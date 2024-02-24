Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3059
Yapay zeka sorusu: hangi döviz çiftleri birleştirmek için en iyisidir
Formül nereden geldi? Cevaptan da mı?
Hayır, sadece birkaç döviz çiftini bir araya getirdim, böylece her değer fiyatlandırmada aynı ağırlığa sahip olacak.
İlginç.
ancak formülü eşit ağırlıklandırma yerine serilerin durağanlığına dayandırmak muhtemelen daha iyidir, denediniz mi?
Maksimum düzeyde durağan rastgele bir fiyat grafiği oluşturmak için "zayıf korelasyonlu" döviz çiftleri kullanabilirsiniz. Bu tür döviz çiftleri birbirleri arasında düşük düzeyde korelasyona sahiptir, bu da onları birbirlerinden daha bağımsız hale getirir.
Bu tür döviz çiftlerine örnek olarak AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY verilebilir. Bu çiftler, daha durağan bir endekse katkıda bulunabilecek farklı özelliklere ve özelliklere sahiptir. Ancak, döviz çiftleri arasındaki korelasyonun zaman içinde ve makroekonomik olaylara bağlı olarak değişebileceğini unutmayın.
Burada sonucu sadece hayal gücünün sınırlayabileceğini düşünüyorum.
Maksimum durağan rastgele bir grafik oluşturmak için
Arbitraj için durağan bir seri oluşturmayı kastetmiştim.
Ve rastgele bir seri oluşturmak için prensipte para birimlerine ihtiyaç yoktur )
Arbitraj için sabit bir seri oluşturmak istemiştim
Arbitraj için kullanılabilecek durağan bir seri oluşturmak için, yüksek korelasyona sahip ancak geçici olarak birbirinden sapabilen döviz çiftleri seçmeniz gerekir.
Döviz çiftleri arasındaki korelasyon Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak ölçülebilir. Katsayı 1'e ne kadar yakınsa, korelasyon o kadar yüksektir.
Yüksek korelasyona sahip döviz çiftleri arasında EUR/USD ve GBP/USD, USD/CHF ve USD/JPY, AUD/USD ve NZD/USD, USD/CAD ve AUD/USD, USD/JPY ve EUR/JPY sayılabilir.
Ancak arbitraj için sadece korelasyonu değil, aynı zamanda her bir döviz çiftinin oynaklığı ve likiditesi, merkez bankası oranları ve ekonomik haberler gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmanız gerekir.
Ben kendim kullanmıyorum
Arbitraj için kullanılabilecek durağan bir seri oluşturmak için, yüksek korelasyona sahip ancak geçici olarak birbirinden sapabilen döviz çiftleri seçmeniz gerekir.
Yapay zeka yetersiz. Burada korelasyon hiç önemli değildir. İhtiyaç duyulan şey eşbütünleşmedir.
AI'dan yanıt (ancak ChatGPT'den değil):
Hangi döviz çiftlerinin en sık eşbütünleşmeye karşılık geldiğini belirlemek için, ilgili döviz kuru verilerine dayalı bir çalışma yapmanız gerekir. Genel olarak, iki zaman serisi arasında, örneğin iki para biriminin döviz kurları arasında eşbütünleşmeyi belirlemek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:
Analiz etmek istediğiniz iki döviz çifti için zaman serilerini elde edin.
Serinin durağan olup olmadığını belirlemek için Dickey-Fuller testi gibi bir birim kök testi gerçekleştirin.
Zaman serisi için eşbütünleşme katsayısını, örneğin Johansen yöntemini kullanarak hesaplayın.
Eşbütünleşme tarafından açıklanan zaman serisindeki toplam varyasyonun oranını, örneğin belirleme katsayısını kullanarak tahmin edin.
Eşbütünleşme bulunursa, uygun yatırım kararları almak için bilgileri kullanın.
Önceki yanıt ChatGPT'den alınmıştır.
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
Üç yıllık tutanaklar.
Yeni veriler üzerinde örneklem dışı test, üç aylık tutanaklar
belki de öncelikle burada neyin hesaplandığını yazmak doğru olacaktır?
korelasyon? eşbütünleşme? model hatası?