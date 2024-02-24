Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2922
Maxim'in yasağını iptal edin.
Yasağın ne için olduğunu anlamadım.
Yasaklanmamış gönderilerin geçmişine ve genel olarak orada neler olup bittiğine bakarsanız, provokatörlerin bir korkutmayla kaçtıkları ve bir aradan sonra aktif olarak spam yaptıkları konusunda kötü bir izlenim edinirsiniz. Son birkaç sayfa doğrudan bu "ML/DL/NN uzmanları" tarafından yönetiliyor.
Tamam. Tamam. Sakin olun.
Moderatörlere uygunsuz bir şekilde hakaret ettiği için yasaklandı. En hafif tabirle. Muhtemelen uzun sürecek.
Oh, ONNX burada. Şimdi her zamankinden daha iyi yaşayacağız:)
Sırada ChatGPT ve NLP var)
OpenAI API aracılığıyla ChatGPT mümkündür ve ONNX aracılığıyla NLP oldukça mümkündür.
TS, R'de bir sonraki çubuğu tahmin etmeye ve ardından bu tahmini MKL4'teki bir Uzman Danışman'da kullanmaya dayanır.
R üzerinde model.
H1 üzerinde çalışır, öğretmen trenddir (ZZ), bir sonraki çubuğu tahmin eder. Model her çubukta yeniden hesaplandığından OutOfSampe kullanılmaz.
Bir sonraki çubuğu tahmin etme verimliliği %78-80
Sonraki 8 çubuktan birinde pozitif tahmin performansı %95'in üzerindedir.
Elde edilen model mükemmeldir.
AMA.
Bu model üzerinde çalışan bir TS oluşturmak imkansızdır. Karlı işlemlerin yaklaşık% 78'ini alıyoruz, ancak bunlar küçük. Ancak kayıplar çok daha büyük.
EA'nın kendisinde kayıpları keser ve kârın büyümesine izin veririz. Bu, karlı bir ticaretin eşzamanlı olarak büyümesi ve kaybedilen bir ticaretin azalması ile karlı işlem sayısının azalmasına yol açar. Ancak yine de sorunu çözmüyor.
İşte TR ve SL egzersizinin birçok sonucundan biri.
İşlemlerin yer aldığı grafiğe bakarsak, hatalı tahminlerin güçlü piyasa hareketlerine düştüğünü görebiliriz, yani model bir nedenden dolayı güçlü piyasa hareketlerinin yönlerini hatalı bir şekilde tahmin etmektedir. Modelin kendisi Sample tarafından elde edilen örneklem üzerinde eğitildiği için nedenleri net değildir.
Tipik grafik.
Görmesi zor, dikey çizgilerle anlaşmaları vurguladım
API GPT iyidir, ancak kara kutu GPT parayı yönetmek için koşer değildir))))) NLP daha iyi gibi görünüyor. Veya GPT'nin mantığını izole edin))))
Bu arada Rennesans'ta 2001 veya 2. yıla kadar 8000 bin enstrüman üzerinde günde 300 bin işlem yapılıyordu ve işlemlerin çoğu piyasa üzerinde büyük bir etkisi olmayacak bölünmüş büyük işlemler olduğu için yüksek frekanslı işlem olarak kabul edilmiyordu).
Birkaç sorum var
H1 üzerinde çalışır, öğretmen trenddir (ZZ), bir sonraki çubuğu tahmin eder. OutOfSampe kullanılmaz çünkü model her çubukta yeniden hesaplanır.
bir sonraki çubuğu tahmin ediyorsa, ZZ bunu neden yapıyor?
Sonraki 8 çubuktan birinde pozitif tahminin etkinliği% 95'in üzerindedir.
Model sadece bir çubuğu, yani bir sonraki çubuğu tahmin ediyorsa, 8 çubuk ne demek?
örneğin, 8'de 1'inin beyaz olması :-)
Orada genel olarak pek çok garip şey var - model test ediliyor, ancak robota bir parabolik ve AMA da dahil ediliyor. R ve diğer şeyleri çıkarırsanız, sonucun temelde değişmeyeceğine dair güçlü şüpheler var - bir çiftte parabolik ve ama benzer sonuçlar verecektir