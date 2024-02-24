Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3266
Maxim - Normalleştirmeyi denemek istediğinizi sanıyordum. Herhangi bir gelişme var mıydı? Ya da kötüleşme.
Sanki benden başka kimse bilmiyormuş gibi.
Pearson çarpma ve toplama işlemleri için değişmezdir.
Basit formüle rağmen toplama işlemi doğru gelmedi. Ve wiki özellikle bundan bahsediyor.Özellikle, bu orijinal matris
birim korelasyon matrisine sahiptir (satırlar sütunlara göre).
Evet, bu harika.
Korelasyonu hesaplamadan önce sütunları normalleştirmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bunun nedenleri daha önce tartışılmıştı.
Normalleştirme olmadan her şey aşağı yukarı yolunda.
Seviye deneyi.
1)
Euro 1m grafiğinin 100 mum büyüklüğünde bir bölümünü alıyoruz ve yüksek fiyatın kaç kez aynı yerde kaldığını, yani aynı fiyatta kaç yüksek oran olduğunu sayıyoruz.
Bunu 500 farklı örtüşmeyen bölümde 500 kez yapın, istatistikleri özetleyin.
2) Fiyatlarla aynı dağılıma sahip, aynı gerçek tik ortalamasına sahip, aynı standart sapmaya sahip rastgele seriler oluşturun, bir m1 serisi oluşturun ve serinin aynı ondalık basamak sayısına sahip olmasını sağlayın (karoch maksimum özdeşliği yaptı).
Kimsenin bu grafiği gerçek olandan ayırt edeceğinden şüpheliyim.
============================================
Bir deney yapalım.
Bu, tüm deneyler için sıçramaların mutlak toplamıdır.
Tablo, simülasyon verilerinde fiyatın neredeyse hiçbir zaman aynı fiyata 5-6 kez vurmadığını, ancak gerçek fiyatın çok daha fazla kez vurabileceğini göstermektedir.
Yani seviyelerin varlığı yönünde yorumlanabilir.
Gerçek döviz fiyatlarında fiyat seviyelerine bağımlılık vardır (çok büyük değil, ama vardır). Veri analizi başlatıldı, ancak geleneksel olarak şube için deneylere koştuk.
ZY. genel olarak, herhangi bir fiyatta para birimlerinin de etkisi vardır, ancak daha da zayıftır
Grafiği oluşturan kodu görebilir miyiz?
Deney, gerçeğin ölçütüdür...
.
hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Para birimleri vurur ve tüm türevler, menkul kıymetler, hisse senetleri hareketi bir şekilde tekrarlar. Para birimleri daha güçlüdür ve herkesi doğrudan etkiler ve ters etki toplam toplamdan kaynaklanır.
Çok mecazi olarak: EURUSD bir seviyeye ulaşır, bir tüccar AAPL'de zayıf bir kanal görür ve bir şeyler yapmaya çalışır. Yani bir ipucu var - Apple işiyle ilgili değil, hisse senedinin arz / talebinde ve yatırımcı duyarlılığında önemli bir değişiklik. Dışarıda, dışarıda, dışarıda.
Katılıyorum.