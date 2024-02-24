Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1628
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yeni ekran, kırmızı - kısa, yeşil - uzun yazmanızı önerir.
Mükemmel değil, ama bir şey düşünüyor... Sadece aşırı alım/aşırı satım açıklanamaz.
Evet, gerçekten ilginç.. Bunu Eurobucks için yapabilir misin?
Birden çok girdiniz var, değil mi? birincil ve ikincil...
birincil - bunlar, birkaç ağın eğitildiği birkaç gösterge grubudur.
ikincil - bunlar, ikincil ağın üzerinde eğitildiği, hedefin çıktısını zaten üreten, elde edilen sinir ağlarının "bağırsakları" dır.
Sağ?
Evet, gerçekten ilginç.. Bunu Eurobucks için yapabilir misin?
Birden çok girdiniz var, değil mi? birincil ve ikincil...
birincil - bunlar, birkaç ağın eğitildiği birkaç gösterge grubudur.
ikincil - bunlar, ikincil ağın üzerinde eğitildiği, hedefin çıktısını zaten üreten, elde edilen sinir ağlarının "bağırsakları" dır.
Sağ?
İkinci soruda, evet, bununla ilgili.
İkinci soruda, evet, bununla ilgili.
Her şey yeni, unutulmuş bir eski...
Hepsi aynı MGUA iş başında, 1960)
__________________________________________
Birisi sorumun cevabına yardım edebilir mi, yoksa sıkışıp kaldım ve aptalım
https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0% B1%D1%%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87 %D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C -%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B% D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1 %D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
ya da sadece yardım edebilirsin, en üste çıkarmak için bu düğmeyi dürt lütfen
HASH tablolarındaki yeni öğrenme algoritması hakkında ilginç bir not .
Orijinal kaynak, anladığım kadarıyla burada . Biri Rusça yorum yapabilir mi?
Eurobucks nedense kötü eğitilmiş, isteka topu çok daha iyi. Ama bu demir meselesi, normal demir olunca tekrar deneyeceğim.
İkinci soruda, evet, bununla ilgili.
Fuflomecin'in ilk belirtisi. Neron ağları evrensel bir araçtır, eğer model hazırlama tekniği doğruysa her yerde çalışması gerekir. Daha kötü bir yerde, daha iyi bir yerde, ama kesinlikle işe yarıyor. Ve eğer bazı enstrümanlar için çok kötü sonuçlar olduğunu görürseniz, bir şeylerin yanlış olduğunu bilirsiniz .... Ve bir süre sonra bitcoin üzerinde çalışmayı bırakacak ve frangı ile başlayacaktır. Örnek olarak. Ama genel olarak iyi değil :-(
Her şey yeni, unutulmuş bir eski...
Hepsi aynı MGUA iş başında, 1960)
__________________________________________
Birisi sorumun cevabına yardım edebilir mi, yoksa sıkışıp kaldım ve aptalım
https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0% B1%D1%%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87 %D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C -%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B% D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1 %D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
ya da sadece yardım edebilirsin, en üste çıkarmak için bu düğmeyi dürt lütfen
çöpten acı çekiyorsun
ekonometri okumak
https://otexts.com/fpp2/
Bu arada, grafik işlemciler de iyi bilinen Reshetov vektör makinesi için çalışmayacak. Ana arama algoritması bölünebilir olmadığından ve tek bir çekirdek üzerinde çalıştığından, hem çekirdek sayısını hem de çekirdeğin saat frekansını gerektirir. Çekirdek sayısındaki bir artış, yalnızca veri yinelemelerinin sayısında bir artışa yol açar. Yani çekirdek sayısı daha büyük bir dosya hesaplamanıza olanak tanır.
Yetkiler hakkında. Yalnızca çalıştığı süre için ödeme yaptığım postayla bir sunucu kiralıyorum. Sonuç olarak, ayda 40k'ya varan bir sunucu kullanıyorum ama bunun için iki ruble ödüyorum. Bu nedenle, optimizasyon için kaynağa ihtiyaç duyan varsa, onu kullanın. Beni çok sayıda küçük çekirdeğe sahip olmanın yeterli olmadığına ikna eden 32 çekirdekli bir sunucunun kullanılmasıydı. CPU ile karşılaştırılabilir birçok güçlü çekirdeğe sahip olmanız gerekir. Postada kiralanan sunucunun çekirdeğinin hızı, masaüstümün hızına eşittir. Sadece bir posta sunucusu, ev bilgisayarımın sayamadığı bir dosyayı sayabilir. Ancak optimizasyon süresinde azalma yoktur. hız açısından aynılar.
çöpten acı çekiyorsun
ekonometri okumak
https://otexts.com/fpp2/
SA'da sana eksi oy verdim mi? :)
Ekonometri saçmalık, okunacak ne var? gachi, aris? mevsimsellik? )) Bu konuda bilmem gerekenleri biliyorum..
SA'da sana eksi oy verdim mi? :)
Ekonometri saçmalık, okunacak ne var? gachi, aris? mevsimsellik? )) Bu konuda bilmem gerekenleri biliyorum..
SA?
orada her şey satırların dönüşümü ile ilgili. Yani asıl mesele bu, ama neyden acı çekiyorsun?
Miha! peki son sayfada soruma cevap verecek misin vermeyecek misin? yazınızı doğru mu anladım