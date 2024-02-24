Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2906
Hacmin her 5 saniyede bir CME ile güncellendiği bir videoyu kendiniz gösterdiniz. Aynı şekilde bir terminalden işlem yapmadınız mı? Ya da Potikovo?
Oradaki terminalden veri alma fırsatım olmadı, gerçek zamanlı verileri R-ku....'a aktarmak istiyorum.
Normal bir terminalden (tarih veren) veya bir web sitesinden, örneğin.... akış verilerine ihtiyacım var.
Ancak atlama ve gecikme olmadan doğrudan akış tarihine ihtiyaç vardır.
EUR güzel bir şekilde yükselebilir, piyasa yapıcının uzun pozisyonları var(kırmızı dikdörtgenler).
Ama önce ben dahil herkes bir sümük daha indirecek)))
Hava durumu nasıl? :)
Sadece beyaz kıskançlıkla imrenebiliriz.
Saygılarımla, Vladimir.
Daha sonra https://clusterdelta.com/ - yaklaşık 10 saniyede bir ve birkaç saniye gecikmeyle (ayrıca yaklaşık 5-10) ses verir.
Eğer uymazsa - o zaman onun yaptığının aynısını yapmanız gerekir, ancak kendiniz için kişisel olarak (minimum gecikmelerle).
Yaklaşık 4-6 yıl önce ücretsiz olduklarında onları kullanırdım, şimdi ne verdiklerini görmem gerekiyor.
Beyaz kıskançlığından başka bir şeyim yok.
Saygılarımla, Vladimir.
Her şey göründüğü kadar güneşli değil ama teşekkürler....
Başka bir konu dışı...
PayPal
Başka bir konu dışı.
Ya karttan transfer - her şey çalışıyor.
DC'nin sitesinde kart bilgilerini belirtirsiniz - para çekilir