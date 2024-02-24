Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 512
NN için regresyon problemlerini çözenlere soru:
Eğitim değeri olarak ne sağlıyorsunuz (ve sonra ne tahmin edeceksiniz)?
Seçenekler var:
1) Bir sonraki çubuğun fiyat artışıyla 1 çıkış (1 çubukluk fiyat artışı genellikle önemsiz olduğu için bana ilginç gelmiyor)
2) 10-20 bar için 10-20 artımlı çıkış (muhtemelen çok fazla kaynak ve zaman gerektirecektir, ancak daha iyi doğruluk sağlayacaktır)
3) zikzak boyunca ekstremumun fiyatının artmasıyla 1 çıkış (örneğin, zikzak boyunca 15 çubukta bir ekstremum olacak, fiyatını verin)
Sizce hangi seçenek daha iyi? Belki daha iyi bir şey vardır?Tahmin birkaç bar ileride yapılırsa (madde 2 ve 3), uygulanma olasılığının azaldığı açıktır. En uygun miktar nedir?
1. noktayı denedim, model bazı desenler buluyor.
Alexey (bu konunun yaratıcısı), 1 bar ilerisine değil, birkaçına bakmayı, deneysel olarak ne kadar uzağa bakılacağını seçmeyi önerdi. Onun durumunda, bir sınıflandırma vardı, ama benim için, regresyon için, bu yöntem 1. noktaya kıyasla sonucu biraz iyileştiriyor. Bu, 2. noktaya benzer, ancak modeli bir sürü çıkışla eğitmedim, sadece her yeni hedef için bir model yaptı.
Zigzag hakkında kesin olarak söyleyemem, bununla başarılı olamadım, ancak burada, tam tersine, iyi olduklarını yazdıkları konuda.
Bu yüzden, tahmin yaklaşık %50 ise MO'ya zaman ayırmanın mantıklı olup olmadığını düşündüm. Arabalarda da aynı olacağını düşünüyorum.
Tahminde bir fark yoksa, neden basit olanların etkinliği ile daha karmaşık şeylere daha fazla zaman harcıyorsunuz?
Genel olarak, MO-NS ile zaman kaybetmeden önce, neden ve ne için olduklarına karar vermelisiniz.
Karar verdim - klasik TS'ye bir ek olarak ve klasik yöntemlerin yerini almamak. Henüz bitmiş sistemlere ulaşmadı, ancak modellerin sonuçları çok iyi.
Bir mamut yumurtası kadar eski ve gerçek bir ifade. NS, TS'ye bir ek olabilir, ancak kesinlikle onun yerine değil, ancak sınıflandırma verilerinde aynı sayıda sıfır ve birler hakkında, bir yıldan fazla bir süre önce bu başlıkta konuştular. Sadece dinlemek istemiyorsun...
Bir köpeğin neden beşinci bacağı var? Onlar. TS NS.
