Bu doğru. Eylem sırasını hemen tanımlamak güzel olurdu ...
Açıklamanızı bir kez daha düşündüm, aşağıdaki sırayı kabul ediyorum:
1. Trendeki tüm tahmin edicilerin korelasyonunu hesaplayın
2. Bir ağaç inşa etmek
3. Son bölmede, örneğin son 100 en iyi bölmeyi hatırlayın. Seçim için 100'e kadar stok.
4. Bu 100'den, en iyi ayrımın tahmincisi ile ilişkisiz ve birbiriyle ilişkili olmayan 5'i seçiyoruz.
Ayrıca bu 5 farklı bölümden hangisini seçeceğiniz belli değil mi?
Rastgele ise, her ağaca rastgele tahmin ediciler veren ve üzerlerinde bir ağaç oluşturan rastgele bir ormanın bir analogu olacaktır.
Ortalama ise - o zaman yine davanın bir analogu. orman, daha sonra orman, rastgele ağaçlardan aritmetik ortalamayı bulur.
Şimdi doğru anladın!
Rastgele ormanlar rastgeledir çünkü orada çok fazla çöp vardır ve benzer durumlar olmasına rağmen açıklanan koşullar mutlaka gözlemlenmez ve benzer rahatsızlıklarla başarılı bir modelin elde edilmesi mümkündür. Ayrıca daha kontrollü bir süreç olacak.
Tabii ki, levhadaki her bir bölmenin ağırlıklarını tartacağız veya belki aynı katsayıları vereceğiz, aynı geçmiş üzerinde katsayıları seçmek mümkün. Şimdi bunu genel olarak yapraklardan model toplarken yapıyorum.
Hayır, analog eylemler toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve muhtemelen daha karmaşık logaritmik bağımlılıklardır, üstel olanlardır. Ve bunlar hesaplamalar değil, her hücredeki analog cihazlar. DAC ve ADC ise giriş çıkışıdır, hesaplamalara katılmazlar, ancak rakamı sağlarlar.
Neumann mimarisinde, hem prosedürler hem de veriler bellekte depolanır ve prosedürlere ve verilere paralel erişim, verilere erişim, ardından prosedüre ve tekrar verilere erişim yoktur, dolayısıyla veri işlemede sınırlamalar vardır. Ve burada prosedürler küçük bir cihazla her hücreye bağlanır ve verilere erişim ile prosedüre anında erişim sağlanır.
Sadece verileri anlamıyorum, şartlı olarak mı konuşuyor, her talimatın bir boru hattı olmadan belleğe ve hesaplama sonuçlarına doğrudan erişimi var mı?
Son adımı anlamadım - 5 bölmeden hangisini seçmeliyim?
Tüm 5 bölmenin okumalarını dikkate almak gerekir, bu nedenle stabilite artar.
En iyi bölmeye 0,6 ağırlık ve kalan dördü 0,1'lik bir ağırlık verdiğimizi ve toplamın 0,8 veya örnek tarafından belirlenen başka bir gösterge verdiğini varsayalım, o zaman sayfadaki cevabın doğru "1" veya başka bir sınıf olduğunu düşünüyoruz. levhada bekleniyor.Ayrıca Recall için bir çeke ihtiyacımız var, yani. Bu alt örnekte kaç tane inceleme var.
'veri' yok, sadece akımı transistörler tarafından kontrol edilen elektronikler var. NS mimarisinin kendisi dijital olarak değil, tahtaya yazdırılır. Uzun süredir, bu tür analog sinir ağları, örneğin iPhone'larda yardımcı işlemciler şeklinde yapılmıştır.Yazıda yeni bir şey yok.
'veri' yok, sadece akımı transistörler tarafından kontrol edilen elektronikler var. NS mimarisinin kendisi dijital olarak değil, tahtaya yazdırılır. Uzun süredir, bu tür analog sinir ağları, örneğin iPhone'larda yardımcı işlemciler şeklinde yapılmıştır.Yazıda yeni bir şey yok.
Ve sonra, statik değil, önceden belirlenmiş dinamik hesaplamalardan bahsettiğimizi anladım.
örneğin, iPhone'un kamera matrisinden gelen sinyal, sayısallaştırmayı atlayarak doğrudan analog NS'ye beslenir. NS, kaliteyi iyileştirmek için görüntü ön işleme yapar (gürültüyü filtreler, vb.)
ve sonra dijital fotoğraflara dönüştürülür
Elektronik ve kompresör valfleri için kaba bir benzetme. Tabii ki, hücrelerdeki cihazlar statiktir, ancak birçoğu vardır ve bunlara erişim paraleldir) Ve hesaplamalar dinamik olabilir, eğer giriş sinyalini değiştirirsek, çıkışta dinamik bir gösterge elde ederiz.
Tüm 5 bölmenin okumalarını dikkate almak gerekir, bu nedenle stabilite artar.
Ağacın derinliğini sınırlamak ve bir öncekinde durarak son bölmeyi yapmamak çok daha kolaydır. Sonuç olarak, ek bir bölme yaptığımızdan daha az temiz sayfa elde ederiz. Seçeneğiniz, ayrılsak da ayrılmasak da arasında bir şey verecektir. Onlar. örneğin, kendi yönteminizle 7. derinlik seviyesindeki sayfanın ortalamasını alırsınız. 6. derinlik seviyesindeki bir tabakadan biraz daha temiz olacaktır. Genellemenin bundan pek bir şey değişmeyeceğini düşünüyorum ama bu fikri test etmek için yapılacak çok iş var. Ayrıca, derinliği 6 ve 7 olan birkaç ağacın ortalamasını da alabilirsiniz - yönteminize göre olanla hemen hemen aynısını elde ederiz.
Aslında dalgalarla biraz hareket mi? Gelen veriler bir polinom haline dönüştürülür ve ardından polinom bir dalgaya dönüştürülür ve dalgalar bir şekilde "it/birleştir" mi?
iyi evet.
analog bilgisayarlar oluşturma girişimleri daha önce yapılmıştı, ancak ya çok yavaştı ya da enerji yoğundu