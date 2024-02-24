Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1553
Özellikler açısından - artışları seçmek için rastgele formüllerden farklı doğrusal formüller denemek daha iyi değil mi? Belki 1'den 10'a kadar bir ofset ile üç dönüşe ve 10'dan 50'ye kadar bir ofset ile otuza ihtiyacınız var.
rastgele değil, sadece ortalamayı n-puan kaydırıyor
Peki, piyasa rastgele bir yürüyüş, bunun için hangi modeli seçmeli? sadece rastgele)
Max harika bir yaklaşım. Cevabınızı yazmanız gerekiyor. Bana nasıl yayın yapacağımı söyler misin? Bu tek bir video olacak, ama çok şey anlatmaya çalışacağım.
Belki bu forumu bir akış portalına çevirebiliriz? Kodun bir kısmını düzenleyeceğiz ve müziğe okuyacağız ...
Bağışları unutmayın! Bağışlar olmadan bir şekilde onursuz ...
Akış için bir program indirin ve akış gerçekleştirebileceğiniz YouTube'a iletin. reklam yapmayacağım kendini bulacaksın
Akış için bir program indirin ve akış gerçekleştirebileceğiniz YouTube'a iletin. Reklam yapmayacağım, kendiniz bulacaksınız.
Öyle yapacağım, ama her şeyden önce insanlar bu sefer için toplansın diye derenin zamanını hazırlayıp ayarlayacağım. Ve Max'i takip ederek, verileri nasıl eğittiğimi de göstereceğim. Doğal olarak, anahtar formüller olmayacak ve hatta umut bile etmeyeceksiniz, ancak işte genel olarak MO teorisinin yanı sıra inşaattaki önemli noktalar. Bu nedenle hemen şunu söyleyeceğim: Tecrübeliler hoşgörülü olsun, çünkü çocuklar bizi izliyor. Sabırlı olun ve kendiniz için sizi düşünmeye itecek yeni bir şey öğreneceksiniz, sizi temin ederim.
Hemen şunu söylemeliyim ki Forex'ten ayrılıp tamamen FORTS'a geçiyorum ve bir enstrümanın aktörü olduğum için sonuçlar çıkartıyorum. Yaklaşık olarak yayının ne zaman olacağını sorarsanız şunu söyleyeceğim: FORTS üzerinde işlem yapmaya başladıktan ve minimum istatistiklerden sonra. Yani, NG'yi deneyeceğim. Sonuçta dürüst insanların önünde kendimi rehabilite etmem ve sıradan bir kâse olmadığımı kanıtlamam gerekiyor :-) O zaman beni nasıl düşünürsün !!!!!
Not: Son çare olduğumu söylemeyeceğim, ancak gözlemlerime göre, RuNet'te ticaretle uğraşan insan sayısı çok az ve ciddi şekilde dahil olan daha da az insan var ve geri kalan . .. peki, kaç kişinin MO ile meşgul olduğunu ve hala bilinmeyen bir kişiyi dinlemeye hazır olduklarını anlarsanız ... IMHO, gerçek ticaretten yalnızca karlı bir hisse bir dinleyici kitlesi kazanmanıza izin verir, ya da en azından bir pire al
Not: Son çare olduğumu söylemeyeceğim, ancak gözlemlerime göre, RuNet'te ticaretle uğraşan insan sayısı çok az ve ciddi şekilde dahil olan daha da az insan var ve geri kalan . .. peki, kaç kişinin MO ile meşgul olduğunu ve hala bilinmeyen bir kişiyi dinlemeye hazır olduklarını anlarsanız ... IMHO, gerçek ticaretten yalnızca karlı bir hisse bir dinleyici kitlesi kazanmanıza izin verir, ya da en azından bir pire al
Neden senin dediğin gibi pire ihtiyacım var? Kimseyi hiçbir şeye ikna etmeyeceğim, sadece durumumu anlatmak istiyorum. Ama inan bana, insanlar benimle iletişim kurmayı bırakarak çok şey kaybediyorlar.
smradlab'da duyurular yayınlayın, ilgilenirseniz oradan 1000 kişiye kadar kolayca gidebilirsiniz. Daha fazla bağış yapabilir misin :)
ana şey - daha basit konuşun, insanlara daha yakın olun, eğlendirin. Zeki olmayı sevmezler, yani. sistemi, yani genel anlamda 30 dakika çekmenize gerek yok.
ayrıca, bir sihirbazı ve Kesha'yı destek olarak çağırırdım, zor zamanlarda her zaman yardım edecekler (ama bu doğru değil)
Bağışlar hedefin kendisi değildir, ancak bir grup insanın sizi gerçekten dinlediğini bilmek, bu bir şekilde, söylediğiniz sözlerden sorumlu tutulmanıza neden olur. 1000 kişi hayal bile kurmuyor ama göreceğiz. İlginç olmak için iyi hazırlanmanız gerekir. :-)
Eh, eğitim faaliyeti şüpheli bir hedeftir. İnsanlar neden geldiğini anlamalı. Umut ver, bağış topla, belki eğitim