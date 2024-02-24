Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3222

Gerekirse daha sonra farklı parametrelerle başka nesiller de yükleyebilirim.

Komut dosyalarını yayınladım, bu nedenle yeni verileri denemek için kendiniz bir şey icat etmenize gerek yok.

 
Her neyse, burada işe yaramadı.

Ekran 10-20 kat daha fazla anlaşma olduğunu gösteriyor (neredeyse 20K). Bazı nesil ayarları açıkça kase. Görünüşe göre, Avg-fiyatını çok dalgalandırıyorsunuz.
Bu, kaynak grafiğin rastgele olmadığı anlamına geliyor. OOS'ta benim için işe yaradı, çünkü yaklaşım biraz farklıydı, hedefe daha fazla karışıyordu.
 
O zaman grafiğiniz rastgele değil.

Evet. Bu konuda yarım bir blog yazısı var.

 
Ekran 10-20 kat daha fazla işlem olduğunu gösteriyor (neredeyse 20K). Bazı üretim ayarları açıkça kase. Görünüşe göre, Avg-fiyatını çok dalgalandırıyorsunuz.

Büyük olasılıkla durum bu, aksi takdirde altı eklemeye gerek kalmazdı. Nesillerinde hiçbir yere gitmedi.

Ekran görüntüsünde iki nesil var. Rastgele falsolu toplar. Şimdiye kadar işe yaramadılar.

Ayrıca nesilden sonra yayılmanın çok daha büyük olduğunu fark ettim.

Daha sonra kontrol edeceğim, belki de bir hatadır.

 
Tek sorun, bundan kaçınmak için bir şeyler yapmamız gerektiği.

Yani jeneratör o kadar çılgın olabilir ki bazı parçaları neredeyse hiç değiştirmeden bırakabilir. Aynı zamanda, çıplak (ve hatta silahlılar çok uğraşmalı) göz bunu hiç göremez.

İşte bu durum.

Solda orijinalin nispeten az sayıda vcrops'u var, sağda daha fazlası var.


Solda.


Sağda.


Bunu grafiklerden görsel olarak anlayamazsınız. Kabaca konuşmak gerekirse, bunu anlamamın tek nedeni jeneratörün prensibini anlamam.

 
Solda nispeten az sayıda, sağda ise daha fazla orijinal vcrops var.

Böyle bir sözde nesildeki en iyi seti alıp orijinal üzerinde çalıştırmaya çalıştım. Daha büyük bir kârla düz bir çizgi elde ettim.

Genel olarak, net değil.

orijinaline kıyasla bazı çöpler üretiyor, kodda hata yok, sanırım

Bu yüzden fark daha büyüktür, üretilen değeri 0,3 ile çarpmanız gerekir. Bunun neden böyle olduğunu bilmiyorum :) Belki de orijinalin nadir emisyonları nedeniyle, ağırlıkları kaydırıyorlar


 
CSV: zaman teklif satış.

Bana öyle geliyor ki milisaniyeler yanlış bir şekilde geri yükleniyor. CSV ile terminaldeki tik geçmişini karşılaştırdım.
