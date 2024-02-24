Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 508
Bana öyle geliyor ki çok fazla idealize ediyorsun ve nedense bir şeyin yakıştığı “fsekh esnafı”na genellemeye çalışıyorsun, tıpkı bir tür guru gibi, bir damat gibi ticaret kursları satıyor musun? (şaka)
Belirli bir kar beklentisi ile risk (lot) için bir optimum vardır. Psikolojiye bağlı değildir ve bu “kime ne yakışır” sohbeti değildir. Yine geçmiş ampirik deneyimlerden yola çıkarak, örneğin deponun maksimum yarısını batırmak için testtekilere kıyasla büyük inişlere güvenmek mümkündür, ancak risk oranında bir kâr olacaktır, örneğin, küçük bir risk alırsanız (yıllık deponun <%10'u), bu sermayenin %10'unu alıp satmak gibidir ve %90'ı parada olacaktır, bu sadece bir koruma stratejisi olarak iyidir, böylece enflasyon olmaz' silip süpürmeyin ama ondan para kazanamazsınız, diğer stratejilere ve varlıklara %90 yatırım yapmanız, çeşitlendirmeniz vb. gerekir. ve yine de ortaya çıkan risk, çeşitlendirmenin küçük yumuşatıcı etkileri ile kârla neredeyse orantılı olacaktır, para yönetimi yoluyla riski önemli ölçüde ortadan kaldırmak ve karı artırmak imkansızdır.
Evet hepsi açık, durakların daha kısa, kârın daha büyük, daha kolay ve daha kolay olmasından bahsediyorum. Yani, örneğin sizinkiyle aynı mantığa göre, ayda %100 yapması gerekiyorsa, ortalama düşüş %50 olmalıdır, ancak bu bir cinayet gibidir çünkü %50 düşüş zaten geri dönüşü olmayan bir noktadır. kural olarak bir depozito için. Ve ayda %100'den daha azı forex forumlarındaki çoğu için pek ilgi çekici değil, bir anket yapıyorsunuz, kime ne kadar kar istediklerini soruyorsunuz, bunun %1'i iyi bir yastığa sahip profesyoneller olacak.. iyi, dahası var. bu forumda
Aksi halde örneğin piyasada sıfırdan nasıl yükseliriz? imkanı yokBen bir guru değilim, sadece ilgi uğruna farklı tüccarlarla çok konuşuyorum :)
Eee...
Bu senin ince bir trollemen mi yoksa çok ciddi bir şekilde yanılıyorsun bile bilmiyorum.
“Her şey açık” dedin, neden küçük duraklar ve büyük kârlar için yeniden başladın??? Sanatsal yeteneklerimin en iyisine göre sizin için bir çizelge çizdim, siyah beyaz olarak, KÂR AZALTMADAN RİSKİ ÖNEMLİ OLARAK AZALTMANIN MÜMKÜN OLMADIĞI, yani küçük duraklar - küçük kâr (ortalama olarak) .
MÜMKÜN, algoritmanın yaptığı tam olarak bu, verimsizlikleri arıyor. Ve eğer İMKANSIZ ise, o zaman piyasadaki çoğu insanın yapacak hiçbir şeyi yok, hikaye bununla ilgili. Uzaktan kumandayı veya başka bir şeyi değil, net ticareti hesaba katıyoruz. Rakamda böyle bir kâr-risk oranını nereden buldunuz, bu bir kurgu mu? Bir kişinin 1 bin doları var, yani. sizin mantığınıza göre, yılda %5-50 arası piyasada hiçbir şey parlamaz.
Bir MB matematiksel zihniyetiniz var, ancak matematik her zaman şeylerin ayık bir görüşüne eşit değildir. Bir formül alıp bunu doğru olarak kabul edebilirim, örneğin, sizinki gibi pareto ilkesi veya kârın zarara oranı ve bu, pekâlâ, gerçeklikle ilgili olarak hiçbir şey söylemiyor.
diğer her şeyin davayla ve bazı spekülasyonlarla ilgisi yok. Ve işte damat, onunla aynı kampta bana ihtiyacın yok, onun burada yarım bir hayali öğrenci forumu var :)
Bu genellikle, rastgele bir ormanın ekstrapolasyon yapıp yapamayacağı gibi bazı bariz şeyler hakkında bir anlaşmazlıktır.
Bir kez daha tekrar ediyorum, tahminde belirli bir avantajla, örneğin %5 3 -5 5 , optimal bir risk yönetimi stratejisi var, bundan sapmalar ortalama olarak kârda bir düşüş sağlayacaktır. En azından günde 6T$'ın işlem gördüğü Forex'te 10 milyon$'ı ve 100$'ı olanlar için stratejilerde önemli bir fark yoktur.
Forex'te farklı miktarlarda alım satım yaparken çok büyük bir fark vardır ve alım satıma başladığınızda, özellikle HFT'de çok fark edilir. Brokerlerin yazılı olmayan kuralları. Merkezi olmadığı için orada böyle bir likidite yok. Ve genellikle, küçük yavrular için işe yarayan stratejiler, büyük olanlar için işe yaramaz. Farklı miktarlarda alım satım yaparken kökten farklı yaklaşımlar.
Örneğin, bar-bar ayarı Yüksek ve Düşük, kene ve gerçek hacimler - çubuk başına toplam 4 giriş.
Ağın eğrinin şeklini anlaması için, onu beslemeniz gerekir, örneğin 100 çubuk - sinir ağı için toplam 400 giriş.
M1'de 3 aylık eğitim geçmişi yaklaşık 50.000 bardır.
Bu yaklaşım hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kaç tane iç katman yapılacak? Görünüşe göre, ayrıca çok ihtiyacınız var, örneğin 400-100-25-1
Sanırım böyle bir ağ çok uzun süre eğitilecek. Ve en uygun parametreleri bulamayabilir.
Ve 1000 veya 2000 giriş yaparsanız? Genel olarak, bir şey elde etmek imkansız olacak mı?
1) Aynen! YASAKTIR! Gelişmiş ülkeler bunu neden yasaklıyor? Neden "nitelikli yatırımcılar" ile geldiler?
Tam olarak ne yapmak yasaktır, ticaret? ) ayda yüzde yüz, bu, herhangi bir işte ve herhangi bir ticarette olduğu gibi, verimsizlikler olduğu sürece, aktif olarak sömürüldükleri sürece oldukça ulaşılabilir, asıl mesele onlar hakkında daha az konuşmak. Her zaman geçicidirler, yani. Hayatlarının geri kalanında tutarlı bir şekilde çalışmayacaklar. Bu nedenle modelin durup durmadığını bir an önce anlamak için yeterli durdurma kriterlerinin olması gerektiğini yukarıda yazdım. Ve sen her şeye bir son vermeye karar verdin. %2-25'lik bir düşüşle yılda %5-50 ve bu kadar.
Yanılıyor olabilirim, ancak bana öyle geliyor ki, ağları genellikle ortalama göstergeler üzerinde değil, saf fiyat verileri üzerinde eğitmek daha iyidir, yani. bir gecikme tanıtın.
Recurrent ağlarda yapıyorlar, fiyat veriyorlar, detayları bilmiyorum ama işe yaradığını söylüyorlar, gpu'da, çoğunlukla python'da öğrenmek uzun zaman alıyor.
MO + MO = )))
Bir L2 normalleştirme formülüne ihtiyacımız var. Onu bulamıyorum. Belki birisi yardım eder.
~24 eğitim çalıştırmasında OHLC -> Al/Sat (7000 bar) modeline göre sınıflandırma problemindeki ağ [64 GRU + 32 GRU + 2 Yoğun] 0,9 - 0,8 doğruluk verir. Ve tüm bunlar 30 saniye içinde.