Örüntü tanıma, kim bu tür bir hemmorhage için hazır?
Ya da alt örnekleme ile dalgacıklar aracılığıyla.
Bu, paranın çoğunun görselleştiriciler tarafından idare edildiği zamanlarda işe yaramış olabilir. Şimdi çoğunlukla matstat ve MO. Forumda emekli görselleştiricilerin çoğunlukta olması kafa karıştırıcı olmamalı.
Burada, kalıpları veya piyasa kalıplarını tanımak ilk tuğladır.
MQL araçları ile yapılabilir, ancak MO ile bu yöntem daha gelişmiş ve ilerici olacaktır.
P.s.
Geleceğe daha cesurca bakabiliriz.
MO ve MQL uyumsuz mu?) veya MO, MQL'de yazılamaz mı?
MO (ML) bir programlama dili değil, bir bilgi alanıdır.
Peki görselleştirme birdenbire nereye saklandı ya da gözden kayboldu? Garip.
Bir modeli, varyantlarını ve beklentilerini tanımayı kastetmiştim.
Ben sadece çözüm varyantlarını ortaya atıyorum, böyle bir görevi kendim üstlenmeyeceğim.
Matstat hakkında. Korelasyon olmadığını anlıyorum. Avrupa'daki eğilimlilik ve Asya'daki yataylık, birim zaman başına düşen tik sayısı ile kolayca açıklanabilir. Siz ve zigzaglar aynı sonuca varmış gibi görünüyorsunuz. AMA, smradlab buybuy'da hisse senetleri için pozitif ve forex için negatif korelasyon var. Ve meşru bir sorum var, doğruyu mu söylüyor?
Pozisyonunuzu daha uzun süre korumanızı nasıl sağlarsınız? Kim bununla mücadele ediyor?
Nasıl bekleyeceğimi biliyorum.
Nasıl para kazanacağımı biliyorum.
Nasıl yürüyeceğimi biliyorum
Nasıl tutacağımı bilmiyorum.
Asıl sorun, girdikten sonra genellikle ters bir sinyal olması...
Görmezden gelirseniz (tutmaya devam ederseniz) neredeyse her zaman tetiklenir.
Eğer görmezden gelmezseniz, hareket gelişir (onu tutmanız gerekirdi).
Konu dışı tabii ki ama soracak kimse yok.
Ve bu işlemlerden açıkça daha fazlasını elde edebilirdik.
Yukarıda devletin Merkez Bankası aracılığıyla alım satımları büyük ölçüde etkilediğini yazıyorsunuz ve burada matstat ve MO kurallarını yazıyorsunuz - Merkez Bankası'nın teknik analiz kullanmadığından gerçekten emin misiniz?
Birkaç yıl önce Merkez Bankası'ndan, karar vermek için hangi "göstergelerin" kullanılmasının tavsiye edildiğinin belirtildiği bir "metodoloji" yayınladım ve 2014'te Rusya Merkez Bankası başkanı, ticaret kararları almak için bir ölçü olarak Mashka 360'tan bahsetti.
Konu dışı tabii ki ama soracak kimsem de yok.
Ve bu anlaşmalardan daha fazlasını elde edebilirdiniz.
Bu işlemlerden daha fazlasını sıkıştıramazsınız - kapanış genellikle doğrudur, başka bir şey de doğru kar alma ve başabaş noktaları hakkında düşünmeniz gerektiğidir.
Ters yönde giriş sinyali yoksa, SL ayarının minimum noktasını arayarak son sinyal yönünde girebilirsiniz.
Birkaç yıl önce Merkez Bankası'ndan, karar vermek için hangi "göstergelerin" kullanılmasının tavsiye edildiğinin belirtildiği bir "metodoloji" yayınladım ve 2014 yılında Merkez Bankası başkanı, ticaret kararları almak için bir ölçü olarak Mashka 360'tan bahsetti.
Merkez Bankası'nın karar almak için mashka kullandığı bir metodoloji.
Teşekkür ederim!!! Günümü güzelleştirdin!!! Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim.
Fark etmez, dönüşümler sırasında elemanların sıralanma sırası değişmeyecektir, yani ağaçlardaki bölünmeler aynı yerlerde olacaktır. Eğer sinir ağları kullanıyorsanız, aynı olması gerekir, ama emin değilim....NOT. Öyle olmayacak. İlk olarak, her şey 0...1 aralığına ölçeklendirilir. İkinci olarak, herhangi bir seriyi logaritmaya alırsanız, sıra değişmez, ancak ağırlıklar ve ofsetler orada kullanılır. Aynı ağırlıklara ve ofsetlere sahip bir serinin logaritması alındıktan sonra farklı bir etkiye sahip olacaktır (belki de büyüklük sırasına göre). Ancak bu, sinir ağlarının bir artısından çok eksisidir.
Logaritmik verilerle elbette ağırlıklar farklı olacaktır, daha küçük değerler daha az, daha büyük olanlar ise mutlak veya göreceli artışlar veya veri serilerinden daha fazla dikkate alınacaktır. Sonuçta bu farklı karar problemleri içindir.
günlükler x[i] - x[i-1] farkıdır
ve bazen x [i] - x[i-1044 ]'e ihtiyaç duyarsınız
Bana öyle geliyor ki ilk seçenek eşit / sabit / sabit artışlarla artışlar ve ikinci seçenek dinamik artışlarla artışlar.