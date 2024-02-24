Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3334

Aleksey Vyazmikin #:

Hayır, aynı göreceli yer olacak - bölücülerin (bölmelerin) sayısı - herkes için sabit.

Çok sayıda 0 ve 1'li ikili tahminciniz var. 32'ye bölünmeyecekler. Ancak bunları normalleştirirseniz, Tekdüze niceleme ile bir şeyler elde edebilirsiniz. Tekdüze olmayan kuantum ise, o zaman sadece sayılarla tüm mesafeler bozulacaktır, normalizasyondan sonra değerleri abs yapmanız gerekir.

Aleksey Vyazmikin #: Birçok farklı yöntem olabilir. Model oluşturmadan önce işleme varyantıyla ilgileniyorum - bana göründüğü gibi, bina kombinasyonlarının daha az varyantını veriyor, bu da nihai sonuçtaki hatayı azaltıyor - nihai model başarılı bir şekilde eğitilmiş olsun ya da olmasın, genel olarak.

Eğitimde olduğu gibi gürültüden kurtulamazsanız hata tahminde olacaktır.

Aleksey Vyazmikin #:

Busting orada daha da eğlenceli - toplamdaki belirsiz yapraklar olasılığı bir yöne veya diğerine kaydırabilir - olasılık kaymasına bağlı olarak ağırlıkların nasıl dağıldığını göstermek için bir grafik yapmak istiyorum, ancak ertelemeye devam ediyorum. Bilgisayar üç gün boyunca model yaprakların benzerliğini dikkate alıyor - algoritmayı optimize etmeyi düşünüyorum - çok uzun....

Ağaç, orman ya da çalı olması fark etmez. Model tahmini %50 ise, tahminde %50 0 ve %50 1 olacaktır.

Yani sorun aynı anda iki uçta birden. Bir uçta hedef fonksiyonunuzu bilmiyorsunuz, diğer uçta ise belirli bir modelin hangi yaklaşım hatalarına sahip olduğunu bilmiyorsunuz. F- ve hataları bulmanız gerekir. Sadece bir alt örneklemle, genellikle önyargılı.

Forester #:

Çok sayıda 0 ve 1'li ikili tahminciniz var. 32'ye bölünmeyecekler. Ancak bunları normalleştirirseniz, Tekdüze niceleme ile bir şeyler elde edebilirsiniz. Eğer tekdüze olmayan kuantum varsa, o zaman sadece sayılarla tüm mesafeler bozulacaktır, normalizasyondan sonra değerleri abs yapmanız gerekir.


Evet, ikili sayılarda durum daha karmaşıktır. Ancak normalleştirmenin burada nasıl yardımcı olabileceği fikrini anlamıyorum.

Genel olarak, boyutluluğu azaltmak için gerekli olduğunu tahmin ediyorum. Ancak, o zaman yazarların amaçladığı şey tam olarak bu değil. Şimdiye kadar bunun farkına varmaktan çok uzağım.

Forester #:

Eğitimde olduğu gibi gürültüden kurtulamazsanız tahminde bir hata olacaktır.

Bu farklı bir kavramdır - veriler iki parçaya ayrılır - "tahmin edebilir" ve "tahmin edemez" gibi - bundan bir model sorumludur. Ve yeni veriler geldiğinde, bir tahmin yapılıp yapılmayacağı değerlendirilir. Böylece tahminler yalnızca eğitim sırasında "kolayca" ayrılabilen ve sıkı bir şekilde kümelenen, yani geçerlilik işareti olan veriler üzerinde yapılır.

Ormancı #:
Ağaç, orman veya çalı olması fark etmez. Model tahmininin %50 olması, tahminde %50 0'lar ve %50 1'ler olacağı anlamına gelir.

Asıl mesele bu değil. Forest ve bousting zorunlu ağaç yapısına sahiptir, yani ağaç kötüyse atılacak bir algoritma yoktur. Her iki durumda da ağaca ağırlıklar verilir. Hem özellikler seçilirken hem de örnekler (alt örnekler) seçilirken algoritmadaki aşırı rastgelelik nedeniyle kötü olabilir.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Hayır, görmedim. Bu gece ne olduğuna bakacağım.
Bu yöntemler modele bağlıdır. Verinin kendisi bölünmez veya ayrılmaz. Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Bir kez denedim ve optimizatörlerle yine başım derde girdi. Kitaplarda yazıyor.
Buradan sola gidersen, bir at kaybedersin. Sağa gidersen, iki başlı ejderhayı kaybedersin.

Bu doğru - öğrenmeyi bozan örnekleri izole etmenin bir yolu - teori bu.

Buradaki fikir, 100 modeli eğitmek ve ortalama olarak hangi örneklerin güvenilir sınıflandırmayı "engellediğini" görmek ve ardından bunları başka bir modelle tespit etmeye çalışmaktır.

 

Modeli aldım ve yaprak sayısına baktım. Model sadece %12,2 birim ile dengesiz. 17 bin yaprak.

Yaprakları sınıflara ayırdım - hedef "1" olan yanıtların örneği başlangıç değerinden (%12,2) fazlaysa, sınıf "1", aksi takdirde "0" olur. Buradaki sınıf fikri, sınıflandırmayı iyileştirmek için faydalı bilgilere sahip olmaktır.

Histogramda modelin yapraklarındaki değerleri (X) ve bunların modeldeki yüzdelerini (Y) görüyoruz - bunları sınıflandırmadan.

0

Burada da durum aynı, ancak sınıf sadece "0".


Sınıf sadece "1 "dir.

Yapraklardaki bu katsayılar toplanır ve logit ile dönüştürülür, yani "+" işareti "1" sınıfının olasılığını artırır ve "-" işareti azaltır. Genel olarak sınıfa göre dağılım geçerli görünmektedir, ancak modelde yanlılık vardır.

Şimdi sadece (sınıflandırma doğruluğu açısından) yüzde dağılımına bakabiliriz - "1" ve "0" olan sayfalar için ayrı ayrı.


"0" için histogramda "%100 "e yakın doğruluğa sahip çok sayıda yaprak bulunmaktadır.


Ve burada ilk ayırma değerinin yakınında daha büyük bir küme vardır, yani çok sayıda düşük bilgili yaprak vardır, ancak aynı zamanda %100'e yakın olanlar da vardır.

Geri Çağırma değerine bakıldığında, bu yaprakların hepsinin az sayıda aktivasyona sahip yapraklar olduğu anlaşılır - sınıflarının %5'inden az.


"0" sınıfı için geri çağırma


"1" sınıfı için hatırlama.

Daha sonra yapraktaki ağırlığın sınıflandırma doğruluğuna olan bağımlılığına bakabiliriz - her sınıf için ayrı ayrı.

00

Hedef "0" için


Hedef "1" için.

Bu kadar geniş bir aralıkta da olsa doğrusallığın varlığı dikkat çekicidir. Ancak 100 olasılıklı "sütun" mantık dışıdır ve sayfa değeri aralığına çok geniş yayılmıştır.

Belki de bu çirkinlik kaldırılmalıdır?

Ayrıca, Recall göstergesine bağlı olarak yapraklardaki değere bakarsak, bazen çok büyük bir yanıt değerine sahip olan yapraklarda (0'a yakın) küçük bir ağırlık görüyoruz. Bu durum yaprağın iyi olmadığını ancak ağırlığın ona bağlı olduğunu gösterir. Peki bu yapraklar da gürültü olarak kabul edilip sıfırlanabilir mi?

000

Hedef "0" için.


Hedef "1" için.

Acaba yeni örneklemdeki (eğitilmemiş) yaprakların yüzde kaçı sınıflarını "değiştirecek"?

 

Ve ek olarak, bir klasik - tamlık ve doğruluğun birbirine bağımlılığı.

0

Sınıf 0.


Birinci sınıf.

Her neyse.... bunu nasıl tartacağımı düşünüyorum.

 

Ve model olasılıklar açısından böyle görünüyor.

Tren

Tren örneğinde - bir peri masalındaki gibi - %35'e varan kar elde edilmeye başlanıyor!


Test örneğinde - 0,2 ila 0,25 aralığında büyük miktarda kar kaybediyoruz - sınıf maksimumlarının noktaları karışıyor.


Sınav örneğinde - hala kazanıyor, ancak modeli çoktan aşındırıyor.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Yeni bir örnekteki (tren değil) yaprakların yüzde kaçının sınıflarını "değiştireceğini" merak ediyorum?

Evet merak ediyorum....

________________________

Aslında, ne traine ne de testte hedefe göre kaymayan bu tür özellikleri bulmanın bir yolunu buldum... Ancak sorun şu ki, bu tür özellikler felaket derecede az ve tarama yönteminin kendisi güç açısından çılgınca pahalı ve genel olarak yöntemin kendisi bir öğretmen olmadan eğitimle uygulanıyor, ancak bu şekilde uyum sağlamaktan kaçınmayı başardık


Peki sayısallaştırma bunda nasıl bir rol oynadı? 10 üzerinden.
Aleksey Vyazmikin #:

Bu doğru - öğrenmeyi azaltan örnekleri vurgulamanın bir yolu - bu teoride.

Buradaki fikir, 100 modeli eğitmek ve ortalama olarak hangi örneklerin güvenilir sınıflandırmaya "müdahale ettiğini" görmek ve ardından bunları farklı bir modelle tespit etmeye çalışmaktır.

Ana hattı, her biri bir hat ve bir şafta bölünmüş 5-10 alt hatta ayırın. Her birinde, cv türü üzerinde eğitin, ardından ana hattın tamamı üzerinde tahmin yapın. Tüm modeller için orijinal etiketleri tahmin edilen etiketlerle karşılaştırın. Tahmin edemeyenler kara listeye alınır. Ardından, her örnek için ortalama aspirasyonu hesaplayarak son modeli eğitirken tüm kötü örnekleri kaldırırsınız. İsteğe bağlı olarak, ikinci modele 3. sınıf aracılığıyla beyaz örnekleri siyah örneklerden ayırmayı öğretebilirsiniz.

3 satır kod, ... seviyesinde sonuçlar... şey, karşılaştıracak pek bir şeyim yok... şey, bir seviyede.

Buradaki kozol cv'dir, yani her biri farklı geçmiş parçaları üzerinde eğitilmiş birden fazla model kullanarak hangi örneklerin kötü ve hangilerinin iyi olduğunu istatistiksel olarak belirlersiniz. Buna eğilim puanı, yani her bir örneğin eğitimde rol oynama eğilimi denir.

Elbette etiketler çok saçma olabilir ve bu yaklaşım neredeyse her şeyi ortadan kaldırabilir. Bu yüzden başlangıçta farklı biçimlendirme varyantları eklemek için işlemlerden rastgele örnekleme kullandım. Bir grafiği nasıl işaretleyeceğimizi düşünmek istemediğimiz ya da nasıl düşüneceğimizi bilmediğimiz göz önüne alındığında.

TC'leri kendi başına arayan kozol unsurlarına sahip bir AMO kabaca böyle görünmelidir.
