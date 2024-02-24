Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 505
sözlerimi genellemelerinizle karıştırmayın. Bana sözlerimi hatırlatmak istiyorsan, alıntı yap ve benim sözlerime dayanarak bir sonuca vardıysan, sadece şunu söyle: - "Sözlerine dayanarak, Einstein hakkında onun bir loshara olduğunu düşündüğün sonucuna vardım" ve bu olacak. benim sözlerim değil, vardığın sonuçlar neye dayandığı konusunda net olmayacak. Einstein dünya biliminde parlak bir şahsiyettir, bir şekilde bazıları için görelilik teorisini, diğerleri için özel görelilik teorisini yazmayı başarmalıdır.
Samimi olarak.
ve ne tür bir liba, yakacak odun nereden geliyor? (ağaçlar)
Samimi olarak.
Cevap için teşekkürler! Benim için çok eğitici.
Shift (önyargı) anladığım kadarıyla bir önyargı nöronu mu? Açıklama, giriş sıfır olduğunda yardımcı olduğunu söylüyor. Sizce bias nöronu ne için kullanılıyor ve bunun için hangi ağırlıklar seçilmelidir? Temelde sadece ağırlık.
Sigmoid dönüşümünden sonra veya sonrasında eşik değerini kontrol etmenin en iyi yolu nedir?
> Açıklama, giriş sıfır olduğunda yardımcı olduğunu söylüyor
Bu, özellikle sıfır girişiyle ilgili değildir; önyargı, nöronlara daha fazla hassasiyet verir. Yani gerekli (ler)
Bir nöronu eğitirken, önyargı diğer ağırlıklarla aynı anda optimize edilir.
> Sigmoid dönüşümünden sonra veya sonrasında eşik değerini kontrol etmek nasıl daha iyidir?
Çıkış nöronları için bir aktivasyon fonksiyonu kullanılıyorsa, farklı çıkışlardaki değerleri kontrol etmek veya aktivasyon fonksiyonundan sonra (sigmoidden sonra) eşiklerle değerleri kontrol etmek gerekir.
Nöronun gizli katmanlarında bir çeşit aktivasyon fonksiyonunun kullanılması gerektiğini de ekleyeceğim. Ve çıkış nöronları (en son katman) için aktivasyon artık çok gerekli değil, örneğin, regresyon sırasında aktivasyon kullanmıyorum (yani doğrusal aktivasyon).
Örneğin, mql4'te aynı anda 15'e kadar parametreyi optimize etmenin mümkün olduğunu kastettim, mql5'te daha fazlası var.
Ve bir katmanın ayarlandığı, ardından ikincisinin optimize edilmiş birinci katmanla ayarlandığı ve bu şekilde devam ettiği ortaya çıktı. Ancak tüm katmanlara aynı anda sahip olmak güzel olurdu, ancak hesaplama gücü vermez.
Katmanlar birer birer optimize edildiğinde, bu durumda sistemin artık herhangi bir kalıp görmediğine dair bir varsayımım var.
Bir katman emprenye edilse bile, sonraki katmanlar ilk katmanın varsayımlarına dayanacaktır.
Bir nöronu katmanlar halinde eğitmek mümkündür, bu, çok sayıda katmana sahip nöronları eğitirken yapılır. Ancak bu yalnızca aşırı durumlarda .. yalnızca birkaç katman varsa, tüm ağırlıkları bir kerede optimize etmek daha iyidir.
MT'de bir genetik optimizer tarafından nöron ağırlıklarının aranması kötü bir fikirdir. Nöron basitçe mevcut örneklere uydurulacak ve yeni verileri yanlış tahmin edecektir. Çapraz doğrulama kullanarak nöronların eğitilmesi hakkında bilgi edinin, bu mutlaka bilinmesi ve yapılması gereken bir şeydir. Nöronun resimleri ve harfleri doğru bir şekilde tanıması için çapraz doğrulama yeterlidir, ancak Forex için bu yeterli değildir, ileriye dönük danışmanların bir testle nasıl test ettiği gibi kendi yöntemlerinizi icat etmeniz gerekir.
Bu konuyu şubenin saygıdeğer katılımcılarına sormak istiyorum.
Gördüğüm kadarıyla asıl soru şu: Gerçek fiyat verileri SB'den ne kadar farklı? Doğru anlarsam, fark ne kadar güçlü olursa, kârı sıkıştırmak için o kadar fazla fırsat olur. Ve tam tersi, "fark yok - kar yok" a kadar.
Rastgeleden biraz farklıdırlar ...
İşte eurusd m5 üzerinde işlem yaparken yaklaşık bir kar grafiği, model + danışman her çubuğun başında uzun veya kısa tahmin yapar ve aynı anlaşmayı korur veya tersine çevirir.
İlk 10.000 çubuk, modelin eğitildiği verilerdir, ardından model için 10.000 yeni çubuktur.
Kar, puanların toplamı olarak görüntülenir, örneğin kar 0.08 = 0.08000 = 8000 beş basamaklı puandır.
Üç çizelge - yayılma olmadan ve küçük bir yayılma ile (2 ve 4 basamak). Komisyonları ve takasları hiç dikkate almıyorum, bu kadar net bir ticaret simülasyonu yok.
Burada konuyla ilgili olarak, gurular verilerimden çok daha fazla doğruluk elde ediyor, nasıl yapılacağını biliyorsanız, ticaret görünüşe göre daha da geliştirilebilir.
Ne olarak yorumlanır - bir manipülatör, bir dolandırıcı. allah yanında olsun)))
Ölçümler doğru yapılmış mı? + Ödüllülerin araştırmalarına karşı tutum...
Samimi olarak.
Rastgeleden biraz farklıdırlar ...
İşte eurusd'da işlem yaparken örnek bir kâr tablosu
Ne göstermek istediğini anlamadım. Farklılar mı, değiller mi? Ve eğer farklılarsa, o zaman ne şekilde?
Belki de dediğini yanlış anladım, düzelt o zaman. Karlı bir TS oluşturmayı başardığınıza göre, bunun farklı olduğu anlamına geldiğini iddia ediyorsunuz. Eğer buna tamamen katılıyorum. Ancak grafiklere göre, başardığınızı hiç takip etmiyor. Başarılı olup olmadığını kimse bilmiyor. Bu nedenle, MO'nun bulabileceği SB ve CVR arasındaki farkları sordum.
Onlar. yaklaşım tam tersi değil: bir kar var, bu da farklı olduğu anlamına geliyor. Çünkü kazancın doğal olup olmadığını bilmiyoruz. Doğrudan bir yaklaşım. MO bazı kalıpları ortaya çıkardığında, ancak bunların kâr etmek için kullanılabilecekleri bir gerçek değil. Bununla birlikte, bu, bunun başarılma olasılığını biraz arttırır.
fxsaber :
Doğru anladın.
Katılıyorum, mantık mantıklı, internette bir yerde grafikteki kârın artması, Forex'in rastgele olmadığı anlamına gelmez.
https://github.com/RandomKori/ForexTF Tensorflow kitaplığına geçildi. Bunun için daha fazla belge var. MT'ye bağlanabilir. Windows için derlenmiş 64 bit kitaplık. Onu gönderdi. so kütüphanesinin uzantısının sizi şaşırtmasına izin vermeyin. Windows'ta iyi çalışır ve Visual Studio'da kullanılır. Forex ve forts için kendi uygulamamın ResNet ile oynuyorum. Sonuçlar cesaret verici. Ben aşırı antrenmanla savaşırken. Yakın gelecekte ResNet için bir gösterge yazmayı planlıyorum. Tüm kodlar github'da (her zamanki gibi).
Merhaba!!! Beyler, bana göstergenin hesaplanmasını nasıl geciktireceğimi söyleyin. Yeni bir çubuk açıldı ve göstergenin 30 saniye sonra hesaplanması gerekiyor!!!!!
Peki, ya da bunun hakkında nerede yazıldığını ya da bir örnek söyle, yoksa süründüm, bulamıyorum :-(