1) Elbette önemlidir, bu da artışların önemini ortadan kaldırmaz. Ticareti yapılan şey artıştır.
2) "Seviyeleri gözlerimle görüyorum" ile "analiz seviyelerin varlığını ve ticaret için önemini göstermiştir" arasında büyük bir fark vardır.
3) Fiyat SB değildir, ancak önemli soru "fiyat şu anda hangi anlamda ve ne ölçüde SB değildir?" sorusudur. SB'den farklılıkların farklı varyantları, bunların ticaretinin zıt yollarına yol açabilir.
4) Antik Yunan atomculuğunun kurucularını hatırlayacak olursak, herhangi bir boyutta, hatta bir gezegenden daha büyük atomlara sahip olabilirlerdi (önemli olan bölünmezlikti, küçüklük değil). Piyasada da durum aynıdır - örneğin bir katılımcı-devlet diğer tüm piyasa katılımcılarından daha ağır basabilir.
Ekonofizik, maddeyi atomlardan oluşuyormuş gibi inceleyen istatistiksel fiziğin fikirlerini piyasalara uyarlamaya çalışır. İlginç görünüyor, ancak şu ana kadar pek bir sonuç alınamadı.
5) Bir piyasa yalnızca onu belirleyen tüm bilgiler açısından deterministiktir. Bu bilgi hiçbir zaman hiç kimse için tam olarak mevcut değildir, dolayısıyla her zaman belirsizlik vardır. Şu anda belirsizliği modellemenin iki yolu vardır: olasılık teorisi ve oyun teorisi.
Hepsine katılıyorum.
kişisel deneyimlerime dayanarak:
Uzun zaman önce GSC'nin bir adım ilerisini tahmin etmeye çalıştım, %60 gibi bir sonuç elde ettim. sadece son n örnek için artışların yönlerini aldım. aslında GSC'nin algoritmasını hackledim.
Aynı şeyi zaman serileriyle sayısız kez yaptım - toplam sonuç %50'den biraz fazla. ancak bu, burada bilgi olmadığı anlamına gelmez, var, ancak komşu çubuklar arasında neredeyse hiç bilgi yok. ancak arka arkaya değil, yalnızca "bazı koşulları" karşılayan çubukları alırsanız - sonuçlar zaten GCH'yi tahmin etmekten daha iyidir. zaman serileri, sıralı sayımlara göre bilgi mevcudiyeti açısından çok heterojendir, ancak bu yine de durağan olmama olarak adlandırılamaz ve nasıl daha doğru adlandırılacağını bilmiyorum.
ss. Kimseye bir şey öğretmek istemiyorum, sadece sesli düşünüyorum.
Her çubuğun bir iç yapısı vardır. Yapılar çakışırsa, bazı koşullar olabilir.
Bir çubuk karmaşık bir yapı olarak düşünülebilir.
Örnekte 1 saat içinde 5 dakikalık çubuklar gösterilmektedir. Saatler, saatin başlangıcına göre dilimlenmemiştir, ancak bence mesele açıktır, çıplak bir saat çubuğuna veya yapısal bir çubuğa bakmak arasında bir fark vardır.
Hâlâ Yahudi'nin selini mi tutuyorsun?
Mantıklı) 5. madde ile ilgili olarak. NVIDIA, insanlar ve ekipmanlarla birlikte bir fabrikanın bilgisayarlı bir ikizinin yaratılacağını öngörmüştür.)))))) Üretim süreçlerini test ve analiz etmek için)) Bir keresinde oyun modellemesi hakkında böyle bir fikir dile getirmiştim. Şimdi tüccarın beslemesinde okudum.)))))))
Hâlâ Yahudi'nin selini mi tutuyorsun?
Düştüler.
Asılıyorlar.
Bir hedefiniz var mı? Yoksa bir model mi bekliyorsunuz?
Her zaman bu kadar kaliteli girişler mi yapıyorsunuz? Şaşırdım.
1) bir şeyin alım satımını yapmak için önce doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekir, artışlar analiz için uygun değildir, çünkü geçmiş fiyatlara ilişkin bilgi kaybolur.
1. Artışlar varlığın oluşturulduğu noktadan itibaren alınabilir ve daha sonra mutlak bileşen hesaba katılacaktır.
2. Sonuç görsel olarak görülebilir ve nedenleri sadece tahmin edilebilir ve muhtemelen FA ile gerçekle karşılaştırılabilir, ancak bu çok uzaktır. Ve sadece sonuçları sabitlemek analiz için çok az gıda sağlar.
3. Bunlar sadece farklı yaklaşımlardır, biri diğerini dışlamaz. SB ile karşılaştırmak ve zaman içinde ayrılmış noktalarda karmaşık hareketler aramak başka bir yaklaşımdır.
4. Elbette, aynı katılımcılardan oluşan gruplara ayırarak ve her gruptaki davranışı modelleyerek basitleştirmemiz gerekir. Aynı zamanda özdeş katılımcıların eylemlerinin de özdeş olması gerekmez. Bu da zor bir görevdir.
5. Davranışsal modellemeye yakın. Birçok faktör, birçok sonuç çeşidi).
Bir hedefiniz var mı? Yoksa bir model mi bekliyorsunuz?
Her zaman bu kadar kaliteli girişler mi yaparsınız? Şaşırdım sadece.
Piyasalar karmakarışık. Daha yılın başındayız. Ayın 10'undan sonra piyasaların davranışına bakacağım. Hala bekliyorum.
1. getiriler mutlak fiyat değerlerini öldürür
2. Hipotez - Deney - Sonuçların tespiti - Analiz - Sonuç . Bilimsel yöntem
3. xz
4. Kolay olacağını kim söyledi?
5. hala xz )
Penceredeki artışlar ve mutlak fiyat farkı arasındaki farkın ne olduğunu anlayamıyorum. Ayrıca, sadece artışlar üzerinde değil, mutlak fiyattan göreceli değişiklikler üzerinde veya mutlak fiyattan logaritmik değişiklikler üzerinde de eğitim verebilirsiniz)))))