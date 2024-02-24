Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 251
R nedir?
burada Rusça içinde
R, çok ilginç olmayan algoritmik bir dildir. Vurgulayın: R, istatistiksel yazılım ve grafiklerdir.
Ri, algoritmik bir dil olarak pek ilgi çekici olmasa da, genel amaçlı algoritmik diller arasında sağlam bir 5. sırada yer almaktadır.
Burada bir resim var.
R, Microsoft'un bir bölümüdür. Buradan yüklemeniz gerekiyor.
R'nin kendisi iki bölümden oluşur: gerçek algoritmik dil ve paketler.
İşte paketlerin alfabetik bir listesi. Ayrıca Fourier ve dalgacıklar ve bir sürü (hatta çok) başka bir şey var.
Tematik alanlara göre bir önceki bağlantıda listelenen paketlerin bir gruplandırması.
Bütün bunları gördüğünüzde korkmayın. Son derece kullanıcı dostu bir sistem.
1. R dilinin kendisi çok ileri düzeydedir, ancak en azından MKL biliyorsanız, ilk minimum dil birkaç saat içinde öğrenilebilir.
2. R bir yorumlayıcıdır, bu nedenle hata ayıklama son derece kolaydır. Her zaman bir veya daha fazla satırı deneyebilirsiniz. İlk kod satırlarının yüklenmesi ve yürütülmesi en fazla yarım saat sürecektir.
3. Çok sayıda paket kullanımı zorlaştırmaz, çünkü örneğin dalgacıklar için ilgilendiğiniz paketi bulmanız, içinde bir işlev bulmanız ve çalıştırmanız yeterlidir. Genellikle bu bir veya daha fazla satırdır.
"Deneme" düzeyinde, her şey son derece basittir.
İyi şanlar.
ve hiç kimse bu alandaki bilgileri tenis, futbol vb. spor bahislerini tahmin etmek için uygulamaya çalışmadı mı? veya poker/tercih botları yazmak için mi?
geniş bir seçim var mı?
ya da en azından bir çeşit ..??
Sizde olmaması, hiç olmadığı anlamına gelmez. sinir ağlarına dayalı tenisi tahmin etmek için çevrimiçi bir kaynak var. Onlara göre 800 binden fazla maç sonucu analiz edildi.
genel olarak IBM ve küçük soft firmalar bile bu tür projeleri sunmaktan çekinmiyorlar.
Pokerde de çeşitli turnuvaların dağılımının sonuçlarını bulmak bence oldukça mümkün. sonunda, NS'yi çevrimiçi olarak öğretin)) küçük bir şekilde oynayın.
ve hiç kimse bu alandaki bilgileri tenis, futbol vb. spor bahislerini tahmin etmek için uygulamaya çalışmadı mı? veya poker/tercih botları yazmak için mi?
Pokerde, makine öğrenimi bence çok karmaşık ve anlaşılmaz olacak, bu kapalı bilgi içeren bir oyun.
Ancak kazanmak için basit istatistikler yeterli olmalıdır.
Kendi ve ortak kartlarınızı bilerek, rakiplerinizin kartları için seçenekleri sıralayabilir ve kazanma şansınızı değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, yatırılan paraya (kendisi ve rakipleri) dayanarak - bir sonraki hamlenin işe yarayıp yaramadığını değerlendirmek. Orada ayrıca binlerce farklı olası durumu değerlendirmek ve ortalama karı hesaplamak için birkaç hamle için olayların gelişiminin bir simülasyonunu ekleyebilirsiniz. Blöfler ve başarısızlıklar için düzeltme faktörlerini girin. Ayrıca blöf yapma eğilimlerini bilmek için rakiplerin profilini çıkarmak. Ve bir şekilde çalışması gerekir.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
GitHub hizmeti artık MQL5 ve MQL4 dillerini destekliyor
fxsaber , 2016.12.15 06:30
Github'da arama yaparak çok ilginç çözümler bulabilirsiniz.
https://github.com/femtotrader/rabbit4mt4
https://github.com/OpenTrading
Python tarafından
Zor ve modası geçmiş.
"PythonInR" aracılığıyla herhangi bir .py kodu sorunsuz bir şekilde yürütülür.
Bu arada, RStudio'da hata ayıklamak için NotebookR, Python kodunu yerel olarak yürütür.
İyi şanlar
Python harika, ancak MKL4 gerekli.
Rezerve paketi var. İşte benim özet çevirim
Rserve, R'yi başlatmaya veya bir R kitaplığına bağlanmaya gerek kalmadan diğer programların farklı dillerdeki R olanaklarını kullanmasına izin veren bir TCP/IP sunucusudur.Her bağlantının ayrı bir çalışma alanı ve çalışma dizini vardır. C/C++ ve Java gibi popüler diller için istemci uygulamaları mevcuttur. Rserve, uzaktan bağlantı, kimlik doğrulama ve dosya aktarımını destekler.
Rserve'in temel amacı, uygulamalar tarafından R'de hesaplamalar yapmak için kullanılabilecek bir arayüz sağlamaktır. Diğer iletişim modlarıyla olan deneyimimiz, yeni bir sistem geliştirirken dikkate alınması gereken üç ana nokta olduğunu göstermiştir: paylaşım, esneklik ve hız .
R sistemini uygulamanın kendisinden ayırmak önemlidir. Bunun bir nedeni, uygulamanın programlama diline herhangi bir bağımlılıktan kaçınmaktır, çünkü yerel doğrudan R arabirimi (Chambers, 1998) yalnızca C dilinden uygulanabilir (R Engineering Working Group, 2003). Diğer bir husus ise, R ile sıkı entegrasyonun hataya daha açık olmasından kaynaklanmaktadır, çünkü uygulama R'nin içindekileri hesaba katmalıdır. Öte yandan, uygulama geliştiriciler arayüzün çok esnek olmasını ve R'nin olanaklarının çoğunu kullanmasını isterler. , hız önemli bir unsurdur, çünkü amaç, bir R oturumunu sıfırdan başlatmaya gerek kalmadan kullanıcıya istenen sonuçları hızlı bir şekilde sağlamaktır.
İstemci-sunucu konsepti, üç temel gereksinimin tümünü karşılamamızı sağlar. Hesaplama, uygulamalar gibi istemcilerden gelen istekleri yanıtlayan sunucu olan çekirdek Rserve tarafından yapılır. Rserve ve istemci arasındaki iletişim, genellikle TCP/IP üzerinden ağ soketleri aracılığıyla yapılır, ancak başka varyasyonlar da mümkündür. Bu, uzak bilgisayarlardan merkezi bir Rserve kullanımına, uzak bir istemci tarafından bilgi işlemi dağıtmak için birkaç Rserve kullanımına ve aynı zamanda tek bir makinede yerel iletişimlere izin verir.
Bir Rserve, aynı anda birden fazla müşteriye hizmet verebilir. Reserve ile her bağlantı kendi veri alanını ve çalışma dizinini alır. Bu, bir bağlantı tarafından oluşturulan bir nesnenin diğer bağlantıları asla etkilemediği anlamına gelir. Ayrıca, her bağlantı , diğer bağlantılara müdahale etmeden R bitmap aygıtı tarafından üretilen görüntüler gibi yerel dosyalar üretebilir. Her uygulama, paralel görevleri işlemek için birden çok bağlantı açabilir.
Uygulama ile Rserve arasındaki veri aktarımı, hız kazanmak ve aktarılan veri miktarını en aza indirmek için ikili biçimde yapılır. Ara nesneler Rserve'de saklanır, bu nedenle yalnızca ilgilenilen öğelerin müşteriye aktarılması gerekir
Rserve, R çekirdeği ile iletişim kurmanın yanı sıra entegre kimlik doğrulamaya ve Rserve'i ayrı makinelerde kullanıma uygun hale getiren bir dosya aktarım protokolüne sahiptir. Uzaktan kullanım için bir güvenlik katmanı eklemek için kullanıcı kimlik doğrulaması sağlanır. Dosya aktarımı, hesaplamak için gereken veya R tarafından üretilen dosyaları bir istemciden bir sunucuya kopyalamanıza ve bunun tersini yapmanıza olanak tanır.
Rserve şu anda R ile iletişim kurmak için iki ana komut grubunu desteklemektedir: R'de nesneler oluşturmak ve R kodunu değerlendirmek.Sayılar, diziler veya vektörler gibi çoğu temel nesneler, doğrudan tamamlayıcı oluşturma yoluyla oluşturulabilir. Nesnelerin içeriği, istemciden sunucuya ikili biçimde gönderilir.
Bu, değerlendirme için gerekli olan verilerin taşınması için verimli bir yol sağlar. Tüm nesneler, her zaman ayrı istemci ve sunucu veri alanlarına değere göre iletilir. Böylece, hem istemci hem de sunucu, verileri herhangi bir zamanda elden çıkarmakta serbesttir ve sistemlerin aynı verileri fiziksel olarak paylaştığı diğer iletişim modlarında bulunan çökmeleri önler.
İkinci ana komut grubu R kodu değerlendirmesidir.Nesne oluşturmanın aksine, bu kod Rserve'e düz metin olarak gönderilir ve kod R'de konsola yazılmış gibi işlenir.Sonuçtaki değerlendirme nesnesi ikili formda geri gönderilebilir. istenirse müşteriye Skaler, dizeler, vektörler, listeler (dolayısıyla sınıflar, veri çerçeveleri, vb.), sözcük nesneleri vb. dahil olmak üzere çoğu R türü desteklenir. Bu, Rserve'in tüm modelleri istemciye geri döndürmesini sağlar. İstemci, R'de doğrudan müşteriyle ilgili olmayan ara nesneleri ayarlarken yararlı olan herhangi bir nesne almamaya karar verebilir.
Rserve, iki ana hata işleme hizmeti sunar. Değerlendirmenin olası üç sonucu başarılı değerlendirme, ayrıştırıcı hatasında çalışma zamanı hatası ve koddur. Durum, uygun eyleme izin vermek için her zaman istemci uygulamasına döndürülür. Rserve, uygulama ile R arasında yalnızca bir katman olduğundan, R'nin kendisinde, örneğin hatalı bir seçenek veya try komutuyla çalışma zamanı hata işlemesini etkilemek hala mümkündür.
Rserve araçlarının tipik bir kullanımı, gerekli tüm verileri R'ye yüklemek, model oluşturma gibi kullanıcı girdilerine dayalı hesaplamalar yapmak ve sonuçları görüntülemek için uygulamaya geri iletmektir. Bağlantı kapatılana kadar tüm veriler ve nesneler kalıcıdır. Bu, uygulamanın, örneğin kullanıcı bir veri kümesini ilk kez belirlediğinde, gerekli tüm verileri sunucuya ilettiğinde ve istenen modellerin veya tahminlerin canlı hesaplamalarıyla kullanıcı girişine yanıt verdiğinde, uygulamanın erken bir bağlantı açmasına olanak tanır. Sonuçlar metin biçiminde olmadığından, sonuçların sıkıcı bir şekilde ayrıştırılması yoktur.
Rserve arabirimi modülerdir ve belgelenmiştir, mevcut komut dosyası ve programlama dilleri dahil olmak üzere soketleri destekleyen herhangi bir uygulama dilinden veya programlama dilinden Rserve'e erişime izin verir. Çoğu Rserve aracıyla arabirim oluşturan ve Rserve'de bulunan tüm nesneleri yerel Java nesnelerine veya sınıflarına eşleyen saf Java'da bir Rserve istemcisi uyguladık. Java istemcisinin kullanımı örnek bölümde gösterilmiştir.
Bu sunucuya erişim sağlayan bir Java paketi var.
Şimdi, bu paketi Java'dan MKL4'e yeniden yazarsak, danışmanlardan R'ye gerçek erişim elde ederiz.