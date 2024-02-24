Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2908
Avito'da ön ödemeli sanal banka kartı satan çok sayıda aracımız var. Hizmet için maliyete yüzde 20 ekleyecekler. Onlara ruble veriyorum (karta transfer), onlar bana $ ile kart numarasını veriyorlar. Dürüstlük üzerine yorumlara bakın.
Belki de böyle aracılarınız vardır.
Belki Avrupa'daki arkadaşlar hesabı doldurmaya yardımcı olabilir.
Belki de böyle bir kartla DC'yi yenilemek mümkün olacaktır. Küçük bir miktarla test edebilir ve işe yararsa gerekli miktarı alabilirsiniz.Ayrıca, böyle bir karttan yükleme yaparsanız, para çekme işleminin nerede olacağına da bakmanız gerekir, aynı kartta ise durum daha karmaşıktır.
A-Ri'nin hesapları Rusya'da mı yoksa dışında mı?
Rusya'da 2-3 yıl önce Rospotrebnadzor ve mahkemeler aracılığıyla yasaklandı. Bazı düzenlemeleri yerine getirmedi, ne yaptıklarını hatırlamıyorum. Ondan önce resmi olarak çalışan bir ofis vardı, hatta bölgelerde de ofisleri vardı.
RF için düzenli olarak yeni bir site oluşturuyorlardı ve bu site Rospotrebnadzor tarafından düzenli olarak kapatılıyordu. Şimdi bu tür mesajlar içeren mektupları almayı bırakmış görünüyorlar, belki bir şeyler değişmiştir.
Kim bilir, bu DC kazanılan parayı sorunsuz bir şekilde ödüyor mu? Ben de gerçek ticaret yapmayı düşünüyorum.
Hepsi gitti. Paypal ve kripto ve-- her şey, her şey, her şey.
Bu, özel bir bankanın özel ofisinden.
PayPal çalışıyor.
PayPal çalışıyor.
Ödeme "kişiden kişiye" ise, döviz kartlarıyla bile mümkün, ancak ödeme "kişiden şirkete" ise, işe yaramayacaktır.
PayPal'ı kabul eden normal bir aracı kurum buldum, kontrol etmek için aracı kuruma kaydoldum, PayPal düğmesi kayboldu, superport'a sordum, PayPal ödemelerinin Ukrayna'dan desteklenmediğini söyledi.
Bazı DC'lerde Ukrayna ülkeler listesinde hiç yok, Özbekistan, Uganda var ama Ukrayna yok)
Rusya'da 2-3 yıl önce Rospotrebnadzor ve mahkemeler aracılığıyla yasaklandı. Bazı düzenlemeleri yerine getirmedi, ne yaptıklarını hatırlamıyorum. Ondan önce resmi olarak faaliyet gösteren, hatta bölgelerde ofisleri olan bir şirket vardı.
RF için düzenli olarak yeni bir site oluşturuyorlardı ve bu site Rospotrebnadzor tarafından düzenli olarak kapatılıyordu. Şimdi sanırım bu tür mesajlar içeren mektuplar almayı bıraktılar, belki bir şeyler değişmiştir.
Kim bilir, bu DC kazanılan parayı sorunsuz bir şekilde öder mi? Ben de gerçek ticaret yapmayı düşünüyorum.
Site canlı görünüyor, ancak yarım yıl önce her hafta taşındılar, şimdi taşınma hakkında sadece bir mektup geldi. Sanırım dörtte birinden fazlası sürdü. Yani, incelemelere göre, geyiği başaklıyorlar, ancak çok açıksa, geri ödeme yapabilirler, ancak foruma bakılırsa bu nadirdir.
Eğer para kazanmak bu kadar zorsa.... para çekmek de imkansız olacaktır.
Yoksa deneme mi yapıyorsunuz?
Düşünüyorum da, hangi komisyonu kabul edilebilir buluyorsunuz? Ne sıklıkla para çekmeyi planlıyorsunuz? Elle mi yoksa MO ile mi işlem yapıyorsunuz?
Bu esprili programcıları seviyorum))
