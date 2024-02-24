Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2881
Böyle bir sonuca vardıktan sonra susuyorum.)))))
Hadi.!!!!!!!!!! Bu yeni bir yıl! Ve burada mı başlıyorsunuz?!
Ve ben yeni yılda makine öğreniminin hayalperestler için kârlı olmasından ve takipçiler için hayal kırıklığı yaratmamasından yanayım).
Sütunların uzunluğu ile sütun sayısı arasında daha dikkatli bir ayrım yapmamız gerektiğini anlıyorum. İlki satır sayısına, ikincisi ise satır uzunluğuna eşdeğerdir)
Ancak, farklı satır uzunluklarında sütun kavramı biraz bulanıklaşır - dikdörtgen bir tablo (veri çerçevesi) yerine, bir satır listesi kavramı uygun hale gelir.
NOT. Ayrıca basitlik açısından, tüm işaretlerin yalnızca önceki bölümdeki fiyatlar olduğu (farklı uzunlukta) durumla kendimizi sınırlandırmayı önerdim
Alexey, sanırım biliyorsun, ama belki de bilmiyorsun, bu yüzden sana değişken uzunluk taki sayfaları/vektörleri girdi olarak alan algoritmaların nasıl çalıştığını göstereceğim.
Elimizde değişken uzunlukta vektörler içeren bir sayfa var, bir vektör == bir gözlem.
Model, "kaputun altındaki" algoritma böyle bir veriyi kabul ettiğinde ne yapar? Onu bir matrise dönüştürür.
Ancak matris gerçek veriler için çok büyük olduğundan, algoritma verileri bellek açısından verimli bir seyrek matrise dönüştürür.
Yani kaputun altında hala bir matris var). (dikkatli veri)
Biraz daha akıllı olsaydın uzun zaman önce çeneni kapatmış olurdun.
Merhaba Maxim!
Spam ve hakaretler için özür dilerim.
Bir daha olmayacak.
Ve yeni yılda makine öğreniminin hayalperestler için kârlı olmasını ve takipçiler için hayal kırıklığı yaratmamasını istiyorum).
Hepimiz bunun için varız, sadece bazen sadece biri ya da diğeri ya da bir seferde birkaçı.
Hepimiz bunun için varız, sadece bazen biri ya da diğeri ya da bir seferde birkaçı.
Herkesin yanlış da olsa hazır bir yolu takip etmesi ve kendi kafasıyla düşünmek istememesi ilginç.
Anlaşılan yeni nesil zaten her şeyin kendilerinden önce icat edildiğini ve düşünmeye gerek olmadığını düşünüyor. ))
Maksimka için eğitim olmadan sinir ağı ile girdiyi gösterebilirim.
Bugün kimse sahtecilik yaptığımdan şüphelenmeyecek çünkü piyasalar zaten kapalı ve fiyatlar sunucuya göre gerçek.
Maksimka MO ile daha iyi bir sonuç gösterirse, ellerimi çırpacağım ve yanıldığımı söyleyeceğim)).
Harika bir giriş, bir tüccarın piyasayı anlama derecesinin durağının büyüklüğü ile ölçüldüğünü düşünmeye giderek daha fazla meyilliyim, durak ne kadar küçükse, anlayış o kadar büyük
Ben de benimkini gönderdim, #28709, ayrıca eurus, ayrıca 1m :)
eğitimsiz sinir ağı, nasıl?
Harika bir giriş, bir tüccarın piyasayı anlama derecesinin durağının büyüklüğü olduğunu düşünmeye giderek daha fazla meyilliyim, durak ne kadar küçükse, o kadar fazla anlayış var demektir
Ben de benimkini gönderdim, ayrıca eurus, ayrıca 1m :)
Ama psikolojiyle ilgili sorunum var, günün yarısı kazanıyorum, yarısı kaybediyorum, ama bu başka bir hikaye, belki de sadece ellerimle ticaret yapmak istemiyorum....
Eğitimsiz sinir ağı nasıl olur?
Size söylemek istiyorum ama bu gelecekte elde edeceğim sonuçları etkileyebilir.
Size sadece sahte peygamberlerin yolundan gitmemenizi, kendi aklınızla düşünmenizi tavsiye edebilirim.
Belki ben de sahte bir peygamberim))))