Yazdığınız her şey mantıklı bir muhakemeden ziyade fanteziden ibaret.
Bu durumda fantezilerim terminalde somutlaşıyor, sizinki de dahil, çünkü orada açıkça görülüyor ki M1'de ATR ve hacim değerleri onlarca kez değişiyor ve D1'de - en fazla zamanlarda, daha sık olarak sadece yüzde onlarca. Bu, dışarıdan benzer süreçler arasında büyük bir farktır.
Yolculuğunuzun henüz başında olduğunuzu görüyorum.
Eğimin ne olduğunu. Neden üç ok, bir tane olmalı.Bir emirde üç pozisyon okunacaksa kılıçtır, emir mantığında ise işkence mantığıdır.))))
Üç ok çünkü orada üç kez kısa devre yaptım.
Mantık hatalı, aynı seviyede olmamalı.
Kim tilt ile savaşır ve büyük bir kayıp serisinden sonra TS'lerine nasıl güvenir?
Bu işlemler sistematik değil mi, kural ihlali mi var, yoksa sadece TS zarar mı ediyor? Kayıplar her zaman olur - bu normaldir - TS'yi kullanmak ve yeniden kontrol etmek / iyileştirmek için kendinize bir durma noktası yazın.
Kaybı bir gün / hafta için sınırlayın ve bir sonraki döneme kadar planlanan kayba ulaştıysanız işlem yapmayın ve hatta bir gün veya bazen bir hafta atlamak daha iyidir - yürüyüşe çıkın.
Duygusal durumunuzu izleyin - coşku ve depresyon ara vermek için nedenlerdir - genellikle düşüncelerinizi analiz ederek veya çevrenizdeki yakın insanların yardımıyla anlayabilirsiniz. Eğer bir müzik aşığıysanız, o anki müzik seçiminizden de anlayabilirsiniz.
Para kaybetmek - her zaman zamanınız olacak, acele etmemelisiniz....
Sanırım eğim
Evet, sanırım sistematik yaklaşımımı kaybettim.
Her neyse, bugün OLMADAN istatistikler şu şekilde: bir ay boyunca hesapta maksimum% 70 düşüşle% 12,5 kazandım.
Bugünle birlikte, her şey üzücü
===========================================================
Bugün OLMADAN bir aylık ticaret için öz sermaye
ticaret net +- tek risk durakları, bir lot, aşırı oturma, ortalama alma ve diğer hileler olmadan gerçekleştirildi, her şey dürüst, çünkü kendim için.
Denge tam seviyesinde.
Şimdi dengenin geçen seferki gibi bu seviyeyi bozmasına izin vermeyin.
Not: Ama zaten konu dışı gibi görünüyor. Konu bu başlıkta değil.
Evet, sanırım sistemimi kaybettim.
Peki, hafta sonu geçmişi kontrol edin, "sisteme" göre işlem yapmış olsaydınız ne olurdu?
Manuel ticarette asıl önemli olan piyasa ile ilgili değil, duyguları azaltmaktır.
Demoda bile genellikle bu şekilde sonuçlanıyorum - bir milyon istedim.....