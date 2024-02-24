Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2889
Merkez Bankası'nın karar vermek için mashka kullandığı bir metodoloji mi?
Teşekkür ederim!!! Günümü güzelleştirdin!!! Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim.
Gülmenin uygun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Merkez Bankaları bazen tam tepeden alır ve dipten satarlar.
Spekülatörler için Merkez Bankası'nın bu hareketinin anlamı çok uzun bir süre netleşmeyecek:) Ekonomi öğrenin.
Pozisyonunuzu daha uzun süre korumanızı nasıl sağlarsınız? Kim bununla mücadele ediyor?
Nasıl bekleyeceğimi biliyorum.
Nasıl para kazanacağımı biliyorum.
Nasıl yürüyeceğimi biliyorum
Nasıl tutacağımı bilmiyorum.
Asıl sorun, girdikten sonra genellikle ters bir sinyal olması...
Görmezden gelirseniz (tutmaya devam ederseniz) neredeyse her zaman tetiklenir.
Eğer görmezden gelmezseniz, hareket gelişir (onu tutmanız gerekirdi).
Konu dışı tabii ki ama soracak kimse yok.
Ve bu işlemlerden açıkça daha fazlasını elde edebilirdik.
Herhangi bir sinyal için en belirgin filtre, komşu, daha eski bir zaman dilimindeki aynı sinyaldir.
Piyasayı analiz ederken önemli olan...Öğrendiklerim.....
1) Mutlak fiyat önemlidir
2) Seviyeler vardır ve önemlidir, ancak kitaplarda yazılanlar bunlar değildir.
3) Fiyat SB değildir.
4) Piyasa, bir maddenin atomlardan oluşması gibi katılımcılardan oluşur ve bu tür yöntemlerle araştırılmalıdır.
5) Piyasa oldukça deterministiktir.
Birkaç gün önce fiyatlarla ve dolayısıyla trendlerle çalışan pürüzsüz bir paketle karşılaştım. Tahminlerle bir dizi yumuşatma yöntemi, tüm yöntemlerde durum uzayı fikri yatıyor.
Şaka olarak, ne de olsa yılbaşı gecesi, fonksiyonlardan birine bir çağrı:
Aşağıda anlam ve uygulamaların 4 sayfalık bir açıklaması var!
Bunlar trend modelleridir, yani fiyat ile çalışırlar.
Logaritmik verilerde elbette ağırlıklar farklı olacaktır, daha küçük değerler daha az, daha büyük olanlar ise mutlak veya göreceli artışlar veya veriler serisine göre daha fazla dikkate alınacaktır. Sonuçta bunlar farklı karar problemleri içindir.
Tavsiye ederim.
Paketin kalitesinden emin olmak için bugün bir saat içinde gerçek piyasada kontrol edin.
Yabancıları dahil etmeden emin olmanın tek yolu budur.
Sizin tarafınızdan gösterilen ikna edici sonuçlar söz konusu yazıya bir artı olacaktır.
Şakaların uygun olduğunu düşünmüyorum. CB'ler bazen en yüksek seviyelerde alınıp en düşük seviyelerde satılır.
Spekülatörler için Merkez Bankası'nın bu eyleminin anlamı çok uzun bir süre netleşmeyecek) Ekonomiyi öğrenin.
Her yerden satın alabilirler, konuştuğumuz şey bu değil....
Konuşma, küresel bir durum anlayışına sahip, analistlerden oluşan bir kadroya sahip, sınırsız mali rezervleri olan yapıların - mashka üzerinde, mashka CARL üzerinde bir karar vermesiyle ilgili!!! :)))
Bu bir!
ve iki!
Şimdi biraz yeryüzüne inmemiz ve gün içinde, 5. ondalık basamakta işlem yaptığımızı anlamamız gerekiyor. Bir günlük mumun içinde ve hatta bir haftalık mumun içinde tamamen spekülatif bir nüfus vardır, hiçbir banka bu gürültüye, dalgalanmalara tepki vermez, tepki verecek hiçbir şey yoktur....
Bir kez daha, bizim TF'miz 5 basamaklı, bankaların TF'si 5 basamaklı.
Ondalık basamak sayısını sayın, bu Merkez Bankası'nın ve bankaların TF'si.
Ve Euro'nun gün içinde 50 pip yükselmesinin merkez bankası yüzünden olduğunu düşünmek? Mashka yüzünden mi? Bu gülünçten de öte.
Kimse alınmasın ama sadece düşünün ve anlayacaksınız...
Tavsiye edilir.
Paketin kalitesinden emin olmak için bugün gerçek piyasada bir saat içinde kontrol edin.
Yabancıları dahil etmeden emin olmanın tek yolu budur.
Sizin tarafınızdan gösterilen ikna edici sonuçlar söz konusu görev için bir artı olacaktır.
Yazar, paketinde çok sayıda materyal yayınladı, google geniş bir liste veriyor, paketin kendi bağlantısında da oldukça geniş bir liste var.
Yukarıdaki gerekçeden bahsedecek olursak, yazar finansal piyasalardaki trendlerin günlerden itibaren ortaya çıkmaya başladığını, bu nedenle trend modellerinin de günlerden itibaren kullanılması gerektiğini iddia ediyor. Ve günlerden beri ortaya çıkan ve yukarıda da tartışılan trend modellerinin nüanslarını dikkate almaya çalışıyor.
Bu arada, aykırı değerler sorunu bir zamanlar burada tartışılmıştı. Paket emisyonlarla bu şekilde çalışıyor. Ben de öyle düşünüyorum.
S
yukarıdaki gönderiye bir artı olacaktır
Sorun şu ki, çocukluğumdan beri kişiliğimin "artılarıyla" hiç ilgilenmedim. Size de aynısını tavsiye ediyorum - başkalarının fikirlerine burun kıvırmayın. Yargıç kişinin içinde oturmalıdır.
Her yerden satın alabilirler, bahsettiğimiz şey bu değil....
Ve konuşma, analistlerden oluşan bir kadroya sahip, sınırsız mali rezervleri olan küresel bir durum anlayışına sahip yapıların - mashka, mashka KARL hakkında bir karar vermesiyle ilgilidir!!! :)))
İşte bu!
ve iki!
Şimdi biraz yeryüzüne inmemiz ve gün içinde, 5. ondalık basamakta işlem yaptığımızın farkına varmamız gerekiyor. Bir günlük mumun içinde ve hatta bir haftalık mumun içinde tamamen spekülatif bir nüfus vardır, hiçbir banka bu gürültüye, dalgalanmalara tepki vermez, tepki verecek hiçbir şey yoktur....
Bir kez daha, bizim TF'miz 5 işaretli, bankaların TF'leri ise
Ondalık basamak sayısını sayın, bu Merkez Bankası'nın ve bankaların TF'sidir.
Ve Euro'nun gün içinde 50 pip yükselmesinin Merkez Bankası yüzünden olduğunu düşünmek? Mashka yüzünden? Bu gülünçten de öte.
Kimse alınmasın ama bir düşünün, anlayacaksınız.
Benim için haberleri açmıyorsunuz, çünkü ben size zaten var olan gerçekleri işaret ettim. Aynı şey.)
Yukarıda devletin Merkez Bankası aracılığıyla ticareti büyük ölçüde etkilediğini yazıyorsunuz ve burada matstat ve MO kurallarını yazıyorsunuz - Merkez Bankası'nın teknik analiz kullanmadığından gerçekten emin misiniz?
Birkaç yıl önce Merkez Bankası'ndan, karar vermek için hangi "göstergelerin" kullanılmasının tavsiye edildiğinin belirtildiği bir "metodoloji" yayınladım ve 2014 yılında Rusya Merkez Bankası başkanı, ticaret kararları almak için bir ölçü olarak Mashka 360'tan bahsetti.
Tavsiye etmek kullanmak anlamına gelmez)
Hareketli ortalama, görselleştiriciler tarafından kullanılmasına rağmen onların icadı değildir. Matstat ortaya çıktığından beri kullanılmaktadır. Ve görselciler, görülebilen ancak pek resmileştirilemeyen her şeyi icat ettiler - örneğin dalgalar veya destek çizgileri vb.
Hareketli ortalamanın hesaplanması ve resmileştirilmesi kolaydır ve görselcilerin buna dayanan çalışmaları, örneğin bir forum başlığındaki ortalamaların "gökkuşağı yelpazesi" dir).
Bugün gerçek piyasada bir saat içinde kontrol edin.
Haberlerde yırtıldım)) üç sipariş bir saniyede durdu)) Onları çıkarmayı unuttum))))