığında

Evet, R'de de hepsi var, bilmiyordum bile, şimdiden ayıp



Bu arada, pitonun ilk izlenimi çok...

reklam falan yaptığımı düşünmeyin ama R'de yapılar python'dan +- 2 kat daha kısa ve okunabilir

ama tecrübesizliğime yaz

R'de ortalama olarak daha kısa, evet. Ancak herhangi bir dalgalı çizgiden daha fazlasının hatırlanması gerekir. Python'da daha klasik, tanıdık bir sözdizimi vardır, ancak her türlü parantez vb. ile aşırı karmaşık değildir.

 
tarih saatinden içe aktarma tarih saatinden

başlangıçta bile içe aktarın, aksi takdirde tarih saatleri anlamaz

bu hataya dikkat etmeyin xs neden böyle)) anlaşılan öyle yazılmış


shift + enter ile satır satır çalıştırıp kontrol edebilirsiniz.

mt5. initialize () terminali açmalı ve True döndürmeli
 
terminal başlatıldı, ama bana öyle geliyor ki başka hiçbir şey yapılmadı, yine 4 hata


 
Bu numaralandırma nedir, ne için?

Bu, öğrenme süreci açısından yaratma ile ilgili değil, sonuçlarla ilgili - karıştırmayın. Tüm bu diller bir çözüm bulmak için iyidir, ancak modeli zaten MQL'de uygulamak daha iyidir.

:)

Orada açıklanan yöntem en iyi çok sınıflı seçimlerde işe yarar ve iki veya üç sınıf olduğunda çözüm gereksiz görünüyor.

