Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3058
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hayır ve hayır. Her sürüm için ayrı bir dizin oluşturulur, bu nedenle sürümlerin karıştığı ve dosyaların karıştığı fikri garip görünüyor.Rtools - bu ne için?
O zaman söyleyecek başka bir şey yok.
Neden ne yapılacağını soruyorsunuz, ama yapmıyorsunuz ve tartışıyorsunuz?
Google'dan yardım alın, ben destek tutmadım.
O zaman söyleyecek başka bir şey yok.
Neden ne yapacağınızı soruyor ama yapmıyor ve tartışıyorsunuz?
Bir seçeneğim vardı - R geliştiricilerinin aptal olduğunu ve paralel çalışan sürümleri nasıl destekleyeceklerini bilmediklerini kabul etmek ya da paketlerin/kütüphanelerin bazı sürümlerde düzgün çalışmadığını kabul etmek. Ben ikinci seçeneği seçtim, çünkü bu kütüphaneler kullanıcılar tarafından yazılıyor ve tüm sürümlerle uyumluluk sağlamaları zor.
Aslında, her şeyin doğru çalıştığını görebiliyoruz, bu yüzden paket sürümlerinin dilin kendi sürümleriyle uyumsuzluğuydu.
Şimdi işe koyulalım. MT5'e yüklersek, bu verilerin gerçek olanlara benzeyip benzemediğini size söyleyebileceğim.
Paris Bilimler Akademisi gibi sizin de perpetum mobile modellerin, yani HCS'den "kazanç sağlayan" algoritmaların dikkate alınmasını yasaklamanız gerekmez mi?
Tek mantıklı forum başlığının 7 sayfası yine boşa gitti.
Bir seçeneğim vardı - R geliştiricilerinin aptal olduğunu ve paralel çalışan sürümleri nasıl destekleyeceklerini bilmediklerini kabul etmek ya da paketlerin/kütüphanelerin bazı sürümlerde düzgün çalışmadığını kabul etmek. İkinci seçeneği seçtim, çünkü bu kütüphaneler kullanıcılar tarafından yazılıyor ve tüm sürümlerle uyumluluğu sağlamaları zor.
Aslında, her şeyin doğru çalıştığını görebiliyoruz, bu yüzden paket sürümlerinin dilin kendi sürümleriyle uyumsuzluğuydu.
Şimdi işe koyulalım. MT5'e yüklersek, bu verilerin gerçek verilere benzeyip benzemediğini size söyleyebileceğim.
Paris Bilimler Akademisi gibi sizin de perpetum mobil modellerin, yani HCS'den "kazanç sağlayan" algoritmaların dikkate alınmasını yasaklamanız gerekmez mi?
Tek mantıklı forum başlığının 7 sayfası yine boşa gitti.
ve kim HSC'den kar elde etmekle ilgili bir şey söyledi?
Tabii ki hayır. Rastgele kolayca 100 ve -100'e gidecektir. Ve örneğin EURUSD yaklaşık 1-1,5 aralığında kalır. Devletlerin para birimleri üzerindeki etkisi rastlantıya dahil değildir.
Evet, verilerin modele girmeden önce her n mumda bir normalleştirildiği düşünüldüğünde bu çok önemli bir açıklama.
Tabii ki değiller. Rastgele kolayca 100 ve -100'e gidecektir. Ve örneğin EURUSD yaklaşık 1-1,5 aralığında kalır. Devletlerin para birimleri üzerindeki etkisi rastlantıya dahil değildir.
Hisse senedi fiyatları oluşturmak için bir paket olduğunu anlıyorum. Bir döviz çiftini düşünmek gerekli değildir, hisse senetlerini de düşünebilirsiniz. Ve sonra, EURUSD aralığı bile puan olarak oldukça büyük.
Ancak, bu araç benzer teklifler yapamazsa, yapabilecek birine ihtiyacınız vardır.
Yapılması gereken ilk şey, farklı enstrümanlardaki mum çubuğu kombinasyonları hakkında istatistik toplamak ve bu dağılımdan bir tür rastgele oluşturmaktır. Trendleri tek bir yönde sınırlamak için bunu daha da karmaşık hale getirebilir - ZZ yapısına ilişkin istatistikler ekleyebilirsiniz. Genel olarak, bunun hakkında düşünmeye değer.
Yapay zeka sorusu: Mümkün olan en rastgele fiyat grafiğini oluşturmak için hangi döviz çiftleri bir endekste en iyi şekilde birleştirilir?
-
Mümkün olan en rastgele fiyat grafiğini oluşturmak için, birbiriyle yüksek korelasyon göstermeyen döviz çiftleri bir endekste birleştirilebilir. İşte göz önünde bulundurabileceğiniz birkaç döviz çifti:
Bu çiftlerin fiyatlarını etkileyen farklı temel ve teknik faktörler vardır. Bu nedenle, bu çiftleri bir endekste birleştirirseniz, daha rastgele bir fiyat grafiği elde edebilirsiniz. Bununla birlikte, döviz piyasasının çok öngörülemez olabileceğini hatırlamakta fayda var, bu nedenle tamamen rastgele bir fiyat grafiği diye bir şey yoktur.
Özel Finansal Araçlar - İleri Düzey Kullanıcılar İçin - Ticaret İşlemleri - MetaTrader 5 Yardım
Yapay zeka sorusu: Mümkün olan en rastgele fiyat grafiğini oluşturmak için bir endekste birleştirilecek en iyi döviz çiftleri hang ileridir?
-
Mümkün olan en rastgele fiyat grafiğini oluşturmak için, birbiriyle yüksek korelasyon göstermeyen döviz çiftleri bir endekste birleştirilebilir. İşte dikkate alınması gereken bazı döviz çiftleri:
Bu çiftlerin fiyatlarını etkileyen farklı temel ve teknik faktörler vardır. Bu nedenle, bu çiftleri bir endekste birleştirirseniz, daha rastgele bir fiyat grafiği elde edebilirsiniz. Bununla birlikte, döviz piyasasının çok öngörülemez olabileceğini hatırlamakta fayda var, bu nedenle tamamen rastgele bir fiyat grafiği diye bir şey yoktur.
Özel Finansal Araçlar - İleri Düzey Kullanıcılar İçin - Alım Satım İşlemleri - MetaTrader 5 Yardım
Tercihen, mümkün olduğunca kalın (antipersistent) olmalıdırlar
Mümkün olan en tutarsız fiyat grafiğini oluşturmak istiyorsanız, fiyat hareketlerinde yüksek derecede rastgelelik ve belirsizlik içeren döviz çiftlerini seçmek en iyisidir. Bu tür bazı döviz çiftleri şunları içerebilir:
Bu döviz çiftleri düşük korelasyon seviyelerine ve fiyat hareketleri arasında zayıf korelasyona sahip olma eğilimindedir. Bu, bir çiftin hareketinin başka bir çifti önemli ölçüde etkilemeyeceği anlamına gelir, bu da daha parçalı ve antipersistent bir fiyat grafiğine yol açabilir. Bununla birlikte, antipersistansın finansal piyasalarda başarıyı garanti etmediğini ve yatırımcıların her döviz çiftini her zaman dikkatli bir şekilde araştırması ve riskleri ve potansiyel getirileri dikkate alması gerektiğini hatırlamakta fayda var.
)))