Bağlantıda yanıtlanmış bir soru görmedim.
Doğru sorulmuş bir soru genellikle zaten bir cevap içerir. Görünüşe göre böyle bir soru henüz sorulmamış.
Eğer içtenlikle yardım etmek isterseniz, sizi sorunun ayrıntılarıyla yükümlü tutacağım.
Yani, koşullu bir formülümüz var:
P=A/(A+B)*100-x.
Burada, A ve B tam sayılardır, diyelim ki 1'den 1000'e kadar.
x bir katsayı, hatta basitlik için sabit bir değeri olsun ve zihinde çıkarılabilir.
Bir örneklem var, diyelim ki 500 satır.
Her satır için P değerini hesaplıyoruz. Sonuçları şu ya da bu yöntemle aralıklara bölüyoruz ve sonuç olarak ampirik bir dağılım elde ediyoruz.
Bununla birlikte, formülün kendisi farklı A ve B değerlerinde karşılaştırılabilir değerler verir, bu mantıklıdır, çünkü özünde nüfusun yüzdesini sayıyoruz, bu yüzden A sayısı için bir düzeltme yapmak benim için önemlidir ve bu amaçla formüldeki A değerinin belirtildiği başka bir alan yapılır ve ampirik diyagram da oluşturulur.
Bu, matris olarak yazılabilen 3 boyutlu bir diyagram üretir.
Böyle yaklaşık 10 bin matrisim var ve bunları benzerliklerine göre gruplamak istiyorum.
Bu yüzden onları gruplar halinde toplayacak bir kümeleme yöntemine ihtiyacım var. Tabii ki, sadece tek tek noktalara göre değil, dağılımlara göre de benzer olmalarını istiyorum.
Örneğin, her katmanın dağılımlarını karşılaştırabilir (A sayısına göre bölümleme) ve ardından benzer dağılımların yüzdesini hesaplayabiliriz. Ancak, belki de iyi bir çözüm hazırdır.
Sorunun özünü net bir şekilde açıklayabildim mi?
Ancak kiminle konuşuyorum - hazır çözümleri seven biriyle.....
Bunu nasıl yapabiliyorsun? )))
Bu nasıl olabilir? )))
Sanki seni yakalamış da kına yakıyor gibi))))))
Özel çözümler yaratabilenler hazır olanları da kullanabilir. Ama tam tersi - hayır.
Yani beni yakalayamadınız.
onu yakaladı ve böbürleniyor.)
Özel çözümler yaratabilenler hazır olanları da kullanabilir, ancak diğer türlüsü - hayır.
Yani beni yakalayamadın.
Hiperaktivite diye bir olgu vardır, kişi her yerdeymiş gibi görünürken aynı zamanda hiçbir yerde değildir. Aynı şekilde, paketlerin kontrolsüz kullanımı, asgari bir bilgi edinmekten ziyade yorgunluğa ve yönelim bozukluğuna ve ardından öfkeye yol açar :))
Mayıs ayının 15'inde buraya attığım botu test ettim, bir ay geçti. Farklı sl ve tp ile farklı sonuçlar, ancak ortalama olarak hepsi büyüme üzerinde.
5 pip al 50'yi durdur?
bu uzun vadeli bir modeldir, sinyal uzun süre tek yönde kalır.
Bunu 20 yıldır gösterdim, sadece 1000'den fazla işlem. Kısa kesintiler çıkış yollarından biridir, aksi takdirde çok az işlem olacaktır.