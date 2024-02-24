Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2920
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MO fikrini gerçek zamanlı olarak test ediyorum, belki sadece şans, ama iyi!?
30 model çalışıyor, 24,000 tahmin.
Umarım şans değildir.
MO fikrini gerçek zamanlı olarak test ediyorum, belki sadece şans, ama iyi!?
30 model çalışıyor, 24.000 tahmin sayıldı.
İyi sonuçlar. Sadece derin bir analiz için yeterli işlem yok. Her neyse, doğru yönde açıldılar. Şans faktörü mevcut. Herkes buna sahip :) Sadece her zaman olmaması utanç verici. ((((
İyi sonuç. Sadece derin analiz için yeterli anlaşma yok. Her neyse, doğru yönde açılmışlar. Şans faktörü mevcut. Herkesin vardır :) Sadece her zaman olmaması utanç verici.((((
Az sayıda işlem var çünkü sadece bir senaryo yazdım ve analizini değerlendirmek için kodu başlatır başlatmaz, sıkıcı olmaması için işlem açmaya başladım. Bu genel olarak ilk lansman.
Devam edin. Bitirdim.)
MO fikrini gerçek zamanlı olarak test ediyorum, belki sadece şans, ama harika!?
30 model çalışıyor, 24.000 tahmin sayıldı.
Umarım şans değildir.
Yakından bakarsanız, alıştan satışa kadar olan mesafe aynıdır ve 1/3'te durur.
Basit bir strateji gibi görünüyor
Adamın biri 200'den 50.000'e çıkınca:
"Yok artık. İstediğim kadar basit değil. Forumdaki iletişimden ilham alarak eski günlere dönmeye karar verdim ve ikinci gündür beynim karaborsacılıktan daha fazla eriyor - karaborsacılığı resmileştirmeye çalışıyorum. En azından kısmen. Aynı zamanda programcımı da yükledim.
Sabit bir fikrim var - mevcut piyasayı çevrimiçi olarak bir dizi parametreye göre analiz edebilecek bir sistem oluşturmak ve ardından paralel olarak çevrimiçi ticaretimi analiz edecek benzer bir sistemi çalıştırmak, "piyasa hissi" kavramını resmileştirmenin bir yolunu bulmak. Açıkçası insan beyni güçlü bir bilgisayardır. Açıkçası, her şey algoritmalara göre çalışır. Açıkçası, bunlar bir şekilde tanımlanabilir. Ama bu algoritmaları korteksten nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Beyin kaynıyor, sonuç yok. Programcım alternatif bir seçenek öneriyor - ticaretimi düzinelerce veya yüzlerce ayrı basit tuğlaya ayırmak ve her birini ayrı ayrı biçimlendirmeye çalışmak ve sürecin sonunda bunları güçlü bir sistemde bir araya getirmek. Ben bu seçeneği sevmiyorum. Ancak her bölümü bir dizi koşul, ayar vb. ile ayrı ayrı düzenlerseniz - yeterli zaman veya enerjiye sahip olmayacaktır, özellikle de böyle bir yolun sonuçlarından şüpheliyim. "
MO'nun bu görevin üstesinden gelebileceğini düşünüyor musunuz?
MO'nun bu görevin üstesinden gelebileceğini düşünüyor musunuz?
Savunma Bakanlığı'nın bu görevi yerine getirebileceğini düşünüyor musunuz?
Hangi görev? Yazarın ne tanımlayabildiği ne de resmileştirebildiği görev mi? Cevap çok açık...
O zavallı programcı için gerçekten üzülüyorum.
ve yazar tüm çöpler ortaya çıkana kadar küreklenmeli, programcı ona doğru şeyler söyledi, ama bir aptaldan ne alabilirsin....
Devam edin. Her şeyi söyledim:)
Her neyse, iyi gidiyor.
ama uzun vadeli eğilimi anlamak zorundasınız. ve bu her zaman yarı yarıya bir tahmin oyunudur.