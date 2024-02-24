Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3264
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Her neyse. Meramımı anlattım, eğer birileri için faydalı olduysa ne mutlu bana.
Şimdi matriste korelasyonsuz kalıplar bulacağım ve iki stratejinin nasıl etkileşime girdiğini göreceğim.
Matriste ilişkili olmayan kalıplar bulacağım ve 2 stratejinin nasıl etkileşime girdiğini göreceğim.
Kontrol edilecek ne var, matematiksel olarak çok açık...
Gürültülü satırlarda genel bir yükseliş eğilimi (TC kazancı) varsa, gürültüleri eklediğinizde birbirini bastırır, sadece eğilim kalır.
Gürültünün seride korelasyonlu olmaması şartıyla.
Renat, bana yarışma hakkında daha fazla bilgi ver.
Model eğitiminin düzenlemeleri/koşulları ile ilgileniyorum.
1) Herhangi bir kural var mı - model nasıl, hangi veriler üzerinde, hangi süre boyunca eğitilmeli?
2) Modeller üzerinde herhangi bir kısıtlama var mı? Örneğin, sinir ağları dışında bir şey kullanabilir miyim?
3) Ya da sadece onnx dosyasını sağlamam gerekiyor ve içinde hangi modelin olduğu ve hangi veriler üzerinde olduğu önemli değil.
Şimdiye kadar, basit bir ev makinesinde milyona milyon matris saymanın önünde herhangi bir teknik engel görmedim.
MQL5'te böyle bir matrisin elemanları eski makinemde ~55 saatte hesaplanıyor. Bellek tüketimi minimum düzeydedir.Satır uzunluğu 100'dür.
MQL5'te böyle bir matrisin elemanları eski makinemde ~55 saatte hesaplanıyor. Bellek tüketimi minimum düzeydedir.Satır uzunluğu 100'dür.
Tiklerde elek değil, dolu mu?
Tam, makassız, keneler üzerinde mi?
Dolu. Kenelerin bununla bir ilgisi yok, bu sadece çift matris.
Dolu. Tiklerin bununla bir ilgisi yok, bu sadece çift matris.
Şimdilik bir kenara koyun, sonuçlar MO'dan daha iyi değil, ancak MO da dengenin düzgünlüğü açısından yetersiz
5 dakika, yarım antrenman.
5 dakika
İpin uzunluğu? Hesaplamak ne kadar sürdü?
Savunma Bakanlığı.