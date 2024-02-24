Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3056
Sadece bir satır kod.
Konuyla ilgili bir şey var mı? Bu çok komik.
Bu konuyla ilgili değil mi?Bunda komik olan ne?
Matstat düzeyinde sanırım. Ortalama olarak birkaç model yeni verilerde (doğrulama alt örneğinde) aynı şeyi tahmin etmede yanlışsa, o zaman hiç tahmin edilemez ve "işlem yapmayın" a taşınırBelirli bir zamanı ve işaretlerin/sinyallerin karşılık gelen değerlerini "aynı şey" olarak kabul edebilirsiniz
Bazen delikli bir yorgan elde etmek için (çöpler atılarak) yeniden takma işlemi yapıldı. Sonra kalan yorgan parçalarını sınıflandırdı ve bazı delikler açtı, zaten küçük yorganlar elde etti - bir desenin olduğu düzenli şekilli adalar. Bundan sonra, artık hiçbir şey atmadan her küçük yorgan üzerinde eğitim yapıldı.
Bu şekilde, aşırı uyum öngörülebilirlik adalarının hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı oldu. Aynı zamanda yeniden uyum sağlamaktan da kurtulduk.
Örneğin, öğleden sonra 30 dakika süren uzun süreli desenler buldum.
Tüylü top küçük battaniyelerin üzerinde yuvarlandı mı? :)
Evet. Aksi takdirde, mesele kaybolur gider.
Evet. Aksi takdirde, mesele kaybolup gider.
Ols regresyon katsayıları ("tedavi" etkisinin tahmini) aracılığıyla eğitim verilen ve verilmeyen alt örnekleri karşılaştırırken ekmek yoluyla da ifade edilebilir.
T=1 eğitimli örnekler, T=0 eğitimsiz örnekler, ortalama, ortalama üzerinde bir eğitim etkisi olup olmadığının farkıdır.
Nedensel çıkarımda hâlâ asilim.
Bu sadece kötü bir iletişim biçimi ve siz de tuhafsınız. Derinlemesine düşünmek için kesinlikle iyi bir teşvik - gerçekten piyasa tarafından dişlere tekme atılıyor.
grafikler rastgele bir fonksiyon tarafından oluşturulur
Gerçek olanlardan ayırt etmek mümkün mü????
tüm mum çubuğu konfigürasyonları, eskimo, devralmalar... hepsi orada.
Hangisi gerçek, hangisi zihin yanılsaması?
Ve yazarımın hassas giriş tekniği burada da çalışıyor, RASTGELE!!! bu nasıl mümkün olabilir?????
Her türlü eğilimi ve farklı durumu modelleyebilir, ardından TS parametrelerini hesaplayabilirsiniz
"Şamdanlar giymiş" sinüzoidal modeliniz
İki sinüzoid modelindeki mum çubukları açısından tersine dönüş nedir?
Volatilitenin büyük dalgalar halinde istatistiksel düşük seviyelere inmesidir.
Trend girişinin ne olduğunu burada görebilirsiniz.