Göndermemeye dayanamadım)) gözyaşlarına bağırdı)
Max, bana python'da veri yükleyen ve bir şeyler öğrenen basit bir kod gönder, aksi halde bu eğitimlerden bir tekme alamam
hangi eğitimlerde?
Ah falan, bir tür öğrenme gurusunun harika bir makalesi gibi bir makale okudum, makale 2008'den beri tüm örnekler çalışmıyor)) artık bunun için bir sözdizimi yok))
Vidyashki'yi izledim ve orada 2 saat boyunca değişkenlerin nasıl bildirileceğini öğretiyorlar ...
sonra arzu kayboldu)) ), böyle görevlere ihtiyacınız var, böylece motivasyonla ..
OP kullanıyor musunuz?
python prensipte OOP'dur, tüm nesneler vardır) Sınıflar anlamında mı? Eh, bazen, eğer istersen. Temelde gereksiz.
python temelde OOP'dir, tüm nesneler oradadır)
Evet, R orada da tamamen aynı, tüm nesneler, ancak sınıfları sadece birkaç gün önce öğrendim)))) "programcımız" koda baktığında
Sınıflar derken?
Evet, R'de de hepsi var, bilmiyordum bile, şimdiden ayıp
Bu arada, pitonun ilk izlenimi çok...
reklam falan yaptığımı düşünmeyin ama R'de yapılar python'dan +- 2 kat daha kısa ve okunabilir
ama tecrübesizliğime yaz
R'de ortalama olarak daha kısa, evet. Ancak herhangi bir dalgalı çizgiden daha fazlasının hatırlanması gerekir. Python'da daha klasik, tanıdık bir sözdizimi vardır, ancak her türlü parantez vb. ile aşırı karmaşık değildir.
işe yaramadı, belki mt'de başka bir şey yapılması gerekiyor
pandalar ve mt İncil yüklü
tarih saatinden içe aktarma tarih saatinden
başlangıçta bile içe aktarın, aksi takdirde tarih saatleri anlamaz
bu hataya dikkat etmeyin xs neden böyle)) anlaşılan öyle yazılmış
shift + enter ile satır satır çalıştırıp kontrol edebilirsiniz.
terminal başlatıldı, ama bana öyle geliyor ki başka hiçbir şey yapılmadı, yine 4 hata
tensorflow'da - keras'ta - theano'da - mxnet'te - pyTorch'ta - vb....
Bu numaralandırma nedir, ne için?
görmedim düğmeler - "milyonlarca kod satırını dönüştürün , mql'de evrişimli bir derin ağ oluşturun ve eğitin !! çünkü ben bir tüccarım ve bu şekilde istiyorum"
Bu, öğrenme süreci açısından yaratma ile ilgili değil, sonuçlarla ilgili - karıştırmayın. Tüm bu diller bir çözüm bulmak için iyidir, ancak modeli zaten MQL'de uygulamak daha iyidir.
Ama tüm dünya kullanıyor, muhtemelen rastgele bir oyun.
:)
Orada açıklanan yöntem en iyi çok sınıflı seçimlerde işe yarar ve iki veya üç sınıf olduğunda çözüm gereksiz görünüyor.