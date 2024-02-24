Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2917
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Takma adı yasaklandığında olduğu gibi karartılmış, yerine [Silindi] yazılmamış
Yasak ayın 9'u ile 13'ü arasında bir yerde verilmiştir. (son yoruma bakın)) ) Yakında. Asıl soru geri dönüp dönmeyeceği. Umarım o olmadan konu çatalları sıklaşmıştır)))))
Algoritması olmayan şeyleri algoritmaya dökmenizi sağlayan bir tür hayat hilesi,
Açıklanamayan şeyleri, gözün gördüğünü, beynin anladığını ama kodla anlatamadığınız şeyleri koda dönüştürün...
Örneğin, bir fiyatımız var.
Yeterli deneyime sahip tüccarlar, BSP seviyelerini grafik üzerinde, genellikle oldukça iyi bir doğrulukla işaretleyebilirler,
böyle.
Yani sanki başka bir hareketin başlangıcını ilk hareketten ayırıyorlar, gözümüz görüyor, beynimiz anlıyor ama algoritma yazmak söz konusu değil, hep eksik olacak, doğru olmayacak, çalışmayacak... Başarılı bir manuel trader'ın TS'sini algoritma olarak yazamaması da aynı hikaye, açıklamalarda (kendine bile) hep yanlışlık ve eksiklik var.
Ancak verileri doğru hazırlarsak ve verileri doğru kümelersek.... insan beyninin grafikte gördüğüne benzer bir şey elde ederiz.
Gördüğünüz gibi, algoritma fiyatları bölgelere/kümelere/durumlara ayırmış...
renkli bölgeler kümelerdir, beyaz bölgeler ise algoritmanın gürültü olarak kabul ettiği bölgelerdir....
Ve şimdi en ilginç şey, yukarıdaki ikinci resim açısından PD/SP seviyeleri nelerdir? Bunlar bir kümeden diğerine (bir durumdan diğerine) geçiş bölgeleridir.
Bunu göremiyoruz, ama sezgisel olarak anlıyoruz ve şimdi bunu algoritmaya dökmek mümkün.
Ve söylemeyi unuttum, her zaman işe yarıyor, sadece bu resimde değil.
Algoritmik olmayan şeyleri algoritmik hale getirmenizi sağlayan bir tür hayat hilesi,
açıklanamayanı, gözün gördüğünü, beynin anladığını ama sıradan bir kodla anlatamayacağınızı koda dönüştürmek....
...
Ancak verileri doğru bir şekilde hazırlar ve doğru bir şekilde kümelerseniz.... insan beyninin bir grafikte gördüğüne benzer bir şey elde ederiz.
"Düzgün" nasıl? Ne tür bir kümelenme? Bir çubuk üzerinde durumdan duruma nasıl geçiş yaparsınız, çünkü bir kümeyi tanımlamak için kümenin oluşumu hakkında bazı bilgilere ihtiyacınız vardır?
"Doğru", nasıl? Ne tür bir kümelenme? Tek bir çubuk üzerinde durumdan duruma nasıl geçersiniz, çünkü küme tanımlaması kümenin oluşumu hakkında bazı bilgiler gerektirir?
Başbakan'a yazdı
Ahşap modelleme yaptığım için adımı elibrarius'tan ormancı olarak değiştirdim... takma adımın ana faaliyetimle eşleşmesini sağlamak için.
Aynı isimde güzel bir paket var forester. İlginizi çekebilir.
Forester ile aynı isimde güzel bir paket. İlginizi çekecektir.
Benim kendi ormanım var. Artı tarafı, deney yapmak için koddaki her şeyi kesinlikle değiştirebilirsiniz.
Ne faydası var ki?
Gerekli tüm parametreler zaten paketlerde var ve bunları değiştirebilirsiniz.
Ne faydası var ki?
Gerekli tüm parametreler zaten paketlerde bulunmaktadır ve değiştirilebilir.