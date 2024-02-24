Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3262
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu #32440 numaralı gönderideki saçma MO stratejisi
Stratejiler en çirkin olabilir, önemli olan tek şey ortalama bakiye artışının sıfırdan büyük olmasıdır.
ortalaması sıfırın üzerinde olan 100 koşullu strateji oluşturun.
Bireysel stratejilerdeki kâr sıfırın altındadır ve stratejilerin kendileri korkunç görünür.
ancak bu stratejiler birlikte istikrarlı kârlar üretir.
========================================
İşte böyle... her şeyi biraz yeniden düşünerek ve kaliteden vazgeçerek (iyi bir TS) niceliğe geçebilir ve sonuç olarak kaliteye gelebilirsiniz.
=========================================
Tek soru, sıfır olmayan beklentilere sahip stratejilerin nasıl seçileceğidir.
Geri kalan her şey çözülebilir
Bir seviye, sona erdiğinde bir seviye haline gelir ve gelecekte alım satım kararlarının verildiği farklı bir seviye olacaktır, yani bir seviyenin tahmin gücü yoktur.
Ancak gerçekte durum daha da kötüdür.
TS'yi eğitim aşamasında seviyeler üzerine inşa etmek, test etmek "ileriye bakmak" nedeniyle mükemmel sonuçlar verebilir, çünkü hazır seviyeler üzerinde öğretiriz ve tahmin ediciyi saymaya başladığımızda seviye olmayacaktır - yukarıya bakın. Bu nedenle, orada farklı ALE OOS üzerindeki tahmin hatası mükemmel sonuçlar verebilir, ancak eğitim dosyalarının dışında adım adım takip etmeye başlarsak, tahminci hesaplamaları yaparsak, sınıflandırma hatası keyfi olacaktır.
yukarıdakilerden herhangi birine katılmıyorum
Hiç kimse stokastikler ve diğer eğri toplar üzerine başarılı bir algoritma oluşturmamıştır.
Bu çok tartışmalı bir konu. En azından benim robotlarım bunu reddediyor. Ancak orada özgüllük ve "stokastiklere ve diğer eğri toplara" bazı eklemeler var.
ancak bu stratejiler birlikte istikrarlı karlar üretir
Buna katılıyorum, benim için böyle çalışıyorlar.
Ama hepsini ayrı bir konuya koymak daha iyi olur, buraya ait değil. Ve ben de, henüz MO için yeterince olgun değilim ve teşvik edici bir şey yok - olduğu gibi oldukça iyi çalışıyor.
Buna katılıyorum, benim için böyle çalışıyorlar.
Stratejiler en çirkin stratejiler olabilir, önemli olan tek şey ortalama bakiye artışının sıfırdan büyük olmasıdır
ortalaması sıfırın üzerinde olan 100 koşullu strateji oluşturun
Bireysel stratejilerdeki kâr sıfırın altında ve stratejilerin kendileri korkunç görünüyor
ancak bu stratejiler birlikte istikrarlı karlar üretir
========================================
İşte böyle... her şeyi biraz yeniden düşünerek ve kaliteden vazgeçerek (iyi bir TS) niceliğe geçebilir ve sonuç olarak kaliteye ulaşabilirsiniz.
=========================================
Tek soru, sıfır olmayan beklentilere sahip stratejilerin nasıl seçileceğidir.
Geri kalan her şey çözülebilir.
O zaman neden ticaret sistemleri ligi çok iyi çalışmıyor?
bir tür ipucu :-)
O zaman neden ticaret sistemleri ligi çok iyi çalışmıyor?
Burada ana koşul yerine getirilmemiştir - tüm sistemler kârlı olmalıdır.
Ne üzerine?)
genel olarak iyi bir fikrin (piyasa göstergesi ve optimal parametrelerinin "kayması" gibi tipik algoritmaların grup büyümesi/azalması) bir optimizatör tarafından öldürülmesi.
ve stratejilerin toplamı veya stratejilerin bir seçimi bir artı vermez. "tartar ve bal fıçıları vardır: onları nasıl bir araya getirir ve seçerseniz seçin, daha iyi olmazlar; tek tek karıştırsanız bile balı ayıramazsınız".
Burada ana koşul yerine getirilmemiştir - tüm sistemler kârlı olmalıdır.