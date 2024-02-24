Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1628

Evgeny Dyuka :
Yeni ekran, kırmızı - kısa, yeşil - uzun yazmanızı önerir.
Mükemmel değil, ama bir şey düşünüyor... Sadece aşırı alım/aşırı satım açıklanamaz.

Evet, gerçekten ilginç.. Bunu Eurobucks için yapabilir misin?


Birden çok girdiniz var, değil mi? birincil ve ikincil...

birincil - bunlar, birkaç ağın eğitildiği birkaç gösterge grubudur.

ikincil - bunlar, ikincil ağın üzerinde eğitildiği, hedefin çıktısını zaten üreten, elde edilen sinir ağlarının "bağırsakları" dır.

Sağ?

 
Eurobucks nedense kötü eğitilmiş, isteka topu çok daha iyi. Ama bu demir meselesi, normal demir olunca tekrar deneyeceğim.
İkinci soruda, evet, bununla ilgili.
 
Evgeny Dyuka :
İkinci soruda, evet, bununla ilgili.

Her şey yeni, unutulmuş bir eski...

Hepsi aynı MGUA iş başında, 1960)

__________________________________________

Birisi sorumun cevabına yardım edebilir mi, yoksa sıkışıp kaldım ve aptalım

https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0% B1%D1%%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87 %D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C -%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B% D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1 %D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE

ya da sadece yardım edebilirsin, en üste çıkarmak için bu düğmeyi dürt lütfen

 

HASH tablolarındaki yeni öğrenme algoritması hakkında ilginç bir not .

Orijinal kaynak, anladığım kadarıyla burada . Biri Rusça yorum yapabilir mi?

Evgeny Dyuka :
Eurobucks nedense kötü eğitilmiş, isteka topu çok daha iyi. Ama bu demir meselesi, normal demir olunca tekrar deneyeceğim.
İkinci soruda, evet, bununla ilgili.

Fuflomecin'in ilk belirtisi. Neron ağları evrensel bir araçtır, eğer model hazırlama tekniği doğruysa her yerde çalışması gerekir. Daha kötü bir yerde, daha iyi bir yerde, ama kesinlikle işe yarıyor. Ve eğer bazı enstrümanlar için çok kötü sonuçlar olduğunu görürseniz, bir şeylerin yanlış olduğunu bilirsiniz .... Ve bir süre sonra bitcoin üzerinde çalışmayı bırakacak ve frangı ile başlayacaktır. Örnek olarak. Ama genel olarak iyi değil :-(

çöpten acı çekiyorsun

ekonometri okumak

https://otexts.com/fpp2/

Bu arada, grafik işlemciler de iyi bilinen Reshetov vektör makinesi için çalışmayacak. Ana arama algoritması bölünebilir olmadığından ve tek bir çekirdek üzerinde çalıştığından, hem çekirdek sayısını hem de çekirdeğin saat frekansını gerektirir. Çekirdek sayısındaki bir artış, yalnızca veri yinelemelerinin sayısında bir artışa yol açar. Yani çekirdek sayısı daha büyük bir dosya hesaplamanıza olanak tanır.

Yetkiler hakkında. Yalnızca çalıştığı süre için ödeme yaptığım postayla bir sunucu kiralıyorum. Sonuç olarak, ayda 40k'ya varan bir sunucu kullanıyorum ama bunun için iki ruble ödüyorum. Bu nedenle, optimizasyon için kaynağa ihtiyaç duyan varsa, onu kullanın. Beni çok sayıda küçük çekirdeğe sahip olmanın yeterli olmadığına ikna eden 32 çekirdekli bir sunucunun kullanılmasıydı. CPU ile karşılaştırılabilir birçok güçlü çekirdeğe sahip olmanız gerekir. Postada kiralanan sunucunun çekirdeğinin hızı, masaüstümün hızına eşittir. Sadece bir posta sunucusu, ev bilgisayarımın sayamadığı bir dosyayı sayabilir. Ancak optimizasyon süresinde azalma yoktur. hız açısından aynılar.

 
SA'da sana eksi oy verdim mi? :)


Ekonometri saçmalık, okunacak ne var? gachi, aris? mevsimsellik? )) Bu konuda bilmem gerekenleri biliyorum..

Michael Marchukajtes :

Miha! peki son sayfada soruma cevap verecek misin vermeyecek misin? yazınızı doğru mu anladım

