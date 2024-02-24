Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 511
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"özellik/tahmin dönemleri" ne anlama geliyor? dönemler nelerdir? )
tahmin edici olan göstergelerin periyotları (farklı fiyat artışları ve diğer göstergeler), yani örneğin 5 ila 30 periyotlu RSI veya 1 bar veya 50 bar için bir log artışı
iyi, ve yineleme sırasında farklı dönemlerde çoklu doğrusallığı izlemek önemlidir, böylece model körelmez, çünkü bazen birbirleriyle güçlü bir şekilde ilişki kurmaya başlarlar.
Peki ya yeni verilerin fiyatı düşmeye başlarsa? Model büyümesini bekliyor. Böyle bir durumda benim kullandığım model biraz aptallaşmaya başlıyor ve uzun süre işlemlerde oturarak oturuyor.
Eh, insanlar da aynı derecede aptaldır ve trend döneminin yerini düz veya ters bir trend aldığında oturmaya çalışırlar ... bunun küçük bir geri dönüş olduğunu umarlar.
"Trend bitmek yerine devam edecek" sözüyle karşılaştım ama öte yandan sonsuza kadar devam edemez.
Yani model insanlardan daha kötü değil)
Görünüşe göre, genel eğilim değiştiğinde, beklemeniz, yeni veriler toplamanız ve yeniden eğitmeniz gerekiyor.
Millet Meclisine öğretilecek hiçbir şey olmadığı izlenimini edindim, çünkü. piyasada pratikte hiçbir tipik durum yoktur. Veya çok parası olan özel olarak eğitilmiş robotlar, özellikle kalıpları kırar.
Burada model bulucum tipik bir çift tepeyi tanımlayamadı çünkü geçen yıl, en benzer 20 vakada, fiyat, çift tepe örüntüsünü geliştirdiği için daha da yükseldi.
Tahmin, kalın kırmızı (yüksek) ve beyaz (düşük) çizgiler, geçmişten gelen gri ve koyu kırmızı varyantlardır.
Evet ve en benzer seçenekler, çok benzer değil.
Ve bazen bir yönde tahminde bulunur ve fiyat ters yönde gider.
Yani madeni para gibi 50/50 çıkıyor
öngörücü olan göstergelerin dönemleri
Pekala, piyasanın gösterge periyoduna rastgele senkronize edildiğinde, göstergelerin yalnızca vakaların% 5'inde çalıştığını anlıyorsunuz ve sonra - Ah, stokastik mucizesi bir dairede çalıştı !! :) .. Evet ve her dairede uzak))
Dinamik, değişen bir sisteme, sabit bir gösterge üzerinden bakmanın imkansız olduğunu düşünüyorum. dönem, katılıyor musunuz?
Ben de böyle bir şey yaptım)) bu arada, fiyat belirli koşullar altında onu takip etmektense tahmine aykırı olacaktır. Yakınlığı nasıl ölçersiniz? korelasyon?
Yakınlığı nasıl ölçersiniz? korelasyon?
İstenen kalıbın her bir çubuğundaki farkı ve tarihteki bu kalıp kadar uzun olan diğer tüm parçaları özetledim.
Genel olarak https://www.mql5.com/ru/articles/197 makalesindeki kodu sonlandırdım.
Pekala, piyasanın gösterge periyoduna rastgele senkronize edildiğinde, göstergelerin yalnızca vakaların% 5'inde çalıştığını anlıyorsunuz ve sonra - Ah, stokastik mucizesi bir dairede çalıştı !! :) .. Evet ve her dairede uzak))
Dinamik, değişen bir sisteme, sabit bir gösterge üzerinden bakmanın imkansız olduğunu düşünüyorum. dönem, katılıyor musunuz?
Yani birçok gösterge var ve dönem değişiyor. Zaten sabit periyotlarla (aynı zamanda periyotlarla da :) göstergelerdeki normları öngören bir sistemim var, şimdi geliştiriyorum
Ben de böyle bir şey yaptım)) bu arada, fiyat belirli koşullar altında onu takip etmektense tahmine aykırı olacaktır. Yakınlığı nasıl ölçersiniz? korelasyon?
Tahminde bir fark yoksa, neden basit olanların etkinliği ile daha karmaşık şeylere daha fazla zaman harcıyorsunuz?
Bu yüzden, tahmin yaklaşık %50 ise MO'ya zaman ayırmanın mantıklı olup olmadığını düşündüm. Arabalarda da aynı olacağını düşünüyorum.
Tahminde bir fark yoksa, neden basit olanların etkinliği ile daha karmaşık şeylere daha fazla zaman harcıyorsunuz?
Hmm, felsefi bir soru))
Şahsen, Masha'ya inancım yokps Ve zanaatınızın pahasına, yine de onu seviyorsunuz, onunla tahmin edebilirsiniz, ancak nereden ve hangi açıdan bakacağınızı anlamak için piyasanın mekaniğini anlamanız gerekiyor.
Hmm, felsefi bir soru))
Şahsen, Masha'ya inancım yokps Ve zanaatınız pahasına, yine de beğeniyorsunuz, onunla tahmin edebilirsiniz, ancak nereden ve hangi açıdan bakacağınızı anlamak için piyasanın mekaniğini anlamanız gerekiyor.
Korkunç bir şekilde sayıyor. 1 bar başına 0.1-0.5 sn (şablonun uzunluğuna bağlı olarak). Bir gündür optimizasyon devam ediyor ve sadece 1400 geçiş sağlandı. Görünüşe göre hafta optimize edilecek. (
Ve ilk sonuçlar çok iyi değil: 2 ayda %50, %30 düşüşle.
İyileştirme için başka bir fikir daha var, eğer işe yaramazsa, muhtemelen makinelere geri döneceğim.
NN için regresyon problemlerini çözenlere soru:
Eğitim değeri olarak ne sağlıyorsunuz (ve sonra ne tahmin edeceksiniz)?
Seçenekler var:
1) Bir sonraki çubuğun fiyat artışıyla 1 çıkış (1 çubukluk fiyat artışı genellikle önemsiz olduğu için bana ilginç gelmiyor)
2) 10-20 bar için 10-20 artımlı çıkış (muhtemelen çok fazla kaynak ve zaman gerektirecektir, ancak daha iyi doğruluk sağlayacaktır)
3) zikzak boyunca ekstremumun fiyatının artmasıyla 1 çıkış (örneğin, zikzak boyunca 15 çubukta bir ekstremum olacak, fiyatını verin)
Sizce hangi seçenek daha iyi? Belki daha iyi bir şey vardır?Tahmin birkaç bar ileride yapılırsa (madde 2 ve 3), uygulanma olasılığının azaldığı açıktır. En uygun miktar nedir?