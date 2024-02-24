Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2911
Rönesans ve piyasayı öğrenen Simons hakkında okumak. Alıntı
Kitabın adı ne?
Simons stratejisini açıklamadı, bunu her yerde açıkça yazıyorlar.
Ama prensibi söyledi: piyasa verimsizliklerini arayın.
Kitabın adı ne?
Sana şahsen gönderdim.
Ahh, hatırladım.
Evet, onlardan birini buldum.
Sanırım internette İngilizce ve yabancı sitelerde var.
muhtemelen önce bunu indirmelisiniz:WSJ gazetecisi ve Simons hakkında bir kitap yazan "Piyasayı Çözen Adam" Gregory Zuckerman, getirilerdeki büyük farkın fon stratejisindeki farklılıklarla açıklanabileceğini söylüyor.
sonra makalenin başlığını bulun ve arayın
Bu anlaşılabilir. Kitabı okuyorum.)
Sana kitabı e-posta ile gönderdim.
Teşekkür ederim.
Kim tilt ile savaşır ve büyük bir kayıp serisinden sonra TS'lerine nasıl güvenir?
Bu şekilde nasıl ticaret yapabilirsiniz?
Çok büyük bir dizi kaybedilen işlem içindeyim ve bunun bir eğim mi yoksa kötü şans mı olduğunu veya giriş kurallarını değiştirmem gerekip gerekmediğini bilmiyorum....
Manuel ticaret mi?
Evet.Not: Bu arada şimdi euro satmayı düşünmeyin, bir patlama olabilir.
Evet.Not: Bu arada şimdi euro satmayı düşünmeyin, bir patlama olabilir
neden????
Örneğin, ben satıyorum
Şey, evet.
Yaklaşık 5 yıldır manuel olarak işlem yapmıyorum ve otomatik ticaret testleri de iyi olmadığını gösteriyor. Bu yüzden MO.... ile kazıyorum geçen yıl için.
neden????
Ben, kendi adıma, satıyorum
MM'nin alım yaptığı seviyedeyiz ve şimdi MM'den yeni alımlar var...
Dolayısıyla, saatlik/günlük bazda büyük bir yukarı yönlü değişim olasılığı var.