Tavsiye etmek kullanmak anlamına gelmez)
Hareketli ortalama, görselleştiriciler tarafından kullanılmasına rağmen onların icadı değildir. Matstat ortaya çıktığından beri kullanılmaktadır. Ve görselciler, görülebilen ancak çok az biçimlendirilmiş her şeyi icat ettiler - örneğin dalgalar veya destek çizgileri vb.
Hareketli ortalamanın hesaplanması ve resmileştirilmesi kolaydır ve görselcilerin buna dayalı çalışmaları, örneğin bir forum başlığındaki ortalamaların "gökkuşağı hayranı").
Muhtemelen matstat'ı teknik analizden uzaklaştırmazdım, teknik analiz daha çok mat analizin görselleştirilmesidir. Teknik analizin geçerliliğinin olup olmaması önemli değil, önemli olan farklı bankalarda, yatırım fonlarında ve fonlarda karar vermeye hizmet etmesi, çünkü insanlara öğretiliyor ve profil eğitimi alan bu insanlar orada çalışmaya gidiyor ve eylemlerini dış kullanıcılar için açıkça gerekçelendirmeleri gerekiyor.
Haklı seviyeler vardır - örneğin, alım satım limitleri, alım satım seansının durduğu seviyeye ulaşıldığında, ardından opsiyon grevleri. Rusya Federasyonu'nda, petrol fiyatına bağlı olarak uygulanan döviz alım/satımı için bir bütçe kuralı da vardır. Muhtemelen Merkez Bankası'nın döviz kurunu makul bulmadığı ve ticarete müdahale etmeye hazır olduğu seviyeler vardır ve bunları web sitelerinde duyururlar. Büyük bir katılımcının REPO kapsamında bir kağıdı açığa sattığı ve şimdi zarar etmek istemediği ve pozisyonu koruduğu doğal seviyeler var.... pek çok şey var.
Bu arada Merkez Bankası olarak göstergelerindeki volatiliteyi kim hesaplıyor? :)
Ve evet, Merkez Bankası'nın IMF metodolojilerini kullandığını okudum.
Her yerden satın alabilirler, bahsettiğimiz şey bu değil....
Ve konuşma, analistlerden oluşan bir kadroya sahip, sınırsız mali rezervleri olan küresel bir durum anlayışına sahip yapıların - mashka, mashka KARL hakkında bir karar vermesiyle ilgilidir!!! :)))
İşte bu!
Çok basit, Merkez Bankası bir hedef belirler - enflasyon oranını sağlamak için, diyelim ki %4, enflasyon paranın değeri ve ulusal para biriminin döviz kuru da dahil olmak üzere bir dizi göstergeden etkilenir. Paranın değeri, faiz oranı ve likidite araçları aracılığıyla düzenlenir ve ulusal para birimi döviz kuru, gerekçelendirilmemiş güçlü sapmalar olması durumunda düzenlenir. Ancak bu makullüğün hesaplanması gerekir ve işte bu noktada her türlü ortalama ve sapma imdada yetişir. Ellerinde sadece enflasyon hedeflerine ulaşmak için etkileyebilecekleri bir piyasa modeli var. Maliye Bakanlığı adına döviz satma/alma yükümlülükleri de var. Ancak Maliye Bakanlığı'nın belirli bir fiyat ve zaman dilimi olmadan emir verip vermediğini ya da bu emirlerin bir aralık değil de hacim dışında belirli rakamlar içerip içermediğini bilmiyorum (örneğin önümüzdeki 3 gün içinde dolar almak gibi).
ve Dwas!
Şimdi biraz yeryüzüne inmemiz ve 5. ondalık basamakta gün içi işlem yaptığımızın farkına varmamız gerekiyor. Bir günlük mumun içinde ve hatta bir haftalık mumun içinde tamamen spekülatif bir nüfus vardır, hiçbir banka bu gürültüye, dalgalanmalara tepki vermez, tepki verecek hiçbir şey yoktur....
Bir kez daha, bizim TF'miz 5 işaretli, bankaların TF'leri ise
Ondalık basamak sayısını sayın, bu Merkez Bankası'nın ve bankaların TF'sidir.
Ve Euro'nun gün içinde 50 pip yükselmesinin Merkez Bankası yüzünden olduğunu düşünmek? Mashka yüzünden? Bu gülünçten de öte.
Kimse alınmasın ama bir düşünün, anlayacaksınız.
Bakın TCMB, döviz kurunu destekleme amacı taşımayan döviz işlemlerinin, döviz kurunun serbest fiyatlamasını etkilemeyecek şekilde yapıldığını belirtiyor. Bence bu tür işlemler, emri yaymalarını ve bardağa 100000 lot koymamalarını gerektiriyor. Bu nedenle, hacimsel işlemleri nerede gerçekleştirmenin daha uygun olduğunu belirlemeleri gerekir, örneğin, eğilimi biraz yavaşlatmak veya satmaya / almaya başlayacak seviyeyi oluşturmak için.
Uzmanlıklarda teknik analiz öğretiliyor, plana göre 3 saat zaman harcıyorlar, çünkü teknik analiz kahve telvesini tahmin etmeye çok yakın. Müfredatın geri kalan 5997 saati diğer disiplinlere harcanıyor.
Çok basit, Merkez Bankası'nın hedefi enflasyon oranını sağlamak....
Bunların hiçbiri ticarette size yardımcı olmayacak.
Bir yıllık trendi tahmin etmek isteyen insanlar için gerekli ve biz 5 haneli işlem yapıyoruz.
Muhtemelen müfredata bağlıdır, ilk enstitü bu tür bilgileri 81 saat içinde sunmaktadır.
Ve işte Rusya Federasyonu Merkez Bankası Konu 8.1'den nitelikli yatırımcı (FFMS 1.0) başvurusu için sınav soruları. Teknik Analiz (s. 135).
Bir soru örneği şekilde gösterilmiştir
Bunların hiçbiri ticarette size yardımcı olmayacak.
Bu, bir yıllık trendi tahmin etmek isteyen insanlar için ve biz 5 haneli rakamlarla işlem yapıyoruz.
Merkez Bankası'ndan müdahaleler bekleyebilirsek, trendin tersine dönmesini yakalamak için daha cesur olabiliriz. Ve Maliye Bakanlığı adına yapılan düzenli satışlar belli ki teknik analiz kullanılarak bir algoritmaya göre yapılıyor - bunu tespit etmeye çalışabiliriz. Ayrıca, bütçe kuralına göre anlaşmalar olması gerekiyorsa, ancak hiçbiri yoksa, bu aynı zamanda Merkez Bankası'nın yakın gelecekte belirli bir davranış beklentisinin bir göstergesidir - Merkez Bankası'na özgü teknik strateji ticareti yapabiliriz.
Eğer Merkez Bankası'ndan müdahale bekleyebilirsek.
son zamanlarda yaptığım ticaret Yahudi'de 3 gün.
ve C.B.I.'a ihtiyacım yok.
Buna inansanız iyi olur.
Sorun, müdahale ve satış verilerinin Savunma Bakanlığı'na nasıl aktarılacağı. Ve belki de başka önemli bir şey. Kesintiler daha iyi olmalı.)
Buna inanmak zorundasınız.
İnancın hesaplamayla ne ilgisi var? Merkez Bankası'nın modeli biliniyorsa müdahalelerin nereye olacağı bellidir. Modelin nasıl bilineceği/üretileceği başka bir sorudur.