Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3231
Neden buna ihtiyacınız var? R ile denemeler yaparken, SanSanych tarafından sipariş edilen dll-ku'yu kullandım. İyi çalışıyor ve daha fazla olasılığa sahip, çünkü herhangi bir veriyi her iki yöne de aktarıyor, sadece tırnak işaretleri değil (ilk R portunda olduğu gibi). Ayrıca çok iş parçacıklı optimizasyonu bile çalıştırmayı başardım.
Bana göründüğü gibi resmi destek hem R hem de MKL için iyi bir itici güç / heyecan verebilir ....
Tüm ülkeler hakkında yeni makaleler, yeni fikirler, konuşulacak yeni insanlar, yeni algoritmalar....
Yeni R paketlerinin yayınlanmasını kaydedenbir site var ....
Dilde neler olup bittiğini anlamak için bu verileri indirmek ve zamana göre toplamak (günde kaç yeni paket indiriliyor) her zaman ilgimi çekmiştir....
Ama bunu hep erteledim, nasıl yapacağımı bilmiyordum, uzun ve karmaşık olduğunu düşünüyordum....
Bugün yapmaya karar verdim, nasıl yapılacağını anlamak için yaklaşık 5 dakika ve kodun kendisi için 30 saniye harcadım)))
İşte kod
siteden veri indirme + güne göre toplama + görselleştirme.
Günde ortalama 40-50 yeni paket alıyorum.
=========================================================================
Ve işte aynı kod, ayrıştırma ve genel olarak en iyisi olan övülen python'da
===========================================================
R'de 7 satır kod, python'da 18 satır kod...
Esasen her şey yarışma şartlarını belirlerken olacak - bu çok büyük bir iş.
Detaylı koşullar için bekleyeceğiz.
Ancak, gelişmelerin çoğunda insanların kendilerine ait, herkes için standartlara/şablonlara uydurulamayacak modelleri var. Ve en değerli şeyler modeller değil, tahmincilerdir.
Tahmin ediciler sabit bir set ise, eğitim görevi önemli olanları seçmeye indirgenecektir. Ancak bu tahmin edicilerin ayarlarını yapmak mümkünse, daha eğlenceli olacaktır.
ZZY**. "akşam durgun olmaktan çıkıyor" - bundan ne çıkacağı çok ilginç, sonuçta önemsiyorsun, fxsaber, değil mi? - ve ben de öyle))))))))))))))))))))))))))
Muhtemelen en aptalca şeylerden biri, başka bir kişinin fikrini değiştirmeye çalışmaktır. Hiçbir tartışma işe yaramaz. Dolayısıyla diğer "P" kelimesi - geçmişte kalanlar.
kendi yarışmaları == kendi şartları.
Bu tartışılacak aptalca bir şey.
Hızlandırmalı paketleri yükleyebilmek için harcadığım çabayı artırmam gerekecekBir kez daha içine çekildiniz, ekrana çizgiler sürdünüz ve bunları gerçek olarak kabul ettiniz.
Sizin yaptığınız gibi kullanışlı olmayan bir şekilde sıkıştırırsam, kütüphane bildirimiyle birlikte toplam 2 satırım olacak...
Kesinlikle kullanılabilir bir yol ve mükemmel anlaşılabilir sözdizimi ve klavyede bile olmayan kıvrımlarla kod yazmak için avcının alfabesini öğreniyorsunuz )).
Sonuç olarak, diğer dillerde hatasız bir döngü bile yazamazsınız, çünkü hiyerogliflere alışmışsınızdır.
Savunma Bakanlığını popülerleştirmek amacıyla bu şampiyonanın düzenlenmesi memnuniyetle karşılanabilir.
Öyle görünüyor.
Ancak, şampiyonanın teknik çerçevesi olan python ve onnx, MO içinde mevcut olan modellerin gerçek çeşitliliğini şampiyonanın dışında bırakıyor.
Yüzlerce model dışarıda bırakılıyor. "Makine öğrenimi" kelimesinin anlamını tanımlayan bu modellerdir ve çeşitli sinir ağları, ticaret için MO'nun küçük ve en ilginç kısmı değildir.
Caret kabuğunda bulunan, yani tren operatöründe mevcut olan modellerin oldukça eski bir listesini (2015) ekliyorum. Liste benim zevklerimi yansıttığı için bazı model gruplarının bileşimi açıklanmamıştır.