Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2918
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
2000 yılına gelindiğinde, her yıl 1 terrabyte veri, 8000 araç toplanıyor ve analiz ediliyordu. Değerlendirilebilecek her şey analiz ediliyordu, haberler, gazete makaleleri... Ve bu 2000 yılında. 140 çalışan.
Algoritmik olmayan şeyleri algoritmik hale getirmenizi sağlayan bir tür hayat hilesi,
açıklanamayanı, gözün gördüğünü, beynin anladığını ama sıradan bir kodla anlatamayacağınızı koda dönüştürmek....
Ayrıca, herhangi bir teknik analiz yapmak, örneğin regresyon veya herhangi bir şeyle kanallar oluşturmak ve tamamen otomatik olarak ve tüm kodu 10 satırda yapmak mümkündür ))))
R dünyadaki en iyi dildir! :)
Ayrıca herhangi bir teknik analiz yapmak, örneğin regresyon veya herhangi bir şeyle kanallar oluşturmak ve tamamen makine üzerinde ve tüm kodu 10 satırda yapmak mümkündür)))))
R dünyadaki en iyi dildir! :)
Dilde özel bir sohbet odası açın, ben de kaydolayım. Bence birkaç takipçi daha bulursunuz. Gevezelik yok, didişme yok. Somut kod geliştirme tartışmaları vs.
Ayrıca herhangi bir teknik analiz yapmak, örneğin regresyon veya herhangi bir şeyle kanallar oluşturmak ve tamamen makine üzerinde ve tüm kodu 10 satırda yapmak mümkündür)))))
R dünyadaki en iyi dildir! :)
Herhangi bir tarihsel veri herhangi bir mantıkla analiz edilebilir.
Piyasanın bir adım ötesinde bir görüntü oluşturmaya çalışın ve sizinle iletişim kurmakla ilgileneceğim.
Herhangi bir tarihsel veri, herhangi bir mantıkla analiz edilmeye uygundur.
Pazarın bir adım ötesinde bir imaj yaratmaya çalışın ve sizinle iletişim kurmakla ilgileneceğim.
Bu özel zanaatın değeri, bir grafiği bir insanın yaptığı gibi parçalara bölebilmesi ve daha sonra bu parçalarla istediğinizi yapabilmenizdir.
Bu özel aracın değeri, bir grafiği bir insanın yaptığı gibi parçalara bölebilmesi ve daha sonra bu parçalarla istediğinizi yapabilmenizdir.
Henüz bir gelecek grafiğini bölme yeteneğine sahip değilsin. Nereye varmaya çalıştığımı bile anlamıyorsun.
Henüz geleceği bölme yeteneğine sahip değilsin. Nereye varmaya çalıştığımı bile anlamıyorsun.
Gördüğünüz gibi, algoritma fiyatları bölgelere/kümelere/eyaletlere ayırmış durumda...
renkli bölgeler kümelerdir, beyaz bölgeler algoritmanın gürültü olarak kabul ettiği bölgelerdir....
Ve şimdi en ilginç olanı, yukarıdaki ikinci resim açısından PD/SP seviyeleri nelerdir? Bunlar bir kümeden diğerine (bir durumdan diğerine) geçiş bölgeleridir.
Bunu görmüyoruz ama sezgisel olarak anlıyoruz ve artık bunu algoritmaya dökmek mümkün.
Ve söylemeyi unuttum, her zaman işe yarıyor, sadece bu resimde değil.
Yaklaşık iki veya üç yıl önce, bu başlıkta, büyük TF'lerdeki geçmişi, örneğin günlük çubukları kümelere ayırmayı önerdim. Daha sonra karakteristik kümeleri gruplar halinde seçmek (kümelemek). Ve sonra küçük TF'lerdeki bu tür her grup için, diyelim ki 5M, genel olarak en uygun ticaret sistemini seçmek, bulmak, icat etmek.
Yeni fiyat teklifleri üzerinden alım satım aşağıdaki gibi görünecektir:
1. Mevcut küme ve gruba ait olduğu kabul edilir.
2. Bunun için en uygun TS başlatılır.
3. Kümenin bittiği tespit edilirse, bir sonraki küme tanımlanana kadar alım satım durur.