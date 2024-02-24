Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2914
Denge tam seviyesinde.
Şimdi dengenin geçen seferki gibi bu seviyeyi bozmasına izin vermeyin.
Demoda bile genellikle bu şekilde sonuçlanıyorum - bir milyon istedim....
Ben de şimdi çıldırdım, kasıtlı olarak durmadan girdim, bu yüzden ya bir kırılma ya da yeni bir yüksek)).
Not: Ellerimle ticaret yapmaktan yoruldum....
Dinlenmeye ihtiyacım var - manuel ticarete geri dönmek istemiyorum - çok stresli, özellikle de para kaybedemediğinizde.
Bir piyasanın var olduğu ve nasıl işlediği konusunda bir anlayış varsa.... elle ticaret yapmak algoya göre çok daha az riskli ve daha kârlıdır.
ama psikoloji buna engel olur.
Hangi taraftan baktığınıza bağlı.
Sanırım. Benim tarafımdan böyle görünüyor.
Alınmayın. Belki biraz şaka ama kısmen ciddi.
Eğer bir "eğer" ve ardından bir "o" varsa, bence gülümseyebilirsiniz.
yarın ticarete başladığımdan beri tam bir ay olacak.
Düşük risklerle işlem yapmaktan sıkıldım, arka arkaya 10 stop almak ve daha fazla işlem yapmak çok zor, özellikle ne olacağını bildiğinizde, ancak düşük riskli bir anlaşma beklemek zorundasınız ve olmayabilir ve nakavt edilebilir, bu nedenle risklerin (stopların) sonunda arttı.
Hesaptaki maksimum düşüş %27,7 oldu.
ay için nihai kâr - %177,7.
fena değil
vadeli işlemler hesabında 3 günlük işlem için +%15
Şimdi, önceki zamanlarda olduğu gibi dengenin bu seviyeyi bozmasına izin vermeyin.
Ben yapmadım)))
Sormazsam tuhaf olurum. MO var mı yoksa sadece yaramaz eller mi?
Hiçbir şey anlamıyorum.
MO mevcut mu yoksa sadece yaramaz eller mi?
MO - %0,0
Anlamıyorum.
O zaman okumaya devam edin.