Ekstrema almak cazip bir seçenektir, ancak bunların özellikle nasıl bulunacağı birden fazla tüccar nesli tarafından zaten tartışılmıştır).
Ekstremin kase gibi bir şey olduğunu kastetmiyorum)) hayır, sadece dediğiniz gibi mumlara bakarsanız aynı desen farklı olacaktır, ancak ekstrema ile resim daha düzenli olacaktır... hepsi bu, daha fazlası değil.
Alınmak ya da ahlak dersi vermek yok).
Ekstremum nedir ? Birçok çeşidi vardır.
Diyelim ki bir ZigZag tepe noktasını ele alalım. Ancak çok geçolduğunda fark edilir).
Bir mum çubuğu formasyonunda garanti yoktur.
Olasılıksal tepe noktası tespit yöntemleri vardır. Bu yönde çalışmalısınız ve MO size burada yardımcı olabilir.
Alexey Nikolaev bu konuda size kesinlikle yardımcı olacaktır)))
Ahlakçı ya da saldırgan bir şekilde değil :-)
Aşırılıklar nelerdir? Birçok varyasyon vardır.
Mumlardan bahsetme çerçevesinde, yüksek ve düşük mumların ekstremumlarını kastetmiştim.
O kadar önemli değil. Mum çubuğu formasyonlarında (bunlar OHLC 'den kombinasyonlardır) ekstrema ile daha sık varyantlar olacaktır. Hepsi bu kadar. Ve hatta daha fazlası bir dakikalık grafikte.
Ticaretimde aşırı uçları kullanmıyorum, eğer kastettiğiniz buysa ve MO'ları da kullanmıyorum
Ticarette her zaman bazı referans noktalarına sahip olmanız gerekir.
Pazara giriş hususlarınız nelerdir? Benim için bilinmeyen"extrema "lardan mı?
P.s. Uzun zamandır yoktum. Meşgulüm.
"Kilitli tüccarlar" diye bir kavram var, muhtemelen google'a faydasızdır, kim bilir, bu yüzden bu kilitli tüccarları seviye ticaretinde kullanıyorum.
Ama her zaman işe yaramıyor, zaten stopları yakaladım.
Piyasayı analiz ederken önemli olan şey...Öğrendiklerim.....
1) Mutlak fiyat önemlidir
2) Seviyeler vardır ve önemlidir, ancak kitaplarda yazılanlar bunlar değildir.
3) Fiyat SB değildir.
4) Piyasa, maddenin atomlardan oluşması gibi katılımcılardan oluşur ve bu tür yöntemler kullanılarak araştırılmalıdır.
5) Piyasa oldukça deterministiktir.
1) Elbette önemlidir, bu da artışların önemini ortadan kaldırmaz. Ticareti yapılan artışlardır.
2) "Seviyeleri gözlerimle görüyorum" ile "analiz seviyelerin varlığını ve alım satım için önemini göstermiştir" arasında büyük bir fark vardır.
3) Fiyat SB değildir, ancak önemli soru "fiyat şu anda hangi anlamda ve ne ölçüde SB değildir?". SB'den farklılıkların farklı varyasyonları, ticaret yapmanın zıt yollarına yol açabilir.
4) Antik Yunan atomizminin kurucularını hatırlarsak, herhangi bir boyutta, hatta bir gezegenden daha büyük atomlara sahip olabilirlerdi (asıl mesele bölünmezlikti, küçüklük değil). Piyasada da durum aynıdır - örneğin bir katılımcı-devlet diğer tüm piyasa katılımcılarından daha ağır basabilir.
Ekonofizik, maddeyi atomlardan oluşuyormuş gibi inceleyen istatistiksel fiziğin fikirlerini piyasalara uyarlamaya çalışıyor. İlginç görünüyor, ancak şu ana kadar pek sonuç alınamadı.
5) Bir piyasa yalnızca onu belirleyen tüm bilgiler açısından deterministiktir. Bu bilgi hiç kimse için hiçbir zaman tam olarak mevcut değildir, dolayısıyla her zaman belirsizlik vardır. Şu anda belirsizliği modellemenin iki yolu vardır: olasılık teorisi ve oyun teorisi.
