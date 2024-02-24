Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3149
Sen sadece temassızsın. Müşteri öylece gitmez, önce ona her şeyin ne kadar havalı olduğu gösterilmeli. Ve sonra, bilirsin işte. Ve sonunda onu kaybetmediğinizden emin olmalısınız. Plan zekice olmalı.
Tüm bunlar doğru olsa bile, sonunda müşteriye hiçbir şey kalmayacak, bu da DC arbitraj konusunun öldüğü anlamına geliyor.
Dürüstçe tahmin etmeyi tercih ederim ve herhangi bir piyasada...
risk karı 27'de 1.
10-20 stop yakalayabilirim, sorun değil ...
ve bir gün içinde depozitomu kaybetmeyeceğimden eminim.
Ellerimle de yapabiliyorum, hem de oldukça iyi. Ama ben MO ile ilgileniyorum, beynim çalışıyor.python üzerinde
Ben de Savunma Bakanlığı ile ilgileniyorum :)
tanıştığımıza memnun oldum )
MMM gibi. Yargılamanızda kategorik olmayın. Birileri artı tarafta kalıyor. Her şey güzel olur, insanlar aptal değildir :) Ve bir aracı kurumun süper cazip koşullarıyla oynayarak eksiye geçtiği olur. Rekabet ediyorlar, müşteriye ihtiyaçları var.
Tuhaf bir şekilde
çok
çünkü bu imkansızdır ya da konuyla ilgili değillerdir, ki bundan da şüpheliyim .........
Örneğin, birçok aracı kurum depozitoyu aşan bir zararı telafi ederek hesapta sıfır bırakır.
Varsayımsal bir durum hayal edelim: bir para birimi, müşterilerin pozisyonları yaklaşık olarak eşit dağıtılır. Birdenbire bin puanlık bir mum düşüyor. Koşullu 300 puanlık işaretteki alıcılar dostane bir şekilde geçersiz kılınır. Şanslı satıcılar, diyelim ki 800 puanlık kârlarını sabitler. Alıcılar sadece 300 ödediyse ve depozito üzerindeki zarar aracı kurum tarafından geri ödendiyse, 500 puanlık karları nereden gelecek? Şirketin cebinden çıkacaktır
Hikaye oldukça gerçekçi, söylentilere göre, alpari-uk 15'te frank'a bu şekilde düştü.
Piyasayı neredeyse her şeyi açıklayan kurallarla tanımlamaya çalışıyorum... karmaşık kıvrımlar, seviyeler, kırılmalar, geri dönüşler, karmaşık yörüngeler vb. içeren tüm hareketler,
Yani hepsi, hepsi.
Düzenlilikleri tanımlayan bir tür dil yarattım, bu boyutluluğu azaltmak içindir. (aslında, iyi bilinen bir sıkıştırma algoritmasını uyarladım).
Kuralları aramak için algoritmayı başlattım (var olan en verimli olanı), anlamadı, asıldı)))
Boyutları 100 kat azaltmak zorunda kaldım.
İşte o zaman bir şey bulmaya başladım.
Benim dilimde bir kalıp ya da kural böyle görünür.
Sadece bir kural, beyler.
Forest veya Boost ile böyle bir şey yapabileceğinizi düşünüyorsanız, sizi hayal kırıklığına uğratacağım, onlar 10 milyar özelliği tablo modellerine nasıl besleyeceklerini öğrenemediler....
Bu sadece tek bir kural.
Bu tür şeyler için süper bilgisayarlara ihtiyacınız var.