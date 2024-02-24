Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2892
Neden saçma, müdahaleler sırasında belki bir algoritma daha iyi çalışır ve satış sırasında başka bir algoritma). 5 dakika içinde.Ve belki de her iki durumda da eşit derecede iyi çalışan bir algoritma yoktur.
Genel olarak, makul olmayan davranışlar için cezalar vardır.
İnsanların kararlarını verirken kullandıkları şeylerin piyasada işlediğine inanma eğilimindeyim, tek soru, kafalarında piyasa vizyonuna ilişkin belirli bir soyutlama olan bir grup insanın zamanın bir anındaki para miktarıdır. Hatta meteorolojik verileri ve uzay cisimlerinin hareketlerini de ekleyebilirim - eğer bu tür verileri modele dahil edebilirsem.
Aynı yaklaşımın geçerliliği zamana, araca, zaman dilimine vb. bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle geçerliliğin duruma göre kontrol edilebilmesi önemlidir. Belirsiz yöntemler böyle bir kontrol SAĞLAMAZ. Yöntemin belirsizliğinden yararlanmak ve işlem tamamlandıktan sonra seçilen iyi bir seçeneğin varlığıyla kendinizi ve başkalarını aldatmak her zaman mümkündür.
Kendinizi veya başkalarını kandırmak gibi bir amaç yoksa, yalnızca açık bir şekilde algoritmik yöntemlere ihtiyaç vardır. Bunları test edebilir ve bunlar hakkında bilinçli bir görüşe sahip olabilirsiniz. Ayrıntılar, kesin biçimlendirme ve test etme prensip olasılığı kadar önemli değildir.
Biçimlendirilmemiş yaklaşımlar, "piyasa kanunlarını öğrenmiş" sahte guruların üreme alanıdır.
Belki de Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın hesaplama metodolojisini yeniden üretmeye çalışsak daha iyi olur?
Bence bu tür bir araştırma için en uygun zaman değil).
Her halükarda, tüm Merkez Bankaları bir şekilde, faaliyetleri daha istikrarlı ve daha iyi belgelenmiş olan Fed'i kopyalamaktadır.
Çünkü bunun saçma olduğunu düşünüyorum ve sizin de bunu fark etmenizi istiyorum.
Kesinlik ifade etmiyorum, bu yönde araştırma olasılığından bahsediyorum ve orada sonuç farklı olabilir, belki de sadece sonucu verecek olan fikirlerde ilgili dallar olacaktır.
Yani "yaptım" değil, yapamadım, aksi takdirde sonuç şöyle olurdu. Burada kimse MO'yu bu soruna uygulamaya çalışmadı :)
Evet, sonuç alana kadar bir fikir üzerinde uzun süre çalışabilirim. Belki beş dil daha bilmek iyi olurdu ama iş algoritma çıkarmaya gelince kimse bana yardım edemez. Vaughn, C++'da bile kimse CatBoost nicelleştirme yöntemlerini kaynaklarla makul bir paraya bile yorumlayamaz.
Bu arada, özel bir araştırmacının sorunu, elde edilen sonuçların sistematik analizinin olmamasıdır - kendim değerlendiriyorum.
Benim mantığım bu.
Bence aldatma olabilir, ancak sistematik değil - kararın birden fazla kişi tarafından verildiği kurumsal katılımcılardan bahsediyoruz. Tabii ki her şey gerekli süre boyunca istatistiklerle destekleniyor ;)
Bankalarda bir borçluyu değerlendirmek için puanlama yapmak gibi - MO'yu kullanın, ancak mantığı kelimelerle açıklayın.
Bu yüzden sistem yaklaşımının daha iyi olduğuna katılıyorum, sadece farklı yaklaşımları bir arada incelemek için kullanılıyor - dolayısıyla rastgele dolaşmanın etkisi, sanırım....
Bence bu tür bir araştırma için en uygun zaman değil)
Çok kötü oldu. Çünkü formüllerini anlamıyorum - onları anlamama yardımcı olabileceğinizi düşünmüştüm.
Eğer çok özel formüller içeren belirli bir belgeyi tartışmak istiyorsanız, o zaman gönderin. Herkesin ilgisini çekeceğini düşünüyorum.
Muhtemelen müfredata bağlıdır, işte 81 saat içinde böyle bir bilgi sunan ilk enstitü.
Ve işte Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın nitelikli yatırımcı (FFMS 1.0) başvuru sahibi sınav soruları Konu 8.1. Teknik analiz (s. 135).
Şekildeki soru örneği
Peki, diyelim ki burada iki formül var - en azından ben anlamıyorum, burada yıl ilerledikçe pencere artıyor mu?
Ve genel olarak, noktalara göre doğru hesaplamanın nasıl yapılacağını anlamak daha iyi olacaktır.
Buna.... öğrenme programı deniyor. Sonra bunun gibi tahminler var)
Bunu gerekçelendirebilir misiniz? Konunun genel olarak anlaşılması için bana oldukça iyi göründü.
Tüm belge
Evet, FNERT için pencere artırılır ve ay numarasına eşitlenir, bu açık görünüyor. RNERM bir ay için hemen sayılır.
Basit gibi görünüyor, P işareti ürün anlamına geliyor.