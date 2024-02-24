Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2881

Uladzimir Izerski #:

Böyle bir sonuca vardıktan sonra susuyorum.)))))

Biraz daha zeki olsaydınız uzun zaman önce çenenizi kapatırdınız
 
Haydi.!!!!!!!!!! Yeni bir yıl! Ne güzel bir başlangıç.
 
mytarmailS #:
Hadi.!!!!!!!!!! Bu yeni bir yıl! Ve burada mı başlıyorsunuz?!

Ve ben yeni yılda makine öğreniminin hayalperestler için kârlı olmasından ve takipçiler için hayal kırıklığı yaratmamasından yanayım).

 
Aleksey Nikolayev #:

Sütunların uzunluğu ile sütun sayısı arasında daha dikkatli bir ayrım yapmamız gerektiğini anlıyorum. İlki satır sayısına, ikincisi ise satır uzunluğuna eşdeğerdir)

Ancak, farklı satır uzunluklarında sütun kavramı biraz bulanıklaşır - dikdörtgen bir tablo (veri çerçevesi) yerine, bir satır listesi kavramı uygun hale gelir.

NOT. Ayrıca basitlik açısından, tüm işaretlerin yalnızca önceki bölümdeki fiyatlar olduğu (farklı uzunlukta) durumla kendimizi sınırlandırmayı önerdim

Alexey, sanırım biliyorsun, ama belki de bilmiyorsun, bu yüzden sana değişken uzunluk taki sayfaları/vektörleri girdi olarak alan algoritmaların nasıl çalıştığını göstereceğim.


Elimizde değişken uzunlukta vektörler içeren bir sayfa var, bir vektör == bir gözlem.

li <- list()
 for(i in 1:10) li[[i]] <- LETTERS[sample(1:26,sample(1:10),replace = F)]
 li
[[1]]
[1] "B" "W" "C"

[[2]]
[1] "J" "F" "C" "M" "Y" "W"

[[3]]
[1] "M" "L" "F" "U" "P" "C" "Q" "A"

[[4]]
[1] "B" "R" "U" "I" "N" "J" "Y"

[[5]]
[1] "P" "Y" "D" "R" "C" "W"

[[6]]
[1] "V" "O" "D"

[[7]]
[1] "Y" "X" "M" "H"

[[8]]
[1] "J" "P" "Y" "Z" "N" "O"

[[9]]
[1] "R" "A" "G" "H" "J" "Y"

[[10]]
[1] "I"

Model, "kaputun altındaki" algoritma böyle bir veriyi kabul ettiğinde ne yapar? Onu bir matrise dönüştürür.

library(qdapTools)
 dt <- as.matrix(mtabulate(li))
 dt
      A B C D F G H I J L M N O P Q R U V W X Y Z
 [1,] 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 [2,] 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
 [3,] 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 [4,] 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
 [5,] 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
 [6,] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 [7,] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
 [8,] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
 [9,] 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
[10,] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ancak matris gerçek veriler için çok büyük olduğundan, algoritma verileri bellek açısından verimli bir seyrek matrise dönüştürür.

library(Matrix)
 dt2 <- as(dt, "dgCMatrix")  
 dt2
10 x 22 sparse Matrix of class "dgCMatrix"

                                                 
 [1,] . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . .
 [2,] . . 1 . 1 . . . 1 . 1 . . . . . . . 1 . 1 .
 [3,] 1 . 1 . 1 . . . . 1 1 . . 1 1 . 1 . . . . .
 [4,] . 1 . . . . . 1 1 . . 1 . . . 1 1 . . . 1 .
 [5,] . . 1 1 . . . . . . . . . 1 . 1 . . 1 . 1 .
 [6,] . . . 1 . . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . .
 [7,] . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . 1 1 .
 [8,] . . . . . . . . 1 . . 1 1 1 . . . . . . 1 1
 [9,] 1 . . . . 1 1 . 1 . . . . . . 1 . . . . 1 .
[10,] . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . .

Yani kaputun altında hala bir matris var). (dikkatli veri)


 object.size(li)
426456 bytes
 object.size(dt)
106104 bytes
object.size(dt2)
70336 bytes
 
Maxim Dmitrievsky #:
Merhaba Maxim!

Spam ve hakaretler için özür dilerim.

Bir daha olmayacak.

Seninle ne alakası var? Sadece 50 merkezi konudan ayıklıyorum. Ama tahtakuruları gibi yaşıyorlar çünkü beyinsizler.
 
Uladzimir Izerski #:

Ve yeni yılda makine öğreniminin hayalperestler için kârlı olmasını ve takipçiler için hayal kırıklığı yaratmamasını istiyorum).

Hepimiz bunun için varız, sadece bazen sadece biri ya da diğeri ya da bir seferde birkaçı.

 
mytarmailS #:

Hepimiz bunun için varız, sadece bazen biri ya da diğeri ya da bir seferde birkaçı.

Herkesin yanlış da olsa hazır bir yolu takip etmesi ve kendi kafasıyla düşünmek istememesi ilginç.

Anlaşılan yeni nesil zaten her şeyin kendilerinden önce icat edildiğini ve düşünmeye gerek olmadığını düşünüyor. ))

Maksimka için eğitim olmadan sinir ağı ile girdiyi gösterebilirim.

Bugün kimse sahtecilik yaptığımdan şüphelenmeyecek çünkü piyasalar zaten kapalı ve fiyatlar sunucuya göre gerçek.

Maksimka MO ile daha iyi bir sonuç gösterirse, ellerimi çırpacağım ve yanıldığımı söyleyeceğim)).

a666
 
Harika bir giriş, bir tüccarın piyasayı anlama derecesinin durağının büyüklüğü ile ölçüldüğünü düşünmeye giderek daha fazla meyilliyim, durak ne kadar küçükse, anlayış o kadar büyük

Ben de benimkini gönderdim, , ayrıca eurus, ayrıca 1m :)


eğitimsiz sinir ağı, nasıl?

 
mytarmailS #:

Harika bir giriş, bir tüccarın piyasayı anlama derecesinin durağının büyüklüğü olduğunu düşünmeye giderek daha fazla meyilliyim, durak ne kadar küçükse, o kadar fazla anlayış var demektir

Ben de benimkini gönderdim, ayrıca eurus, ayrıca 1m :)

Ama psikolojiyle ilgili sorunum var, günün yarısı kazanıyorum, yarısı kaybediyorum, ama bu başka bir hikaye, belki de sadece ellerimle ticaret yapmak istemiyorum....


Eğitimsiz sinir ağı nasıl olur?

Size söylemek istiyorum ama bu gelecekte elde edeceğim sonuçları etkileyebilir.

Size sadece sahte peygamberlerin yolundan gitmemenizi, kendi aklınızla düşünmenizi tavsiye edebilirim.

Belki ben de sahte bir peygamberim))))

