Bu numaralı gönderideki saçma MO stratejisi

Stratejiler en çirkin olabilir, önemli olan tek şey ortalama bakiye artışının sıfırdan büyük olmasıdır.


ortalaması sıfırın üzerinde olan 100 koşullu strateji oluşturun.

f <- function() cumsum(rnorm(500,mean = 0.01))
s <- sapply(1:100,\(x) f())


Bireysel stratejilerdeki kâr sıfırın altındadır ve stratejilerin kendileri korkunç görünür.

par(mfrow=c(4,4),mar=c(2,2,2,2))
for(i in 1:16){
          plot(s[,i], main=paste("стратегия номер",i),t="l") 
          abline(h=0,col=4,lty=2)}


ancak bu stratejiler birlikte istikrarlı kârlar üretir.

sc <- rowMeans(s)
layout(1)
plot(sc,t="l", main="все стратегии")

İşte böyle... her şeyi biraz yeniden düşünerek ve kaliteden vazgeçerek (iyi bir TS) niceliğe geçebilir ve sonuç olarak kaliteye gelebilirsiniz.


Tek soru, sıfır olmayan beklentilere sahip stratejilerin nasıl seçileceğidir.

Bir seviye, sona erdiğinde bir seviye haline gelir ve gelecekte alım satım kararlarının verildiği farklı bir seviye olacaktır, yani bir seviyenin tahmin gücü yoktur.

Ancak gerçekte durum daha da kötüdür.

TS'yi eğitim aşamasında seviyeler üzerine inşa etmek, test etmek "ileriye bakmak" nedeniyle mükemmel sonuçlar verebilir, çünkü hazır seviyeler üzerinde öğretiriz ve tahmin ediciyi saymaya başladığımızda seviye olmayacaktır - yukarıya bakın. Bu nedenle, orada farklı ALE OOS üzerindeki tahmin hatası mükemmel sonuçlar verebilir, ancak eğitim dosyalarının dışında adım adım takip etmeye başlarsak, tahminci hesaplamaları yaparsak, sınıflandırma hatası keyfi olacaktır.

yukarıdakilerden herhangi birine katılmıyorum

 
Hiç kimse stokastikler ve diğer eğri toplar üzerine başarılı bir algoritma oluşturmamıştır.

Bu çok tartışmalı bir konu. En azından benim robotlarım bunu reddediyor. Ancak orada özgüllük ve "stokastiklere ve diğer eğri toplara" bazı eklemeler var.

ancak bu stratejiler birlikte istikrarlı karlar üretir

Buna katılıyorum, benim için böyle çalışıyorlar.

Ama hepsini ayrı bir konuya koymak daha iyi olur, buraya ait değil. Ve ben de, henüz MO için yeterince olgun değilim ve teşvik edici bir şey yok - olduğu gibi oldukça iyi çalışıyor.

 
Buna katılıyorum, benim için böyle çalışıyorlar.

Ve çalışmaması mümkün değil, bu saf matematik.
 
O zaman neden ticaret sistemleri ligi çok iyi çalışmıyor?
Belki de birkaç sistemle ticaret yapma konusunun tartışmasını oraya taşımalıyız!!!!
 
O zaman neden ticaret sistemleri ligi çok iyi çalışmıyor?
Belki de birden fazla sistemle ticaret yapma konusunun tartışmasını oraya taşımalıyız!!!!
bir tür ipucu :-)
 
bir tür ipucu :-)
Neye? )
Hatta deneyleri şimdilik dondurdu.
 
O zaman neden ticaret sistemleri ligi çok iyi çalışmıyor?

Burada ana koşul yerine getirilmemiştir - tüm sistemler kârlı olmalıdır.

 
Ne üzerine?)
Hatta deneyleri şimdilik dondurdu.

genel olarak iyi bir fikrin (piyasa göstergesi ve optimal parametrelerinin "kayması" gibi tipik algoritmaların grup büyümesi/azalması) bir optimizatör tarafından öldürülmesi.

ve stratejilerin toplamı veya stratejilerin bir seçimi bir artı vermez. "tartar ve bal fıçıları vardır: onları nasıl bir araya getirir ve seçerseniz seçin, daha iyi olmazlar; tek tek karıştırsanız bile balı ayıramazsınız".

 
Burada ana koşul yerine getirilmemiştir - tüm sistemler kârlı olmalıdır.

Bence mesele bu değil.
Hepsi kârlı olmamalı, aksi takdirde bu çok açık.
